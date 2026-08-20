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VIDHAN SABHA MONSOON SESSION: स्कूलों की बदहाली के खिलाफ कांग्रेस विधायकों का पैदल मार्च, विधानसभा के बाहर दिया धरना

कांग्रेस विधायकों ने बाजू पर काली पट्टी बांधकर सरकार के इस निर्णय का विरोध दर्ज कराया.

विधानसभा के बाहर धरना
विधानसभा के बाहर धरना (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2026 at 11:44 AM IST

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जयपुर : राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज आज से हो गया है. सत्र इस बार हंगामादार रहने के आसार हैं. इसके संकेत कांग्रेस ने सत्र शुरू होने से पहले ही एक बड़ा प्रदर्शन करके दिए हैं. प्रदेश के स्कूलों की बदहाली और स्कूलों में मीडिया और आमजन की एंट्री पर रोक के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने राजधानी जयपुर में आज एक बड़ा आंदोलन करके सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है.

कांग्रेस विधायक और पार्टी कार्यकर्ता नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में त्रिमूर्ति सर्किल पर एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने पैदल मार्च करते हुए विधानसभा की तरफ कूच किया. कांग्रेस विधायकों ने बाजू पर काली पट्टी बांधकर सरकार के इस निर्णय का विरोध दर्ज कराया. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस निर्णय को वापस लेने की मांग करते हुए पैदल मार्च कर रहे थे.

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कांग्रेस विधायकों का पैदल मार्च
कांग्रेस विधायकों का पैदल मार्च (ETV Bharat Jaipur)

पैदल मार्च करते हुए विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक पश्चिमी द्वार से ही अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे. इस दौरान विधायकों की सुरक्षा कर्मियों से भी नोक झोंक हुई. बाद में सुरक्षा कर्मियों ने गेट बंद कर दिए तो कांग्रेस विधायक पश्चिमी द्वार के बाहर ही धरने पर बैठ गए. पैदल मार्च के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार स्कूलों की बदहाली छुपाना चाहती है, सरकार छुपाना चाहती है और हम दिखाएंगे कि स्कूलों की स्थिति क्या है.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम सदन के अंदर और सदन के बाहर इस मुद्दे पर सरकार का खुलकर विरोध करेंगे और प्रदेश के हर स्कूल में जाएंगे और स्कूल की कमियां दिखाने का काम करेंगे. सरकार हमें कब तक रोकेगी? उन्होंने कहा कि सरकार अपनी कमियां छुपाएगी और हम सरकार की कमियां दिखाएंगे. जूली ने कहा कि निकाय पंचायत चुनाव में जनता इस बार भाजपा का इलाज कर देगी. भाजपा चुनाव में हिंदू-मुस्लिम की बात करेगी, लेकिन अब बीजेपी का यह कार्ड चलने वाला नहीं है. हम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को भी मुद्दों पर ही बात करनी पड़ेगी.

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कांग्रेस का प्रदर्शन
कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार सदन में शिक्षा पर चर्चा करें, लेकिन यह सरकार सदन से भागना चाहती है. बीजेपी रणछोड़ दास है, बीजेपी भागेगी और हम उन्हें सदन में घेरने का काम करेंगे. भाजपा सदन से कब तक भागेगी? आखिर उन्हें इसी सदन में आना पड़ेगा. यह हमारे बच्चों को रोकना चाहते हैं बच्चों की आवाज को दबाना चाहते हैं. कितने दिन मीडिया को रोकने का काम करेंगे?

उन्होंने कहा कि आज राजीव गांधी की जयंती है, राजीव गांधी ने नवोदय विद्यालय खोले थे, उन विद्यालयों में पढ़कर आज कई बच्चे देश का नाम रोशन कर रहे हैं. शिक्षा का अधिकार कानून हमारी सरकार लेकर आई थी, लेकिन बीजेपी ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है. जितना चंदा आरएसएस को दिया जाता है अगर उतना ही पैसा स्कूलों को दिया जाता तो हमारे स्कूलों की तस्वीर बदल सकती थी. भाजपा ने अपने पहले ही साल में सभी स्कूलों में पद भरने का वादा किया था, लेकिन आज भी स्कूलों में शिक्षकों के डेढ़ लाख पद खाली हैं. 3768 स्कूल जर्जर है, 85000 कमरे क्षत्रिग्रस्त हैं, 72000 स्कूलों में एक टीचर है.

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यह बहुत ही गंभीर स्थिति है. यह छोटी बात नहीं. उन्होंने कहा कि भाजपा के पाप का घड़ा भर गया है, जिस तरह के आदेश और कानून बीजेपी लागू कर रही है ऐसे कानून को जनता फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल देगी. बीजेपी का पाप ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है. वहीं, कांग्रेस विधायकों के पैदल मार्च के चलते सुबह-सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा. पुलिस ने मार्च को देखते हुए त्रिमूर्ति सर्किल, अंबेडकर सर्किल रामबाग सर्किल पर यातायात को रोक दिया था.

कांग्रेस विधायकों का पैदल मार्च त्रिमूर्ति सर्किल से अंबेडकर सर्किल होते हुए रामबाग, अमर जवान ज्योति होते हुए विधानसभा पहुंचा. करीब 3 किलोमीटर लंबे पैदल मार्च के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी विधायकों के साथ पैदल मार्च में शामिल हुए थे. हालांकि, पैदल मार्च में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट शामिल नहीं हुए थे.

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