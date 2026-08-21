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Rajasthan Assembly Session: सदन में आज फिर हंगामे के आसार, विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी

राजस्थान विधानसभा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में आज का दिन काफी अहम रहने वाला है. विपक्ष की ओर से सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी के बीच सदन में और सदन से बाहर हंगामे के आसार हैं. पहले दिन से बने माहौल को देखते हुए माना जा रहा है कि आज सत्र का अंतिम कार्यदिवस भी हो सकता है. ऐसे में सत्ता पक्ष की रणनीति UCC सहित ज्यादा से ज्यादा विधेयक पेश करने की होगी. वहीं विपक्ष जनहित के मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की तैयारी में है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. तारांकित प्रश्नों की सूची में 21 और अतारांकित प्रश्नों की सूची में भी 21 सवाल शामिल हैं. कृषि, शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, नगरीय विकास और उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से संबंधित विभागों से जुड़े सवालों पर सरकार को जवाब देना होगा. सलाहकार समिति का प्रतिवेदन पेश होगा: प्रश्नकाल के बाद सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग कार्य सलाहकार समिति का 22वां प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे. इसके अलावा विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन की नियत तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव भी आएगा. समिति के सभापति जितेंद्र गोठवाल यह प्रस्ताव रखेंगे. यह मामला 23 फरवरी 2025 को डॉ. सुभाष गर्ग के विरुद्ध आए विशेषाधिकार हनन से संबंधित है. भरतपुर में लोहागढ़ फोर्ट के निवासियों को स्थानीय प्रशासन की ओर से नोटिस और कथित धमकी से जुड़े प्रतिवेदन की नियत तिथि को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा. पढ़ें: विधानसभा अमृत महोत्सव : वसुंधरा बोलीं- सदन की गरिमा बचानी होगी, दुश्मनी हो तो भी संवाद की खिड़की खुली रहे