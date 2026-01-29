Rajasthan Assembly : आबादी में लेपर्ड आने पर पुलिस नहीं, वन विभाग को होगी इत्तला, हेल्पलाइन नं. 1926 होगी शुरू
आबादी वाले इलाकों में वन्यजीवों के बढ़ते दखल पर वन विभाग जल्द हेल्पलाइन जारी करने जा रहा है.
Published : January 29, 2026 at 3:12 PM IST
जयपुर: बीते कुछ सालों में आबादी वाले इलाकों में वन्य जीवों के बढ़ते दखल को देखते हुए सरकार एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने जा रही है. खास तौर पर राजधानी जयपुर समेत अन्य शहरी इलाकों में लेपर्ड के आने की घटना में इजाफा हुआ है. ऐसे में गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में मालवीय नगर से विधायक कालीचरण सराफ के सवाल के जवाब में प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी.
उन्होंने माना कि बीते कुछ समय से इस तरह की घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है. लिहाजा वन विभाग एक महीने की समय सीमा के अंदर एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा, ताकि इस तरह की घटना सामने आने पर आम नागरिक के ओर से पुलिस तक सूचना देने के बाद, देरी से वन विभाग तक इनफॉरमेशन पहुंचने के सिस्टम पर ब्रेक लगाया जा सके.
इंसान और वन्य जीव में संघर्ष रोकने की कवायद : प्रश्न कल के दौरान वन मंत्री से पूरक प्रश्न के जारी विधायक कालीचरण सराफ ने पूछा कि क्या वन्य जीव आने की घटना के बाद बढ़ती भीड़ के कारण होने वाले संघर्ष को रोकने के लिए कोई एकल हेल्पलाइन जारी करने के व्यवस्था की जा रही है. जिसके जवाब में विधानसभा में वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि वर्तमान में वन विभाग तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया जटिल है, जिसके कारण लोग जिला प्रशासन या पुलिस से पहले संपर्क करते हैं. इस कारण विभाग अब हेल्पलाइन नंबर 1926 शुरू करने जा रहा है, जो एक महीने की समय सीमा के भीतर प्रक्रिया में आ जाएगी.
क्या बढ़ते लेपर्ड के साथ घट रहे हैं जंगल ? : वन मंत्री से अपने सवालों के बीच एक और पूरक प्रश्न में विधायक कालीचरण सराफ ने जयपुर शहर के आसपास मौजूद झालाना, आमागढ़ और बीड पापड़ लेपर्ड रिजर्व से निकल रहे वन्यजीवों को लेकर भी सवाल खड़ा किया. उन्होंने पूछा कि क्या सरकारी यह मानती है कि इन इलाकों में बढ़ रही लेपर्ड की संख्या के बीच वनों का क्षेत्र काम हो रहा है. भाजपा विधायक में साथ में यह भी पूछा कि क्या महाराष्ट्र की तर्ज पर सरकार राजस्थान में भी इमरजेंसी प्रेडेटर प्रोटोकॉल लागू करने का विचार रखती है.
उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के तहत सूचना मिलने के तत्काल बाद 5 किलोमीटर का क्षेत्र सील कर दिया जाता है, ताकि लोगों के साथ-साथ वन्य जीव को भी सुरक्षा दी जा सके. जिस पर वन मंत्री ने भरोसा दिलाया कि अन्य राज्यों में इस तरह की हालत सामने आने पर की जाने वाली व्यवस्था का राज्य सरकार परीक्षण करवाएगी और इसी वित्तीय वर्ष में प्रयास होगा कि इसे राजस्थान में भी लागू किया जा सके.
अब तक किए गए हैं यह प्रयास : विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार वन मंत्री ने बताया कि रिहायशी इलाकों में लेपर्ड मूवमेंट को रोकने के लिए वन विभाग ने व्यापक कार्रवाई की है. विभाग ने 2 दिसंबर 2024 को दो क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) का गठन किया, जो 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहते हुए मालवीय नगर और विद्याधर नगर सहित उन इलाकों में गश्त कर रही हैं, जहां हाल के दिनों में घटनाएं सामने आई थीं.
रणथंभौर से प्रशिक्षित ट्रैकर बुलाकर झालाना और आमागढ़ क्षेत्र के 6 स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है और उन बिंदुओं पर लगातार ट्रैकिंग की जा रही है, जहां से लेपर्ड के वन क्षेत्र से बाहर आने की संभावना रहती है. जंगल में प्रवेश बढ़ाने के मकसद से एक हेक्टेयर क्षेत्र में एनक्लोजर तैयार किया जा रहा है, जिसमें चीते को लाने का प्रस्ताव है. इसके साथ ही जंगल में पानी की बेहतर व्यवस्था के लिए 6 नए वाटर होल बनाए गए हैं. निगरानी को और मजबूत करते हुए ट्रैकिंग के लिए 20 नए कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं, जिससे अब कुल कैमरा ट्रैप की संख्या 60 हो गई है.
यह रही है प्रमुख घटनाएं : सरकार ने विधानसभा में साल 2025 में राजधानी के आबादी वाले इलाके में लेपर्ड के मूवमेंट से जुड़ी प्रमुख घटनाओं के बारे में जानकारी दी. जिसके मुताबिक...
7 फरवरी 2025 : हरिनगर जगतपुरा कॉलोनी में एक घर के भीतर मादा लेपर्ड मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना पर रेस्क्यू टीम और स्टाफ मौके पर पहुंचे और लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज किया गया. उच्च अधिकारियों के निर्देश पर रेस्क्यू के बाद लेपर्ड को झालाना जंगल जोन नंबर-1 में सुरक्षित छोड़ दिया गया.
9 अप्रैल 2025 : सिलवन पार्क क्षेत्र में मादा लेपर्ड गंभीर अवस्था में पाई गई. पशु चिकित्सकों की सलाह पर उसे नाहरगढ़ वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर भेजा गया. इलाज के दौरान मादा लेपर्ड की मौत हो गई.
24 अगस्त 2025 (गोपालपुरा पुलिया) : गोपालपुरा पुलिया के पास एस.बी.सी. फैक्ट्री के नजदीक नर लेपर्ड की मौजूदगी की सूचना मिली. रेस्क्यू टीम और स्टाफ ने लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज कर लिया और अधिकारियों के आदेश पर उसे आमागढ़ वन क्षेत्र में छोड़ा गया.
24 अगस्त 2025 (MNIT कैंपस) : जयपुर के मालवीय नगर स्थित MNIT कैंपस में लेपर्ड की लगातार मूवमेंट के चलते ट्रैप पिंजरा लगाया गया. रेस्क्यू टीम ने पिंजरे से लेपर्ड को सुरक्षित रेस्क्यू किया और अधिकारियों के निर्देश पर आमागढ़ वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया.
15 नवंबर 2025 : गुर्जर घाटी क्षेत्र में लेपर्ड की मूवमेंट की सूचना पर वन विभाग ने रेस्क्यू कर लेपर्ड को जंगल में छोड़ा. हालांकि, इसके बाद जंगल में लेपर्ड की मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लेपर्ड की मौत का कारण शरीर पर चोटें बताया गया है. मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच की कार्रवाई जारी है.
20 नवंबर 2025 : सिविल लाइंस क्षेत्र में नर लेपर्ड देखे जाने के बाद रेस्क्यू टीम ने कार्रवाई की. लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया और उच्च अधिकारियों के आदेश पर उसे बीसलपुर क्षेत्र में छोड़ा गया.
28 नवंबर 2025 : चांदपोल स्थित सरोज सिनेमा के पास लेपर्ड की मूवमेंट सामने आई. रेस्क्यू टीम और स्टाफ ने लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज कर लिया और बाद में अधिकारियों के निर्देश पर उसे खेतड़ी-झुंझुनू क्षेत्र में छोड़ा गया.