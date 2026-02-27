ETV Bharat / state

विधानसभा प्रश्नकाल : जनहित मुद्दों पर सरकार से तीखे सवाल, आंकड़ों को लेकर नोकझोंक

अशोक चांदना और कन्हयालाल चौधरी ( Source : Rajasthan Assembly )

जयपुर: राजस्थान विधानसभा के प्रश्नकाल में शुक्रवार को पेयजल, परवन वृहद परियोजना, सहकारी समितियों में अनियमितताओं, आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त पदों और अंबेडकर छात्रावासों की स्थिति को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने-सामने रहे. हिंडोली-नैनवा पेयजल योजना पर कांग्रेस विधायक अशोक चांदना ने आंकड़ों में अंतर बताते हुए सरकार पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कार्य प्रगति प्रतिशत को लेकर सवाल उठाए, जिस पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने फिजिकल रिपोर्ट पेश करने का आश्वासन दिया. वहीं, परवन परियोजना पर भी देरी और गुणवत्ता को लेकर सरकार से जवाब मांगा गया. सहकारी समितियों और छात्रावासों के मुद्दों पर भी मंत्रियों ने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया. सदन में कई बार तीखी नोकझोंक देखने को मिली. हिंडोली-नैनवा पेयजल योजना पर मंत्री अटके : हिंडोली विधायक अशोक चांदना ने पीएचईडी विभाग से जुड़े सवाल उठाते हुए आंकड़ों में गड़बड़ी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि 301.49 करोड़ रुपये के कार्य को 41% बताया जा रहा है, जबकि वर्तमान सरकार के दो वर्षों में 163.79 करोड़ के कार्य को 35% बताया जा रहा है. चांदना ने कहा- यह कौन सी गणित है ? सदन को गुमराह किया जा रहा है. इसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अब तक वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुए और चार साल तक देरी क्यों हुई, इसका जवाब दिया जाए. किसने क्या कहा, सुनिए.... (Source : Rajasthan Assembly) जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाएगी. उन्होंने बताया कि हिंडोली-नैनवा पेयजल योजना से 286 गांवों को लाभान्वित करने और करीब 82 हजार लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है. मंत्री ने स्वीकार किया कि ठेकेदार स्तर पर गड़बड़ियां हुईं. कुछ मामलों में क्षमता से अधिक कार्य लेने के कारण विवाद और कोर्ट केस भी हुए. उन्होंने आश्वासन दिया कि एक वर्ष के भीतर कार्य पूरा कर लिया जाएगा. आयुर्वेद चिकित्सालय और रिक्त पदों का मुद्दा : उदयपुर में आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त पदों को लेकर विधायक ताराचंद जैन ने सवाल उठाया. उपमुख्यमंत्री डॉ. पीसी बैरवा ने बताया कि उदयपुर जिला आयुर्वेद चिकित्सालय 75 बेड का है और मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय से संबद्ध है. उन्होंने कहा कि आयुष नीति 2021 के तहत जिला स्तर पर आयुष चिकित्सालय खोलने का प्रावधान है और भविष्य में आवश्यकता के आधार पर विस्तार किया जाएगा.