ETV Bharat / state

वंदे मातरम् गायन पर सियासी घमासान, सत्ता पक्ष के आरोपों पर जूली का पलटवार, कहा हम साजिश का शिकार हुए

सदन में विपक्ष की गैरमौजूदगी पर सत्ता पक्ष ने उठाए सवाल पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि गेट पर रोका गया.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2026 at 3:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायकों के सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होने को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया. सत्ता पक्ष ने विपक्ष की गैरमौजूदगी को लेकर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष वंदे मातरम् के गायन से बचने के लिए सदन में नहीं आया. वहीं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए. जूली ने कहा कि कांग्रेस विधायक किसी बहिष्कार की वजह से नहीं, बल्कि विधानसभा के गेट पर रोके जाने के कारण सदन में नहीं पहुंच सके. हम सत्ता पक्ष की साजिश के शिकार हो गए.

भाजपा कब से वंदे मातरम् गाने लगी ?: सत्ता पक्ष के आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस पर वंदे मातरम् का अपमान करने का आरोप लगाना गलत है. जूली ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से वंदे मातरम् गाती रही है और गांधी, नेहरू और सरदार पटेल के समय से कांग्रेस के अधिवेशनों और कार्यक्रमों में वंदे मातरम् का गायन होता रहा है. जूली ने सवाल उठाया कि भाजपा अब कांग्रेस पर वंदे मातरम् को लेकर सवाल कैसे उठा सकती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस वंदे मातरम् का सम्मान करती रही है और आगे भी करती रहेगी.

सुनिए क्या बोले टीकाराम जूली (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- डांगावास पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जूली, बोले-विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा, आरोप-कलेक्टर ने फोन नहीं किया रिसीव

हमें गेट पर रोका गया, फिर समझ आया कि साजिश हुई: जूली ने आरोप लगाया कि विधानसभा पहुंचने पर कांग्रेस विधायकों को उस गेट से अंदर जाने से रोका गया, जिसका इस्तेमाल विधायक सामान्य तौर पर करते रहे हैं. उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया, लेकिन बाद में जब सत्ता पक्ष की ओर से वंदे मातरम् को लेकर आरोप लगाए गए तो उन्हें लगा कि यह पूरी साजिश का हिस्सा था. जूली ने कहा यदि गेट बंद नहीं किया जाता तो कांग्रेस विधायक सदन में पहुंचते. उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर गेट बंद करवाया गया और बाद में विपक्ष पर वंदे मातरम् के अपमान का आरोप लगाया गया. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जनता वंदे मातरम् के मुद्दे पर राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा जैसे वास्तविक मुद्दों पर चर्चा चाहती है. उन्होंने सरकार से शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के रोजगार और प्रदेश में अपराध की स्थिति पर जवाब मांगने की बात कही. जूली ने आरोप लगाया कि सरकार को इन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए और विधानसभा का इस्तेमाल जनता की समस्याओं पर चर्चा के लिए होना चाहिए.

विधानसभा आने से रोकना विशेषाधिकार का हनन: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस विधायक विधानसभा में प्रवेश से रोके जाने के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस लेकर आएंगे. उन्होंने कहा कि विधायकों का प्रिविलेज है और उन्हें विधानसभा में आने से रोकना गंभीर मामला है. जूली ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों और मीडिया पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, ताकि सरकार की कमियां और कथित भ्रष्टाचार सामने न आए. उन्होंने कहा कि सुबह स्कूल जाने पर रोका गया और विधानसभा आने पर भी रोक दिया गया. जूली ने सरकार के कदम को ‘पाप ढकने का ढक्कन’ बताते हुए कहा कि इस तरह का कानून वापस लेना पड़ेगा.

इसे भी पढ़ें- जूली बोले- प्रदेश में दलित अत्याचार के मामले बढ़े, अपराधियों को मिल रहा राजनीतिक संरक्षण

वंदे मातरम् से बचने के लिए सदन से दूर रहा विपक्ष: दरअसल, सदन में विपक्ष की गैरमौजूदगी को लेकर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक जानबूझकर सदन में नहीं आए. उन्होंने कहा कि संभवत: विपक्षी विधायक वंदे मातरम् के गायन से बचने के लिए विधानसभा नहीं पहुंचे. संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने भी विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा की गौरवपूर्ण परंपराओं का सभी दलों को सम्मान करना चाहिए. सत्ता पक्ष की ओर से यह सवाल उठाया गया कि यदि विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ मुद्दे हैं तो उसे सदन में आकर अपनी बात रखनी चाहिए.

TAGGED:

TIKARAM JULLY
VANDE MATARAM CONTROVERSY
कांग्रेस विशेषाधिकार हनन नोटिस
RAJASTHAN ASSEMBLY UPROAR
RAJASTHAN ASSEMBLY MONSOON SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.