राजस्थान विधानसभा का सत्र अगस्त के अंतिम सप्ताह में संभव, यूसीसी समेत कई बिल हो सकते हैं पेश
सदन में कानून-व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, और पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है.
Published : July 11, 2026 at 2:55 PM IST
जयपुर: लोकसभा मानसून सत्र के साथ 16वीं राजस्थान विधानसभा के छठे सत्र की तैयारी शुरू हो गई है. यह सत्र इस बार सितंबर की बजाय अगस्त के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने संकेत दिए हैं कि नियमों के अनुसार एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 180 दिन यानी छह माह का अंतराल होना चाहिए. ऐसे में 10 सितंबर से पहले सत्र बुलाना अनिवार्य है, क्योंकि पिछला बजट सत्र 10 मार्च को समाप्त हुआ था. सत्र बुलाने का अंतिम निर्णय राज्य सरकार करेगी, जिसके बाद राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े इसकी अधिसूचना जारी करेंगे. यह सत्र 5 से 7 दिन तक चल सकता है, जिसमें सरकार यूसीसी बिल का मसौदा पेश कर सकती है.
यूसीसी रहेगा सदन में हंगामे का केंद्र बिंदु: विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा देश की उन चुनिंदा विधानसभाओं में शामिल है, जहां पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध को लंबा खींचने के बजाय संवाद के जरिए समाधान निकालने की परंपरा रही है. उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी सत्र भी सुचारू रूप से संचालित होगा. यह सत्र काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि इसमें भजनलाल सरकार द्वारा यूसीसी बिल पेश किया जा सकता है. समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर गठित समिति द्वारा जिलों में आयोजित जनसुनवाई को लेकर कांग्रेस पहले ही विरोध कर रही है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस प्रक्रिया पर सवाल उठा चुके हैं. ऐसे में यूसी का मुद्दा सदन में विपक्ष के प्रमुख हमलों का केंद्र बन सकता है.
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इन विधेयकों पर रह सकती है नजर: सदन में कानून-व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, बारिश और बाढ़ की स्थिति, पेयजल संकट, बिजली आपूर्ति, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं, महंगाई और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे मुद्दों पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है. सरकार की ओर से इन विषयों पर जवाब देने के साथ अपनी उपलब्धियों को भी सदन में रखा जाएगा. वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा कहते हैं कि मानसून सत्र में सरकार कुछ महत्वपूर्ण विधेयक और संशोधन विधेयक भी पेश कर सकती है. इनमें सबसे प्रमुख राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित विधेयक हो सकता है, हालांकि इसके लिए गठित समिति की रिपोर्ट का इंतजार रहेगा. इसके अलावा राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े संशोधन, गिग वर्कर्स के कल्याण से संबंधित नियमों में आवश्यक बदलाव, स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं से जुड़े संशोधन विधेयक, राजस्व एवं भूमि संबंधी कानूनों में संशोधन और वित्तीय एवं अनुपूरक अनुदान से जुड़े प्रस्ताव सदन में लाए जा सकते हैं. आवश्यक हुआ तो सरकार कुछ अध्यादेशों को भी विधेयक के रूप में सदन के पटल पर रख सकती है.
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10 मार्च तक चला था बजट सत्र: 16वीं विधानसभा का पिछला बजट सत्र 28 जनवरी से 10 मार्च तक चला था. 24 बैठकों वाले इस सत्र में करीब 6.10 लाख करोड़ रुपए का राज्य बजट पारित हुआ था और कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दी गई थी. अगस्त में प्रस्तावित 16वीं विधानसभा के छठे सत्र में एक ओर जहां विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष माहौल देखने को मिलेगा.