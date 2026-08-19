ETV Bharat / state

Exclusive : मंत्री जोगाराम पटेल बोले- विपक्ष जितना सहयोग करेगा, उतना ही चलेगा सदन

UCC पर सरकार की रणनीति, बिल चर्चा के लिए ला रहे हैं : मानसून सत्र में UCC विधेयक की संभावित एंट्री को लेकर राजनीतिक सरगर्मी पहले से तेज है. विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग कर रहा है. इस पर जोगाराम पटेल ने स्पष्ट किया कि सरकार UCC को चर्चा से बचने के लिए नहीं, बल्कि चर्चा के लिए ही सदन में लाएगी. पटेल ने कहा कि बिल चर्चा के लिए ला रहे हैं, सिर्फ बताने के लिए नहीं. उन्होंने कहा कि UCC पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक अपनी बात रख सकेंगे. सुझाव देने के लिए भी पर्याप्त अवसर मिलेगा. उन्होंने UCC को राजस्थान और देश के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताते हुए कहा कि इस पर सदन में व्यापक चर्चा होनी चाहिए. सरकार विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सवालों और सुझावों का जवाब देने के लिए तैयार है.

विपक्ष सरकार के कामकाज में कमियां निकाल सकता है, विकास कार्यों को लेकर सुझाव दे सकता है और जनहित के मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकता है. उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से दिए गए उपयोगी सुझावों को सरकार गंभीरता से लेगी और जहां जरूरी होगा, उन्हें जनहित में लागू करने का प्रयास किया जाएगा. उनका कहना था कि विधानसभा का मंच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और समाधान का माध्यम बनना चाहिए.

विपक्ष हमारी ताकत, कमियां बताए और सुझाव दे : संसदीय कार्य मंत्री जोगराम पटेल ने कहा कि विधानसभा का गौरवशाली इतिहास और संसदीय परंपराएं सभी दलों की सामूहिक जिम्मेदारी हैं. सत्र शुरू होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में भी सभी दलों की ओर से सदन की गरिमा बनाए रखने और जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने की सहमति बनी है. पटेल ने कहा कि सरकार विपक्ष को विरोधी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी ताकत मानती है.

सत्र की तैयारियों और सरकार की रणनीति को लेकर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. पटेल ने कहा कि सरकार सदन में अधिक से अधिक विधायी कार्य कराने के साथ जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए तैयार है. उन्होंने विपक्ष से भी सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की.

जयपुर: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है. सत्र की अवधि फिलहाल सीमित रहने की संभावना के बीच सरकार ने अपने विधायी एजेंडे को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं. सरकार की कोशिश है कि कम समय में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण विधायी काम पूरे किए जाएं. इनमें समान नागरिक संहिता (UCC), सहकारी क्षेत्र से जुड़े प्रावधान, टैक्सेशन और विश्वविद्यालयों से संबंधित विधेयक शामिल होने की संभावना है.

कई और विधेयकों पर सरकार का फोकस : संसदीय कार्य मंत्री ने संकेत दिया कि मानसून सत्र में सिर्फ UCC ही सरकार के विधायी एजेंडे का हिस्सा नहीं होगा. सहकारी क्षेत्र, टैक्सेशन और विश्वविद्यालयों से जुड़े विधेयक भी सदन में लाए जाने की संभावना है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी विधेयकों की अंतिम सूची और सदन में उन्हें किस क्रम में लाया जाएगा, इस बारे में अभी विस्तृत जानकारी देना उचित नहीं होगा, लेकिन उनके बयान से साफ है कि सरकार सीमित अवधि के सत्र में अधिक से अधिक विधायी कार्य कराने की तैयारी में है. पटेल ने यह भी कहा कि सरकार के पास फिलहाल कोई बड़ा लंबित विधेयक नहीं है. पहले पारित किए गए अधिकांश विधेयक कानून का रूप ले चुके हैं. ऐसे में मानसून सत्र में सरकार का फोकस नए विधायी काम को आगे बढ़ाने पर रहेगा.

किसने कहा सत्र छोटा होगा ? : विपक्ष की ओर से सत्र को छोटा रखे जाने और सरकार पर विधानसभा से भागने के आरोपों पर भी जोगाराम पटेल ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होनी है और उसी के आधार पर सदन के कामकाज और अवधि को लेकर अंतिम तस्वीर स्पष्ट होगी. पटेल ने सवाल उठाते हुए कहा कि अभी से यह कहना कि सत्र छोटा होगा या सरकार सदन से भाग रही है, उचित नहीं है.

पढ़ें : CP Joshi on Rahul Gandhi : सांसद सीपी जोशी बोले- विदेशी ताकतों की कठपुतली बनने से अच्छा, जनता के बीच जाकर कमजोरियां ढूंढें

उन्होंने विपक्ष के रवैये पर राजनीतिक हमला करते हुए कहा कि विपक्ष को सदन में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और कार्यवाही में भाग लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तत्परता के साथ विधानसभा के कामकाज में हिस्सा लेगी और अधिक से अधिक विधायी कार्य कराने का प्रयास करेगी, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष जितना सहयोग करेगा, उतना ही विधानसभा चलेगी.

पंचायत-निकाय चुनाव के बीच सत्र की अवधि पर नजर : राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच विधानसभा का मानसून सत्र हो रहा है. ऐसे में सत्र की अवधि और चुनावी कार्यक्रम के बीच तालमेल भी महत्वपूर्ण होगा. सरकार की ओर से यह संकेत दिया गया है कि चुनाव संबंधी सभी कानूनी और संवैधानिक अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए ही आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी. पटेल ने कहा कि चुनाव और विधानसभा की कार्यवाही से जुड़े सभी पहलुओं को नियमों के अनुरूप देखा जाएगा. सरकार किसी भी कानूनी प्रावधान की अवहेलना नहीं करेगी. यानी सरकार के सामने एक तरफ सीमित समय में विधायी एजेंडा पूरा करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ पंचायत और निकाय चुनावों की संभावित घोषणा कादबाव भी है.

पढ़ें : विधानसभा सर्वदलीय बैठक : मानसून सत्र लंबा चलाने पर सत्ता-विपक्ष आमने-सामने, UCC और 'चंदा चोरी' पर गरमाएगा सदन

'चंदा चोरी' पर भी सरकार का पलटवार : विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे अयोध्या राम मंदिर 'चंदा चोरी' के आरोपों को लेकर भी पटेल ने सरकार का रुख स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि यह राजस्थान सरकार या विधानसभा का विषय नहीं है. ऐसे विषयों को लेकर विपक्ष यदि सदन में चर्चा करना चाहता है तो सरकार उसके जवाब के लिए तैयार है. इस बयान से संकेत है कि सरकार UCC सहित विपक्ष के दूसरे मुद्दों पर भी रक्षात्मक रहने के बजाय आक्रामक जवाब देने की रणनीति में है. सत्ता पक्ष की कोशिश होगी कि विपक्ष के आरोपों का सदन के भीतर जवाब दिया जाए और सरकार के विधायी एजेंडे को भी आगे बढ़ाया जाए.

सीमित सत्र में बड़ा राजनीतिक मुकाबला : मानसून सत्र की अवधि भले ही सीमित रहने की संभावना हो, लेकिन राजनीतिक एजेंडा व्यापक दिखाई दे रहा है. UCC जैसे संवेदनशील और वैचारिक मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, जबकि सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह चर्चा से पीछे नहीं हटेगी. ऐसे में सत्र के दौरान सिर्फ विधायी कामकाज ही नहीं, बल्कि राजनीतिक बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप भी देखने को मिल सकते हैं. सरकार जहां अपने विधेयकों को पारित कराने पर जोर देगी. वहीं, विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों, सरकार के कामकाज और UCC जैसे विषयों पर सरकार से जवाब मांगने की कोशिश करेगा. सर्वदलीय बैठक में सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने पर सहमति के बावजूद दोनों पक्षों के राजनीतिक तेवरों को देखते हुए मानसून सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.