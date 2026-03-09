Rajasthan Assembly : गौशालाओं को समय पर नहीं मिल रहा अनुदान, आयुर्वेद को विश्व के देशों में मिली लोकप्रियता...

ETV Bharat / state

March 9, 2026

जोधपुर/जयपुर: राजस्थान विधानसभा में सोमवार को शून्य काल में स्थगन प्रस्ताव के तहत भीलवाड़ा के विधायक अशोक कोठारी ने प्रदेश में गौशालाओं को अनुदान मिलने में हो रही देरी का मामला उठाया. विधायक ने कहा कि पूर्व में समय पर अनुदान मिल रहा था. मुख्यमंत्री ने अनुदान बढ़ाया, लेकिन यह समय पर नहीं मिल रहा है. कुछ जगह तीन माह का मिला है, जबकि 9 माह का मिलता है. सरकार को चाहिए कि गौशाला चलाने के लिए समय पर अनुदान दिया जाए. वहीं, सोमवार को चर्चा के बाद राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित हो गया.

विधायक ने कहा कि सरकार एक बढ़िया योजना लेकर आए, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में नंदी शाला व आश्रय स्थल खोला जा सकता है, लेकिन इसके आवेदन की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि सिर्फ 100 ग्राम पंचायतों के आवेदन हुए हैं. इसका सरलीकरण किया जाए. विधायक ने कहा कि यह अनुदान 9 माह की जगह 12 माह किया जाना चाहिए, क्योंकि गौ सेवा सेस के 1600 करोड़ रुपये एकत्र होते हैं.

जिसमें से 1100 करोड़ रुपये का ही अनुदान दिया जाता है. कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी ने निजी विश्वविद्यालय में शोध निदेशक के पद पर बिना योग्यता वाले निजी कॉलेज के शिक्षकों का मामला उठाते हुए कहा कि सरकार को इस पर लगाम लगानी होगी.

कार्यालय वापस स्थानांतरित करें : सुजानगढ़ विधायक मनोज कुमार ने जल जीवन मिशन के तहत अधिशासी अभियंता कार्यालय बीकानेर जिले में स्थानांतरित करने का मामला उठाते हुए कहा कि सुजानगढ़ क्षेत्र में अभी इस योजना के तहत बहुत सारा काम बाकी है. इसके अभाव में लोगों को काफी परेशानी हो रही है. इस कार्यालय को वापस सुजानगढ़ स्थानांतरित किया जाए.

टीकाराम जूली नाम नहीं रख सकते : विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया. पटेल ने कहा कि इन दोनों हमारे जो विधायकों के मैच चल रहे हैं, उसमें अब कांग्रेस की टीम मैच खेलेगी. उनकी जीत के लिए भी शुभकामाएं देते हैं. मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि भारत ने वर्ल्ड कप में जीत तीन रिकॉर्ड भी बनाए हैं. यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया मैच है. अब स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है तो उसे बदल नहीं सकते. टीकाराम जूली का नाम तो रख नहीं सकते.

मोदी जब गए हारी थी टीम, इसलिए इस बार नहीं गए : नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम था. आपने तो नाम बदलने का काम किया है. नरेंद्र मोदी नाम किया है. जब प्रधानमंत्री मैच देखने गए तब भारत की टीम हारी है. इसलिए 8 मार्च को मैच देखने नहीं गए थे और भारत के खिलाड़ियों ने मैच जीत लिया. इस पर सदन में दोनों तरफ से ठहाके लगे.

मंत्री बैरवा बोले- आयुर्वेद को विश्व के देशों में लोकप्रियता मिली : राजस्थान विधानसभा में सोमवार को चर्चा के बाद राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित हो गया. सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों ने इस बिल पर अपनी बात रखी थी. वहीं, कई सदस्यों ने इस बिल का नाम राजस्थान आयुष विश्वविद्यालय 2026 रखने की मांग की थी.

इससे पहले सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए आयुष मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साल 2025-26 के बजट भाषण में अजमेर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना घोषणा की थी. इसी के चलते आज सदन में यह बिल रखा गया है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को मजबूत करने के निरन्तर प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद इस पद्धति पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसके लिए आयुष मंत्रालय बनाया गया है.

उन्होंने कहा कि गर्व की बात है कि अजमेर जैसी ऐतिहासिक और पावन भूमि पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना होगी. उन्होंने कहा कि हमारे ऋषियों मुनियों ने स्वस्थ शरीर के लिए कई आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखे थे. उन्हें कहा कि आज दुनिया के कई देशों में आयुर्वेद को खूब लोकप्रियता मिली है. आयुर्वेद को 30 से अधिक देशों में खूब लोकप्रियता मिली है. पिछले साल 21 जून को एक करोड़ लोगों ने एक साथ योग करके विश्व कीर्तिमान बनाया था. उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय के जरिए आयुर्वेद यूनानी, योग और होम्योपैथी को बढ़ावा मिलेगा जो कि यह हमारी परंपरागत पद्धति है. उन्होंने कहा कि इसके लिए अजमेर की दयानंद विश्वविद्यालय की 11.95 एक्टर भूमि देने की स्वीकृति भी हो चुकी है.

कई सदस्यों ने नाम बदलने की मांग की : इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए राष्ट्रीय लोकदल के विधायक सुभाष गर्ग, निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी और कांग्रेस विधायक रफीक खान ने बिल के नाम को लेकर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि सरकार को इस बिल का नाम आयुष विश्वविद्यालय अजमेर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास आयुष विभाग है और इस बिल का नाम राजस्थान आयुर्वेद योग चिकित्सा विश्वविद्यालय होने से विद्यार्थियों और अन्य लोगों में कन्फ्यूजन रहता है. इसलिए इसका नाम बदला जाए. साथ ही, यहां चल रहे रिक्त पदों को भी जल्दी भर जाए.

राष्ट्रीय लोक दल के विधायक सुभाष गर्ग ने कहा कि यह अच्छी बात है कि आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन होना यह चाहिए कि संभाग स्तर पर आयुष विश्वविद्यालय खोले जाएं. उन्होंने कहा कि भरतपुर की हमेशा अनदेखी की जा रही है भरतपुर में भी आयुष विश्वविद्यालय खोला जाए.

इससे पहले कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बिल पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह बिल धरातल पर नहीं टिकेगा, क्योंकि इसमें वित्तीय संसाधन की कमी है. बिल में विश्वविद्यालय को स्वायत्तता नहीं दी गई है. जब बिल को स्वयं के स्तर पर पैसा ही नहीं मिलेगा तो फिर उसका विकास कैसे होगा. उन्होंने कहा कि जब जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय अच्छा काम कर रहा है तो फिर अजमेर में विश्वविद्यालय बनाने की कहां जरूरत थी. उसी के अधीन काम किया जाता.

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आयुर्वेद को खूब बढ़ावा दिया है जब कोरोना काल आया था तब लोगों को काढ़ा और गिलोय का चूर्ण दिया गया था. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में राज्यपाल के अधिकार बढ़ गए हैं, उनकी मर्जी से नियुक्तियां होती है जो ठीक नहीं है.

