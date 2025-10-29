विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी गंभीर रूप से बीमार, SMS अस्पताल के आईसीयू में भर्ती
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी को इलाज के लिए AIIMS दिल्ली में ले जाने का निर्णय फिलहाल स्थगित कर दिया गया है.
Published : October 29, 2025 at 5:32 PM IST
जयपुर: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी श्रीमती इंद्रा देवी को गंभीर हालत में सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में भर्ती कराया गया है. फिलहाल, उनकी हालत स्थित बनी हुई है. इस बीच भाजपा और कांग्रेस के कई नेता उनसे मिलने सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि इंद्रा देवी घर पर अचानक बेहोश हो गईं थीं. उनके नाक से लगातार खून बहने लगा. उन्हें परिजन आनंद फानन में एसएमएस अस्पताल लेकर आए. यहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया.
मंत्री ने बताया कि अस्पताल पहुंचने पर उनकी पल्स लगभग बंद हो चुकी थी, लेकिन चिकित्सकों के प्रयासों से अब उनकी हालत स्थिर बनी हुई है. अगले 72 घंटे उनके लिए काफी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं. इस दौरान बेड पर ही इंद्रा देवी का सिटी स्कैन किया गया. अब रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी.
एसएमएस अस्पताल अधीक्षक अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी के निर्देश पर उनके इलाज की निगरानी के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है. इसमें विभिन्न विभागों के चिकित्सक शामिल किए गए हैं.
एयर एंबुलेंस से शिफ्ट करने का विचार: मंत्री खींवसर ने बताया कि उन्होंने एम्स दिल्ली में भी बात की है और परिजनों के समक्ष एयर एंबुलेंस के माध्यम से एम्स ले जाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन चिकित्सकों का कहना था कि एयर एंबुलेंस से ले जाने में 3-4 घंटे का समय लग सकता है. यह जोखिम भरा हो सकता है. इसके बाद परिजनों ने एयर एंबुलेंस से शिफ्ट करने का फैसला टाल दिया. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी अस्पताल में मौजूद रहे. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा देवनानी की पत्नी से मिलने अस्पताल पहुंचे.