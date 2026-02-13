ETV Bharat / state

विधानसभा सत्र 2026 : विधायकों ने उठाए कई मुद्दे, बी ग्रेड भर्ती में साक्षात्कार बंद करने की मांग

राजस्थान विधानसभा में विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए और सरकार से कार्रवाई की मांग की.

Rajasthan Assembly Session
राजस्थान विधानसभा (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 13, 2026 at 2:44 PM IST

जोधपुर: राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को ग्रेड बी भर्ती परीक्षा, चूरू में बढ़ती सेम की समस्या और एमएसपी खरीद में भ्रष्टाचार सहित अन्य मुद्दे उठे. आदर्श नगर, तारानगर, डेगाना, सुजानगढ और बगरू विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाकर कार्रवाई की मांग की.

शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने प्रदेश में ग्रेड बी भर्ती परीक्षा एक ही पारी में करवाने और इस वर्ग में साक्षात्कार प्रणाली को बंद करने का मामला उठाया. यादव ने कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा जो 5 व 6 अप्रैल में दो पारियों में होना प्रस्तावित है. पूर्व में एसआई भर्ती में अनियमितताएं आ चुकी हैं. अलग-अलग पारियों में परीक्षा होने से प्रश्नपत्र का स्तर समान नहीं होता है. इसके चलते नॉरमलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाती है, जो युवाओं के साथ छलावा होता है. दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ग्रुप बी की परीक्षाएं एक पारी में हो, प्रश्नपत्र समान मिले. साथ ही, बी ग्रेड की भर्ती में साक्षात्कार बंद करने पर निर्णय लेना होगा.

यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने ग्रुप बी की परीक्षाओं में साक्षात्कार हटा दिया है, लेकिन राजस्थान ऐसा क्यों नहीं कर रहा है. यादव ने हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि हाईकोर्ट इसमें भी साक्षात्कार कर रहा है, जबकि कर्मचारी अधीनस्थ चयन बोर्ड 53 हजार चतुर्थ श्रेणी के पद सिर्फ परीक्षा से भर रहा है. ऐसे में दोहरा मापदंड क्यों हो रहा है. यादव ने मांग की कि राजस्थान के नौजवानों को न्याय देने के लिए एक ही पारी में परीक्षा करवाई जाए और बी ग्रेड में साक्षात्कार को खत्म किया जाए. इसके लिए सभी को सहयोग देना होगा.

सेम की समस्या चूरू तक पहुंच गई: तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने चूरू जिले में बढ़ती सेम की समस्या का मामला उठाया. बुडानिया ने कहा कि सरकार ऐसे किसानों को मुआवजा देकर उनकी मदद करने के साथ-साथ सरकार प्लान बनाए, जिससे इस परेशानी का समाधान हो सके. आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने परिसीमन का मामला उठाते हुए कहा कि इसके चलते पंचायत और नगरीय निकायों में काम ठप हो जाए. इस पर उन्होंने टोका टाकी करने वाले सत्ता पक्ष के सदस्यों से कहा कि बात करने से काम नहीं चलेगा. सरकार को निर्देश देने चाहिए, जिससे लोगों के काम नहीं अटके, जो नए क्षेत्र नगरीय निकायों में जोड़े गए हैं उनमें काम शुरू करवाएं.

डेगाना जंक्शन कस्बे में सिर्फ एक रोडवेज : शेरगढ़ विधायक बाबूसिंह राठौड़ ने विधानसभा की नगर पालिका बालेसर में अग्निशमन वाहन नहीं होने से होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाने की मांग की. डेगाना विधायक अजयसिंह ने डेगाना जंक्शन जहां से पूरे देश के लिए रेल कनेक्टिविटी है, लेकिन वहां पर रोडवेज की एक ही बस चलती है. विधायक ने मांग रखी कि अजमेर, जयपुर, नागौर मार्ग की बसों का संचालन वाया डेगाना किया जाए, जिससे लोगों को राहत मिले.

एमएसपी खरीद में हो रहा भ्रष्टाचार: सुजानगढ़ विधायक मनोज कुमार ने विधानसभा क्षेत्र में एमएसपी खरीद में भ्रष्टाचार का मामला उठाते हुए कहा कि इससे किसान परेशान हैं. दो-दो दिन तक फसल की तुलाई नहीं हो रही है, किसानों को इसके लिए रिश्वत देनी पड़ रही है. ऐसा नहीं करने पर फसल की गुणवत्ता का स्तर हल्का बताकर खरीद से इंकार किया जा रहा है. विधायक ने सरकार से इस मामले की जांच करवाने की मांग की है.

फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक: छबड़ा विधायक प्रतापसिंह सिंघवी ने उदयपुर में फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट व पत्नी द्वारा जालसाजी के मामले में नामजद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने का मामला उठाया. सिंघवी ने कहा कि इस मामले में अभियुक्त दिनेश कटारिया उदयपुर का ही निवासी है. लुकआउट नोटिस के बाद भी उसकी गिरफ्तारी प्रभाव के चलते नहीं की जा रही है.

बिना कटारिया की गिरफ्तारी के इस मामले की पूरी जानकारी सामने नहीं आएगी. उसकी गिरफ्तारी के लिए आईजी उदयपुर को निर्देशित करें. छगन सिंह राजपुरोहित ने आहोर में सिर्फ एक महाविद्यालय से हो रही परेशानी का मामला पर्ची के माध्यम से उठाया. पूर्व में भाजपा सरकार ने पंचायत स्तर पर 12वीं तक स्कूल क्रमोन्नत कर दी थी. वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र में पांच हजार छात्र-छात्राएं 12वीं अध्ययनरत हैं. ऐसे में क्षेत्र में नए महाविद्यालय की घोषणा की जाए.

जेडीए सीमा से बीस किमी दूर हो टोल प्लाजा: बगरू विधायक कैलाश चंद्र वर्मा ने जयपुर विकास प्राधीकरण क्षेत्र में आने वाले टोल बूथ का मामला उठाया. जयपुर के चारों तरफ टोल प्लाजा है, जबकि प्राधिकरण द्वारा इन टोल प्लाजा से आगे तक की भूमि विकसित की गई है, दायरा बढ़ने से लोग वहां आवास कर रहे हैं. सरकार को चाहिए कि जेडीए की सीमा से 20 किमी तक टोल हटाए जाए. हटाने के बाद ट्रैफिक पुलिस लगाकर व्यवस्थाएं बनाए.

