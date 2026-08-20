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विधानसभा का मानसून सत्र आज से: UCC और जनहित के मुद्दों पर हंगामे के आसार, सत्ता-विपक्ष में आर-पार की तैयारी

जयपुर : विधानसभा का मानसून सत्र आज से विधिवत शुरू होने जा रहा है. सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही प्रारंभ होगी. मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पूरी तरह से कमर कस चुके हैं. सर्वदलीय बैठक और भाजपा विधायक दल की रणनीतिक बैठक के बाद यह साफ हो चुका है कि सदन के भीतर जोरदार राजनीतिक बहस देखने को मिलेगी. एक तरफ राज्य सरकार अपने कार्यकाल की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी फैसलों को मजबूती से पटल पर रखने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष समान नागरिक संहिता (UCC), चंदा चोरी, किसान, युवा, रोजगार और कर्मचारी कल्याण से जुड़े मसलों पर सरकार की घेराबंदी करने को तैयार बैठा है. ऐसे में सीमित अवधि का यह सत्र राजनीतिक रूप से खासा गर्म रहने के आसार हैं.

​पहले दिन पटल पर रखे जाएंगे महत्वपूर्ण दस्तावेज : विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही के दौरान विधायी औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा. विधानसभा के प्रमुख सचिव की ओर से पूर्व के सत्रों में पारित किए गए उन तमाम विधेयकों का विस्तृत ब्योरा सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिन्हें राज्यपाल महोदय की ओर से मंजूरी मिल चुकी है. इसके अलावा सदन की कार्यसूची के तहत कई अन्य आवश्यक पत्रादि और सरकारी प्रतिवेदन भी सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे.

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शोकाभिव्यक्ति से होगी कार्यवाही की शुरुआत : पहले दिन सदन में शोकाभिव्यक्ति भी होगी. पूर्व राज्यपाल एवं विभिन्न राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे डी.वाई. पाटील, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. भास्कर राव, पूर्व सांसद एवं विधायक विष्णु मोदी, पूर्व सदस्य ब्रह्मदेव कुमावत, पूर्व सदस्य बाबूलाल बैरवा और पूर्व सदस्य नवनीत लाल निनामा को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी. शोकाभिव्यक्ति के बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी और सत्र के आगामी कार्यक्रमों को लेकर प्रक्रिया शुरू होगी.

आज ही होगी सलाहकार समिति की बैठक : सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सलाहकार समिति की बैठक होगी. इस बैठक में विधानसभा के आगामी दिनों के कामकाज को लेकर विचार-विमर्श किया जाएगा और यह तय किया जाएगा कि किस दिन कौन-कौन से विधायी एवं अन्य कार्य सदन में लिए जाएंगे. चूंकि सत्र की अवधि फिलहाल सीमित मानी जा रही है, ऐसे में सलाहकार समिति की बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी. इसमें उपलब्ध समय के भीतर लंबित एवं प्रस्तावित विधायी कार्यों को किस तरह लिया जाए, इस पर निर्णय होने की संभावना है.