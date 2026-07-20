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अजमेर को मिली बालिका सैनिक स्कूल की सौगात, 15 माह में बनकर होगा तैयार

अजमेर के निकट हाथीखेड़ा गांव में 20 करोड़ रुपए की लागत से बालिका सैनिक स्कूल का निर्माण होगा.

Girls Sainik School in Ajmer
सैनिक स्कूल की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करते देवनानी (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 20, 2026 at 3:50 PM IST

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अजमेर: जिले को बालिका सैनिक स्कूल के रूप में बड़ी सौगात मिली है. हाथीखेड़ा गांव में 30 एकड़ में बनने वाला बालिका सैनिक स्कूल 15 माह में आकार ले लेगा. राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष एवं अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने सोमवार को बालिका सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया.

इस मौके पर देवनानी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अजमेर के लिए यह बड़ी सौगात है. यहां बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ सैन्य प्रशिक्षण भी मिलेगा. स्कूल में आधुनिक सुविधाएं बालिकाओं को उपलब्ध होंगी. यह शैक्षणिक संस्था बेटियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के साथ उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्रदान करेगा.

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी (ETV Bharat Ajmer)

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देवनानी ने बताया कि हाथीखेड़ा गांव में 20 करोड़ रुपए की लागत से बालिका सैनिक स्कूल का निर्माण होगा. स्कूल के लिए करीब 30 एकड़ जमीन आवंटित हुई है. आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस स्कूल में बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल एवं उससे जुड़ी सुविधाएं भी होंगी. स्कूल के निर्माण की शुरुआत अगस्त से होगी और 15 माह में यह स्कूल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा. देवनानी ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि जुलाई 2027 तक स्कूल बनकर तैयार हो जाए ताकि अगले सत्र में ही बालिकाएं यहां अध्ययन कर सकें. निर्माण में देरी होती है तो किसी अन्य भवन में बालिकाओं के लिए स्कूल संचालित किया जाएगा. कार्यक्रम में शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी सहित हाथीखेड़ा के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे.

यह रहेंगी सुविधाएं: स्कूल भवन में एकेडमिक ब्लॉक, बालिकाओं के लिए हॉस्टल, शिक्षक और स्टाफ के लिए आवास, इंडोर गेम्स हॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट, परेड ग्राउंड, खेल मैदान, जिम, स्विमिंग पूल, परिसर के भीतर सड़कें और चारों ओर बाउंड्री वॉल होगी. इसके अलावा पेयजल एवं पेड़-पौधों के लिए ट्यूबवेल लगाया जाएगा.

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SPEAKER VASUDEV DEVNANI
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