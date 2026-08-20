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Rajasthan Assembly: भील प्रदेश और मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग, बाप विधायकों का प्रदर्शन

भारत आदिवासी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन के दौरान सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं दिया गया तो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे. भारत आदिवासी पार्टी के तमाम विधायक आज अपनी परंपरागत वेशभूषा में आए थे. भारत आदिवासी पार्टी के विधायकों ने सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया.

जयपुर : राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भील प्रदेश की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है. गुरुवार को विधानसभा परिसर में भारत आदिवासी पार्टी के विधायकों ने भील प्रदेश और मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

प्रदर्शन के दौरान धरियावद से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थावरचंद डामोर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान विधानसभा मानसून सत्र चल रहा है कि मानगढ़ धाम आदिवासियों का शहादत स्थल है, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग कर रहे हैं. यह मांग पहले भी कई लोग उठ चुके हैं, पहले भी हमने उठाई है जब तक मानगढ़ को धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक हम लगातार इस मामले को उठाते रहेंगे.

आदिवासियों की शहादत की अवहेलना कर रही है सरकार : डामोर ने कहा कि इस मामले में केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की भाजपा की नफरत भरी सोच सामने आ रही है. जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे पहले आदिवासियों ने संघर्ष किया था. 1500 से ज्यादा आदिवासी मानगढ़ में शहीद हुए थे. उनके शहादत की अवहेलना की गई है. मानगढ़ धाम एक पहाड़ी नहीं शहीद स्थल है. उस पहाड़ी पर प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं लेकिन उसके बावजूद जब वे अपने बयान से पलटते हैं तो ये बात अच्छा नहीं है.

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यह आदिवासी के बलिदान पर कुठाराघात है, हम इस लड़ाई को सदन के अंदर और सदन बाहर लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि ढाई साल के शासन में भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया. जनता सरकार से ऊब चुकी है और नगर निकाय और पंचायत चुनाव में जनता सबक सिखाने को तैयार है.