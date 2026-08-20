ETV Bharat / state

विधानसभा का मौजूदा सत्र संक्षिप्त, कल सदन में पेश होगा UCC विधेयक

जयपुर: राजस्थान की 16वीं विधानसभा के छठे सत्र को लेकर कार्य सलाहकार समिति BAC की बैठक विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में मौजूदा सत्र के कामकाज और आगामी कार्यसूची पर चर्चा की गई. मौजूदा सत्र संक्षिप्त रहने की संभावना है और फिलहाल कल तक का ही कामकाज तय किया गया है. सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को सदन में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किए जाने की संभावना है. हालांकि मौजूदा कार्यक्रम को देखते हुए इसी चरण में विधेयक के पारित होने पर संशय है. UCC विधेयक को सदन के अगले चरण में पारित कराया जा सकता है.

नवंबर में होगा सदन का अगला चरण: BAC की बैठक में कल तक का ही बिजनेस तय होने से कल सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो सकता है. इसके बाद नवंबर के दूसरे सप्ताह में विधानसभा की बैठक का अगला चरण शुरू हो सकता है. मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने संकेत दिए कि मौजूदा सत्र के बाद विधानसभा का अगला चरण नवंबर में होगा. उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे. मौजूदा सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाएगा, लेकिन सत्रावसान नहीं होगा. संवैधानिक रूप से यही सत्र आगे भी जारी माना जाएगा.

पढ़ें: विधानसभा सत्र : सदन में विपक्ष की गैरमौजूदगी पर अध्यक्ष का छलका दर्द, सत्ता पक्ष बोला- दिल्ली के इशारे पर लोकतंत्र की हत्या