विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंद्रा देवी का निधन, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर

वासुदेव देवनानी की पत्नी इंद्रा देवी का निधन ( Source : Devnani Social Media Account )

जयपुर: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनकी धर्मपत्नी इंद्रा देवनानी का सोमवार देर शाम जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया. वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थीं और अस्पताल के मेडिकल आईसीयू (MICU) में भर्ती थीं. चिकित्सकीय बोर्ड की निगरानी में उनका इलाज जारी था, लेकिन लंबी बीमारी से जूझने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली. SMS अस्पताल में थी भर्ती : कुछ दिन पहले इंद्रा देवी अपने घर पर बेहोशी की हालत में मिली थीं. परिजनों ने तुरंत उन्हें एसएमएस अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मेडिकल आईसीयू में भर्ती किया गया. विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उनकी देखरेख में लगी रही, लेकिन लगातार बिगड़ती हालत के चलते सोमवार देर शाम उनका निधन हो गया. इंद्रा देवी की पार्थिव देह एसएमएस अस्पताल से सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास लाई गई है. इसके बाद मंगलवार सुबह अजमेर में उनका अंतिम संस्कार ऋषि घाटी श्मशान में होगा. अंतिम यात्रा अजमेर स्थित निवास से प्रातः 10.30 बजे शुरू होगी.