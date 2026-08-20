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विधानसभा का मौजूदा सत्र संक्षिप्त, कल सदन में पेश होगा UCC विधेयक

कार्य सलाहकार समिति की बैठक में कल तक का कामकाज तय, नवंबर में फिर हो सकती है सदन की बैठक

Rajasthan Assembly 2026
विधानसभा में सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2026 at 2:49 PM IST

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जयपुर: राजस्थान की 16वीं विधानसभा के छठे सत्र को लेकर कार्य सलाहकार समिति BAC की बैठक विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में मौजूदा सत्र के कामकाज और आगामी कार्यसूची पर चर्चा की गई. मौजूदा सत्र संक्षिप्त रहने की संभावना है और फिलहाल कल तक का ही कामकाज तय किया गया है. सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को सदन में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किए जाने की संभावना है. हालांकि मौजूदा कार्यक्रम को देखते हुए इसी चरण में विधेयक के पारित होने पर संशय है. UCC विधेयक को सदन के अगले चरण में पारित कराया जा सकता है.

नवंबर में होगा सदन का अगला चरण: BAC की बैठक में कल तक का ही बिजनेस तय होने से कल सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो सकता है. इसके बाद नवंबर के दूसरे सप्ताह में विधानसभा की बैठक का अगला चरण शुरू हो सकता है. मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने संकेत दिए कि मौजूदा सत्र के बाद विधानसभा का अगला चरण नवंबर में होगा. उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे. मौजूदा सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाएगा, लेकिन सत्रावसान नहीं होगा. संवैधानिक रूप से यही सत्र आगे भी जारी माना जाएगा.

पढ़ें: विधानसभा सत्र : सदन में विपक्ष की गैरमौजूदगी पर अध्यक्ष का छलका दर्द, सत्ता पक्ष बोला- दिल्ली के इशारे पर लोकतंत्र की हत्या

कल अनुपूरक अनुदान की मांगें होंगी पारित: मुख्य सचेतक गर्ग ने बताया कि शुक्रवार को सदन में अनुपूरक अनुदान की मांगें भी रखी जाएंगी और उन्हें पारित कराया जाएगा. इसके बाद मौजूदा चरण की कार्यवाही आगे बढ़ेगी. विधानसभा के मौजूदा सत्र की अवधि सीमित रहने की चर्चा पहले से थी. BAC की बैठक के बाद यह स्पष्ट है कि कामकाज फिलहाल सीमित रहेगा और महत्वपूर्ण विधायी कार्य अगले चरण में आगे बढ़ाए जाएंगे.

UCC पर रहेगी नजर: शुक्रवार का दिन विधानसभा की कार्यवाही के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा. एक ओर UCC विधेयक सदन में पेश होगा, वहीं अनुपूरक अनुदान की मांगों पर भी कार्यवाही होगी. विधेयक पर विस्तृत चर्चा और पारित होने के लिए पर्याप्त समय अगले चरण में मिलने की संभावना है.

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मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग
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