​राजस्थान विधानसभा: नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या पर हंगामा, मंत्री को देना पड़ा जवाब

जोधपुर: राज्य विधानसभा में सोमवार को शून्यकाल के दौरान स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गेदर ने बीकानेर जिले में आठ साल की एक बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या का मामला उठाया. इस मुद्दे को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ.

स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए विधायक गेदर ने बताया कि कोलायत उपखंड क्षेत्र के एक गांव से बोर्ड की परीक्षा देने जा रही बालिका के साथ रास्ते में दरिंदगी की गई और उसकी हत्या कर दी गई. उन्होंने कहा कि यह घटना थाने से महज दो सौ मीटर दूर हुई, जबकि स्कूल के पास ही शराब का ठेका संचालित है. उन्होंने आरोप लगाया कि सीमावर्ती क्षेत्र में नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है. उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी सहित स्थानीय लोग तीन दिन से मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. इस दौरान सदन में गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और सचेतक मौजूद नहीं थे, जिस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कड़ी आपत्ति जताई और तत्काल जवाब देने की मांग की. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हस्तक्षेप करते हुए जवाब देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला कुछ देर के लिए शांत हुआ.

चालीस मिनट बाद गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने सदन में इस मामले पर जवाब दिया. उन्होंने बताया कि पुलिस ने विशेष टीमों का गठन किया है. संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और पूर्व में ऐसे अपराध कर चुके आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और सभी तकनीकी पहलुओं पर गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

प्रदेश में दुष्कर्म के रोजाना 15 मामले: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में 11 हजार से अधिक दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं और रोजाना औसतन 15 मामले सामने आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था पर ध्यान देते तो इस मासूम की जान नहीं जाती. इस पर फिर से हंगामा खड़ा हो गया. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस तरह की संवेदनशील घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. गृह राज्य मंत्री बेढम ने भी नेता प्रतिपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया. दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बहस चलती रही. इसी बीच अजमेद दक्षिण से भाजपा विधायक अनिता भदेल ने अपना स्थगन प्रस्ताव पढ़ना शुरू कर दिया, जिसका जवाब मंत्री बेढम ने दिया.