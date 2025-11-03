ETV Bharat / state

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंद्रा देवी का निधन, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी का सोमवार को जयपुर में निधन हो गया.

Vasudev Devnani Wife Indra Devi Died
वासुदेव देवनानी की पत्नी इंद्रा देवी का निधन (Source : Devnani Social Media Account)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 3, 2025 at 8:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनकी धर्मपत्नी इंद्रा देवनानी का सोमवार देर शाम जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया. वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थीं और अस्पताल के मेडिकल आईसीयू (MICU) में भर्ती थीं. चिकित्सकीय बोर्ड की निगरानी में उनका इलाज जारी था, लेकिन लंबी बीमारी से जूझने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली.

SMS अस्पताल में थी भर्ती : कुछ दिन पहले इंद्रा देवी अपने घर पर बेहोशी की हालत में मिली थीं. परिजनों ने तुरंत उन्हें एसएमएस अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मेडिकल आईसीयू में भर्ती किया गया. विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उनकी देखरेख में लगी रही, लेकिन लगातार बिगड़ती हालत के चलते सोमवार देर शाम उनका निधन हो गया.

इंद्रा देवी की पार्थिव देह एसएमएस अस्पताल से सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास लाई गई है. इसके बाद मंगलवार सुबह अजमेर में उनका अंतिम संस्कार ऋषि घाटी श्मशान में होगा. अंतिम यात्रा अजमेर स्थित निवास से प्रातः 10.30 बजे शुरू होगी.

पढे़ं : विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी गंभीर रूप से बीमार, SMS अस्पताल के आईसीयू में भर्ती

राजनीतिक जगत में शोक की लहर : इंद्रा देवी के निधन की खबर सामने आते ही राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के आवास पर देर रात से ही नेताओं, अधिकारियों और शुभचिंतकों का तांता लग गया. देवनानी परिवार इस गहरे दुःख में पूरी तरह टूट गया है. कई वरिष्ठ मंत्रियों, विधायकों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी देवनानी परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है. सभी ने इंद्रा देवी को एक सरल, संस्कारी और विनम्र व्यक्तित्व बताया और कहा कि उनका जाना परिवार के साथ-साथ पूरे समाज के लिए बड़ी क्षति है.

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक : राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने इंद्रा देवी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने अपने संदेश में कहा- वासुदेव देवनानी जी की धर्मपत्नी इंद्रा देवी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी एक्स पर संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष माननीय वासुदेव देवनानी की धर्मपत्नी इंद्रा देवी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और परिवार को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

TAGGED:

RAJASTHAN ASSEMBLY SPEAKER VASUDEV
VASUDEV DEVNANI WIFE INDRA DEVI
INDRA DEVI DIED
CM BHAJANLAL EXPRESSED GRIEF
SPEAKER WIFE DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

डेढ़ साल, तीन फाइनल, तीन ट्रॉफी, भारत ने तीनों बार दक्षिण अफ्रीका को धोया

वर्ल्ड चैंपियन भारत पर हुई पैसों की बरसात, दक्षिण अफ्रीका हार के बाद भी हुआ मालामाल, जानिए किसे मिले कितने करोड़?

प्रेग्नेंसी के दौरान इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज, मां और बच्चे दोनों के लिए हो सकते हैं खतरनाक

जूली का आरोप, हमने किया 80 लाख पशुओं का बीमा, बीजेपी ने डिटेल हटाई, फिर किया 20 लाख का रजिस्ट्रेशन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.