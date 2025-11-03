विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंद्रा देवी का निधन, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी का सोमवार को जयपुर में निधन हो गया.
Published : November 3, 2025 at 8:37 PM IST
जयपुर: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनकी धर्मपत्नी इंद्रा देवनानी का सोमवार देर शाम जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया. वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थीं और अस्पताल के मेडिकल आईसीयू (MICU) में भर्ती थीं. चिकित्सकीय बोर्ड की निगरानी में उनका इलाज जारी था, लेकिन लंबी बीमारी से जूझने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली.
SMS अस्पताल में थी भर्ती : कुछ दिन पहले इंद्रा देवी अपने घर पर बेहोशी की हालत में मिली थीं. परिजनों ने तुरंत उन्हें एसएमएस अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मेडिकल आईसीयू में भर्ती किया गया. विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उनकी देखरेख में लगी रही, लेकिन लगातार बिगड़ती हालत के चलते सोमवार देर शाम उनका निधन हो गया.
राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी की धर्मपत्नी श्रीमती इंद्रा देवी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है।— Om Birla (@ombirlakota) November 3, 2025
शोक की इस घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं देवनानी जी एवं परिवार के साथ हैं।
ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को यह…
इंद्रा देवी की पार्थिव देह एसएमएस अस्पताल से सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास लाई गई है. इसके बाद मंगलवार सुबह अजमेर में उनका अंतिम संस्कार ऋषि घाटी श्मशान में होगा. अंतिम यात्रा अजमेर स्थित निवास से प्रातः 10.30 बजे शुरू होगी.
राजनीतिक जगत में शोक की लहर : इंद्रा देवी के निधन की खबर सामने आते ही राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के आवास पर देर रात से ही नेताओं, अधिकारियों और शुभचिंतकों का तांता लग गया. देवनानी परिवार इस गहरे दुःख में पूरी तरह टूट गया है. कई वरिष्ठ मंत्रियों, विधायकों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी देवनानी परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है. सभी ने इंद्रा देवी को एक सरल, संस्कारी और विनम्र व्यक्तित्व बताया और कहा कि उनका जाना परिवार के साथ-साथ पूरे समाज के लिए बड़ी क्षति है.
राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे जी ने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी की धर्मपत्नी श्रीमती इंद्रा देवी जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।— Raj Bhavan Rajasthan (@RajBhavanJaipur) November 3, 2025
राज्यपाल ने ईश्वर से पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है।
राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक : राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने इंद्रा देवी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने अपने संदेश में कहा- वासुदेव देवनानी जी की धर्मपत्नी इंद्रा देवी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री वासुदेव देवनानी जी की धर्मपत्नी श्रीमती इंद्रा देवी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) November 3, 2025
मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति व शोकाकुल परिवार को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।… pic.twitter.com/TkByWV9Mlo
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी एक्स पर संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष माननीय वासुदेव देवनानी की धर्मपत्नी इंद्रा देवी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और परिवार को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.