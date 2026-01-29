ETV Bharat / state

Rajasthan Assembly : आबादी में लेपर्ड आने पर पुलिस नहीं, वन विभाग को होगी इत्तला, हेल्पलाइन नं. 1926 होगी शुरू

जयपुर: बीते कुछ सालों में आबादी वाले इलाकों में वन्य जीवों के बढ़ते दखल को देखते हुए सरकार एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने जा रही है. खास तौर पर राजधानी जयपुर समेत अन्य शहरी इलाकों में लेपर्ड के आने की घटना में इजाफा हुआ है. ऐसे में गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में मालवीय नगर से विधायक कालीचरण सराफ के सवाल के जवाब में प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी.

उन्होंने माना कि बीते कुछ समय से इस तरह की घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है. लिहाजा वन विभाग एक महीने की समय सीमा के अंदर एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा, ताकि इस तरह की घटना सामने आने पर आम नागरिक के ओर से पुलिस तक सूचना देने के बाद, देरी से वन विभाग तक इनफॉरमेशन पहुंचने के सिस्टम पर ब्रेक लगाया जा सके.

इंसान और वन्य जीव में संघर्ष रोकने की कवायद : प्रश्न कल के दौरान वन मंत्री से पूरक प्रश्न के जारी विधायक कालीचरण सराफ ने पूछा कि क्या वन्य जीव आने की घटना के बाद बढ़ती भीड़ के कारण होने वाले संघर्ष को रोकने के लिए कोई एकल हेल्पलाइन जारी करने के व्यवस्था की जा रही है. जिसके जवाब में विधानसभा में वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि वर्तमान में वन विभाग तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया जटिल है, जिसके कारण लोग जिला प्रशासन या पुलिस से पहले संपर्क करते हैं. इस कारण विभाग अब हेल्पलाइन नंबर 1926 शुरू करने जा रहा है, जो एक महीने की समय सीमा के भीतर प्रक्रिया में आ जाएगी.

क्या बढ़ते लेपर्ड के साथ घट रहे हैं जंगल ? : वन मंत्री से अपने सवालों के बीच एक और पूरक प्रश्न में विधायक कालीचरण सराफ ने जयपुर शहर के आसपास मौजूद झालाना, आमागढ़ और बीड पापड़ लेपर्ड रिजर्व से निकल रहे वन्यजीवों को लेकर भी सवाल खड़ा किया. उन्होंने पूछा कि क्या सरकारी यह मानती है कि इन इलाकों में बढ़ रही लेपर्ड की संख्या के बीच वनों का क्षेत्र काम हो रहा है. भाजपा विधायक में साथ में यह भी पूछा कि क्या महाराष्ट्र की तर्ज पर सरकार राजस्थान में भी इमरजेंसी प्रेडेटर प्रोटोकॉल लागू करने का विचार रखती है.

उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के तहत सूचना मिलने के तत्काल बाद 5 किलोमीटर का क्षेत्र सील कर दिया जाता है, ताकि लोगों के साथ-साथ वन्य जीव को भी सुरक्षा दी जा सके. जिस पर वन मंत्री ने भरोसा दिलाया कि अन्य राज्यों में इस तरह की हालत सामने आने पर की जाने वाली व्यवस्था का राज्य सरकार परीक्षण करवाएगी और इसी वित्तीय वर्ष में प्रयास होगा कि इसे राजस्थान में भी लागू किया जा सके.

अब तक किए गए हैं यह प्रयास : विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार वन मंत्री ने बताया कि रिहायशी इलाकों में लेपर्ड मूवमेंट को रोकने के लिए वन विभाग ने व्यापक कार्रवाई की है. विभाग ने 2 दिसंबर 2024 को दो क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) का गठन किया, जो 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहते हुए मालवीय नगर और विद्याधर नगर सहित उन इलाकों में गश्त कर रही हैं, जहां हाल के दिनों में घटनाएं सामने आई थीं.