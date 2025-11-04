ETV Bharat / state

देवनानी की पत्नी के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे सीएम समेत कई भाजपा और कांग्रेस नेता, बेटे ने दी मुखाग्नि

सीएम भजनलाल शर्मा ने दी श्रद्धांजलि : विधानसभा अध्यक्ष और विधायक वासुदेव देवनानी की पत्नी इंद्रा देवनानी का निधन को जयपुर में हुआ था. उनकी पार्थिव देह को सुबह अजमेर स्थित संत कंवर राम कॉलोनी में निवास स्थान पर मंगलवार को लाया गया, जहां उनकी पार्थिव देह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचे. देवनानी के निवास स्थान और बाहर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया. श्रद्धांजलि देने वालों में राजस्थान सरकार के कई मंत्री विधायक और संगठन के पदाधिकारी के अलावा कांग्रेस के नेता भी शामिल रहे. इसके अलावा क्षेत्र के लोग भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे. लोगों की भारी भीड़ होने की आशंका के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस को पुष्कर रोड से ट्रैफिक डायवर्ट करना पड़ा.

अजमेर: राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष और अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी की पत्नी इंद्रा देवनानी के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी समेत कई मंत्री और विधायक के अलावा कांग्रेस के नेता भी पहुंचे. मंगलवार को अजमेर स्थित ऋषि घाटी मुक्ति धाम में वासुदेव देवनानी की पत्नी इंद्रा देवनानी की पार्थिव देह को पंचतत्व में विलीन किया गया.

29 अक्टूबर से थी एसएमएस अस्पताल में भर्ती : वासुदेव देवनानी की पत्नी इंद्रा देवनानी का सोमवार शाम एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया था. कार्डियक अरेस्ट के बाद से ही 29 अक्टूबर से इंदिरा देवनानी अस्पताल में भर्ती थीं, जहां उनके ब्रेन की सर्जरी भी हुई थी. हालत गंभीर होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था. इंद्रा देवनानी के निधन के बाद से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है. संत कंवर राम कॉलोनी स्थित उनके आवास से शव यात्रा रवाना हुई. बाद में शव वाहन में शव रखकर पुष्कर रोड स्थित मुक्तिधाम लाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. इंद्रा देवनानी के पार्थिव देह को विधि-विधान के साथ पंचतत्व में विलीन कर दिया गया. उनके पुत्र महेश देवनानी ने उन्हें मुखाग्नि दी.

भाजपा और कांग्रेस के नेता हुए शामिल : सीएम भजनलाल शर्मा के अलावा कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, सुमित गोदारा, सुरेश सिंह रावत, गौतम दक, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अवतार सिंह लखावत के अलावा कांग्रेस के नेता धर्मेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व विधायक श्री गोपाल बाहेती, डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे.

बीजेपी शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने बताया कि वासुदेव देवनानी की पत्नी इंद्रा देवनानी के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार हो गया है. उनके पुत्र महेश देवनानी ने मुखाग्नि दी है. शोक व्यक्त करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं. इंद्रा देवनानी की अंतिम यात्रा घर से ही निकाली गई. उनकी मौत से अजमेर भाजपा में शोक की लहर है.