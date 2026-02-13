ETV Bharat / state

विधानसभा सत्र 2026 : विधायकों ने उठाए कई मुद्दे, बी ग्रेड भर्ती में साक्षात्कार बंद करने की मांग

जोधपुर: राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को ग्रेड बी भर्ती परीक्षा, चूरू में बढ़ती सेम की समस्या और एमएसपी खरीद में भ्रष्टाचार सहित अन्य मुद्दे उठे. आदर्श नगर, तारानगर, डेगाना, सुजानगढ और बगरू विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाकर कार्रवाई की मांग की.

शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने प्रदेश में ग्रेड बी भर्ती परीक्षा एक ही पारी में करवाने और इस वर्ग में साक्षात्कार प्रणाली को बंद करने का मामला उठाया. यादव ने कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा जो 5 व 6 अप्रैल में दो पारियों में होना प्रस्तावित है. पूर्व में एसआई भर्ती में अनियमितताएं आ चुकी हैं. अलग-अलग पारियों में परीक्षा होने से प्रश्नपत्र का स्तर समान नहीं होता है. इसके चलते नॉरमलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाती है, जो युवाओं के साथ छलावा होता है. दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ग्रुप बी की परीक्षाएं एक पारी में हो, प्रश्नपत्र समान मिले. साथ ही, बी ग्रेड की भर्ती में साक्षात्कार बंद करने पर निर्णय लेना होगा.

यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने ग्रुप बी की परीक्षाओं में साक्षात्कार हटा दिया है, लेकिन राजस्थान ऐसा क्यों नहीं कर रहा है. यादव ने हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि हाईकोर्ट इसमें भी साक्षात्कार कर रहा है, जबकि कर्मचारी अधीनस्थ चयन बोर्ड 53 हजार चतुर्थ श्रेणी के पद सिर्फ परीक्षा से भर रहा है. ऐसे में दोहरा मापदंड क्यों हो रहा है. यादव ने मांग की कि राजस्थान के नौजवानों को न्याय देने के लिए एक ही पारी में परीक्षा करवाई जाए और बी ग्रेड में साक्षात्कार को खत्म किया जाए. इसके लिए सभी को सहयोग देना होगा.

सेम की समस्या चूरू तक पहुंच गई: तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने चूरू जिले में बढ़ती सेम की समस्या का मामला उठाया. बुडानिया ने कहा कि सरकार ऐसे किसानों को मुआवजा देकर उनकी मदद करने के साथ-साथ सरकार प्लान बनाए, जिससे इस परेशानी का समाधान हो सके. आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने परिसीमन का मामला उठाते हुए कहा कि इसके चलते पंचायत और नगरीय निकायों में काम ठप हो जाए. इस पर उन्होंने टोका टाकी करने वाले सत्ता पक्ष के सदस्यों से कहा कि बात करने से काम नहीं चलेगा. सरकार को निर्देश देने चाहिए, जिससे लोगों के काम नहीं अटके, जो नए क्षेत्र नगरीय निकायों में जोड़े गए हैं उनमें काम शुरू करवाएं.

डेगाना जंक्शन कस्बे में सिर्फ एक रोडवेज : शेरगढ़ विधायक बाबूसिंह राठौड़ ने विधानसभा की नगर पालिका बालेसर में अग्निशमन वाहन नहीं होने से होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाने की मांग की. डेगाना विधायक अजयसिंह ने डेगाना जंक्शन जहां से पूरे देश के लिए रेल कनेक्टिविटी है, लेकिन वहां पर रोडवेज की एक ही बस चलती है. विधायक ने मांग रखी कि अजमेर, जयपुर, नागौर मार्ग की बसों का संचालन वाया डेगाना किया जाए, जिससे लोगों को राहत मिले.