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राजस्थान विधानसभा का सत्र अगस्त के अंतिम सप्ताह में संभव, यूसीसी समेत कई बिल हो सकते हैं पेश

राजस्थान विधानसभा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: लोकसभा मानसून सत्र के साथ 16वीं राजस्थान विधानसभा के छठे सत्र की तैयारी शुरू हो गई है. यह सत्र इस बार सितंबर की बजाय अगस्त के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने संकेत दिए हैं कि नियमों के अनुसार एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 180 दिन यानी छह माह का अंतराल होना चाहिए. ऐसे में 10 सितंबर से पहले सत्र बुलाना अनिवार्य है, क्योंकि पिछला बजट सत्र 10 मार्च को समाप्त हुआ था. सत्र बुलाने का अंतिम निर्णय राज्य सरकार करेगी, जिसके बाद राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े इसकी अधिसूचना जारी करेंगे. यह सत्र 5 से 7 दिन तक चल सकता है, जिसमें सरकार यूसीसी बिल का मसौदा पेश कर सकती है. यूसीसी रहेगा सदन में हंगामे का केंद्र बिंदु: विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा देश की उन चुनिंदा विधानसभाओं में शामिल है, जहां पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध को लंबा खींचने के बजाय संवाद के जरिए समाधान निकालने की परंपरा रही है. उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी सत्र भी सुचारू रूप से संचालित होगा. यह सत्र काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि इसमें भजनलाल सरकार द्वारा यूसीसी बिल पेश किया जा सकता है. समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर गठित समिति द्वारा जिलों में आयोजित जनसुनवाई को लेकर कांग्रेस पहले ही विरोध कर रही है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस प्रक्रिया पर सवाल उठा चुके हैं. ऐसे में यूसी का मुद्दा सदन में विपक्ष के प्रमुख हमलों का केंद्र बन सकता है. पढ़ें: जयपुर में यूसीसी पर लिए सुझाव: लिव इन का विरोध, कांग्रेस ने किया बायकाट