नागौर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का बयान: जनगणना के बाद राजस्थान में बढ़ सकती हैं 65-70 सीटें

सर्किट हाउस में पत्रकारों से विधानसभा स्पीकर देवनानी ने खुलकर बातचीत की. उन्होंने विधानसभा सत्र, जनगणना, विधानसभा भवन विस्तार और नवाचार से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी राय रखी. विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ने के सवाल पर देवनानी ने कहा कि देश में जनगणना पूरी होने के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय होगा. वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा अनुमान है कि कई राज्यों की तरह राजस्थान में भी विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है. मोटे तौर पर 65 से 70 या 72 सीटों तक बढ़ोतरी संभव है. हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा जनगणना और संसदीय प्रक्रियाओं के बाद ही की जाएगी.

नागौर: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि जनगणना पूरी होने के बाद राजस्थान विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ सकती है. उन्होंने अनुमान जताया कि राज्य में करीब 65 से 70 तक नई सीटें बढ़ने की संभावना है. देवनानी शुक्रवार को नागौर दौरे पर थे.

विधानसभा भवन के विस्तार को लेकर देवनानी ने स्पष्ट किया कि फिलहाल नए भवन की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने बताया कि वर्तमान विधानसभा भवन की चौथी मंजिल पर बड़ा हॉल बनाया गया है, जिसे मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद रिनोवेट किया जा रहा है. इस हॉल में लगभग 276 सीटों की व्यवस्था होगी. ऐसे में भविष्य में विधायकों की संख्या बढ़ने पर भी अलग भवन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

ब्यूरोक्रेसी की जवाबदेही पर बोलते हुए देवनानी ने कहा कि उनका प्रयास रहा है कि प्रशासन विधायिका के प्रति जवाबदेह बने. पहले विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के केवल 50 से 60 प्रतिशत उत्तर ही आते थे, लेकिन लगातार बैठकों और मुख्य सचिव से चर्चा के बाद स्थिति में सुधार हुआ है. पिछले चार सत्रों में लगभग 97 प्रतिशत प्रश्नों के जवाब समय पर प्राप्त हुए हैं. वहीं नियम 295 सहित अन्य माध्यमों से उठाए गए मुद्दों पर भी 93 से 95 प्रतिशत तक जवाब आने लगे हैं.

विधानसभा म्यूजियम को 50 हजार लोगों ने देखा: उन्होंने बताया कि इस बार बजट सत्र 24 दिनों तक चला, जिसमें बजट पूरी तरह पारित हुआ और पक्ष-विपक्ष के बीच सार्थक बहस भी हुई. सत्र समाप्ति पर दोनों पक्षों के विधायकों ने सौहार्द्रपूर्ण माहौल में कार्यक्रम भी किए. विधानसभा में किए गए नवाचारों का जिक्र करते हुए देवनानी ने बताया कि विधानसभा परिसर में करगिल शौर्य वाटिका का निर्माण किया गया है. साथ ही विधानसभा म्यूजियम को आम जनता के लिए खोला गया है, जिसे पिछले डेढ़ साल में 50 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं. म्यूजियम में संविधान गैलरी और वंदे मातरम गैलरी भी स्थापित की गई है.

विधानसभा में होगा सेंट्रल हॉल: उन्होंने कहा कि आने वाले समय में म्यूजियम में 3डी तकनीक से और बदलाव किए जाएंगे, जिसके लिए सरकार से तीन करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं. इसके अलावा संसद की तर्ज पर सेंट्रल हॉल, नक्षत्र वाटिका और हर्बल वाटिका भी विकसित की जा रही हैं. विधानसभा के सामने स्थित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब के अधूरे कार्य को भी पूरा कराकर शुरू करवा दिया गया है. देवनानी ने कहा कि उनका प्रयास है कि राजस्थान विधानसभा देश की सबसे गरिमामयी विधानसभाओं में अग्रणी स्थान प्राप्त करे. खींवसर विधायक रेवंतराम डांगा सहित जिले के भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया. देवनानी अजमेर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद बीकानेर में होने वाले दीक्षांत समारोह में जाते समय नागौर में रात्रि विश्राम के लिए रुके थे.