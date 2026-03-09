ETV Bharat / state

Rajasthan Assembly : गौशालाओं को समय पर नहीं मिल रहा अनुदान, आयुर्वेद को विश्व के देशों में मिली लोकप्रियता...

राजस्थान विधानसभा ( ETV Bharat File Photo )

जोधपुर/जयपुर: राजस्थान विधानसभा में सोमवार को शून्य काल में स्थगन प्रस्ताव के तहत भीलवाड़ा के विधायक अशोक कोठारी ने प्रदेश में गौशालाओं को अनुदान मिलने में हो रही देरी का मामला उठाया. विधायक ने कहा कि पूर्व में समय पर अनुदान मिल रहा था. मुख्यमंत्री ने अनुदान बढ़ाया, लेकिन यह समय पर नहीं मिल रहा है. कुछ जगह तीन माह का मिला है, जबकि 9 माह का मिलता है. सरकार को चाहिए कि गौशाला चलाने के लिए समय पर अनुदान दिया जाए. वहीं, सोमवार को चर्चा के बाद राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित हो गया. विधायक ने कहा कि सरकार एक बढ़िया योजना लेकर आए, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में नंदी शाला व आश्रय स्थल खोला जा सकता है, लेकिन इसके आवेदन की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि सिर्फ 100 ग्राम पंचायतों के आवेदन हुए हैं. इसका सरलीकरण किया जाए. विधायक ने कहा कि यह अनुदान 9 माह की जगह 12 माह किया जाना चाहिए, क्योंकि गौ सेवा सेस के 1600 करोड़ रुपये एकत्र होते हैं. जिसमें से 1100 करोड़ रुपये का ही अनुदान दिया जाता है. कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी ने निजी विश्वविद्यालय में शोध निदेशक के पद पर बिना योग्यता वाले निजी कॉलेज के शिक्षकों का मामला उठाते हुए कहा कि सरकार को इस पर लगाम लगानी होगी. कार्यालय वापस स्थानांतरित करें : सुजानगढ़ विधायक मनोज कुमार ने जल जीवन मिशन के तहत अधिशासी अभियंता कार्यालय बीकानेर जिले में स्थानांतरित करने का मामला उठाते हुए कहा कि सुजानगढ़ क्षेत्र में अभी इस योजना के तहत बहुत सारा काम बाकी है. इसके अभाव में लोगों को काफी परेशानी हो रही है. इस कार्यालय को वापस सुजानगढ़ स्थानांतरित किया जाए. पढ़ें : अंग्रेजी मॉडल स्कूल के मुद्दे पर सदन में हंगामा, शिक्षा मंत्री बोले- पूर्ववर्ती सरकार ने 'भांग' खाकर खोल दिए टीकाराम जूली नाम नहीं रख सकते : विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया. पटेल ने कहा कि इन दोनों हमारे जो विधायकों के मैच चल रहे हैं, उसमें अब कांग्रेस की टीम मैच खेलेगी. उनकी जीत के लिए भी शुभकामाएं देते हैं. मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि भारत ने वर्ल्ड कप में जीत तीन रिकॉर्ड भी बनाए हैं. यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया मैच है. अब स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है तो उसे बदल नहीं सकते. टीकाराम जूली का नाम तो रख नहीं सकते. मोदी जब गए हारी थी टीम, इसलिए इस बार नहीं गए : नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम था. आपने तो नाम बदलने का काम किया है. नरेंद्र मोदी नाम किया है. जब प्रधानमंत्री मैच देखने गए तब भारत की टीम हारी है. इसलिए 8 मार्च को मैच देखने नहीं गए थे और भारत के खिलाड़ियों ने मैच जीत लिया. इस पर सदन में दोनों तरफ से ठहाके लगे. मंत्री बैरवा बोले- आयुर्वेद को विश्व के देशों में लोकप्रियता मिली : राजस्थान विधानसभा में सोमवार को चर्चा के बाद राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित हो गया. सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों ने इस बिल पर अपनी बात रखी थी. वहीं, कई सदस्यों ने इस बिल का नाम राजस्थान आयुष विश्वविद्यालय 2026 रखने की मांग की थी.