ETV Bharat / state

विधानसभा: डोटासरा बोले, 'हिम्मत है तो 12 साल की परीक्षाओं की जांच कराओ, सरकार गिर जाएगी'

'भाजपा सरकार के समय हुए पेपर आउट': डोटासरा में सदन में भाजपा सरकार में हुए पेपर आउट का मामला उठाते हुए कहा कि अलवर में एनसीसी का पेपर आउट हुआ. चूरू में कक्षा 10 का पेपर आउट हुआ. शेखावाटी यूनिवर्सिटी का पेपर आउट हुआ, भरतपुर, जोधपुर बाड़मेर में नीट का पेपर आउट हुआ. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन का पेपर आउट हुआ. नवलगढ़ में आरएएस का पेपर खुला मिला. राजस्थान विश्वविद्यालय में फिजिक्स का पेपर आउट हुआ और अजमेर में एमडीएस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के पेपर दसवीं के बच्चे जांच रहे थे.

मिड डे मील के आरोपों पर दिया जवाब: मिड डे मील में भ्रष्टाचार को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मिड डे मील में भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन आप इस मामले में कार्रवाई नहीं कर पाओगे. क्योंकि मिड डे मील में सौ आईएएस अफसर, 44 ट्रेजरी ऑफिसर, 1000 के लगभग आरएएस अधिकारी और हजारों शिक्षा अधिकारियों के हस्ताक्षरों के बाद सरकार ने पेमेंट किया था. आप में हिम्मत है, तो इसकी जांच करवा लेना और इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके बता देना.

डोटासरा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार में हिम्मत है, तो 12 वर्षों में हुई भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई से जांच करवा लो. मैं लिख कर दे रहा हूं कि आपकी सरकार गिर जाएगी. डोटासरा ने कहा कि वसुंधरा राजे के समय की जांच कर लो, रोजाना बातें करने से कुछ नहीं होगा. बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, इसके लिए हम सबको एक होकर काम करना पड़ेगा. पेपर माफिया पकड़े जाएं और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए, यही हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए. एक दूसरे पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा. डोटासरा ने कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर तो मुझे रोज जेल भेजते हैं, मैं रोज तैयार होता हूं कि पता नहीं कब जेल जाना पड़ जाए!

जयपुर: राजस्थान विधानसभा के मौजूदा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने पेपर लीक मामले को लेकर सवाल खड़े किए. डोटासरा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 12 साल में हुई भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई से जांच करवा लो. डोटासरा ने सदन में कहा कि हमारी सरकार के दौरान पेपर लीक हुए, हमने कार्रवाई की. अगर कोई कमी रह गई है, तो भाजपा सरकार कार्रवाई करे, लेकिन रोजाना भाषण देने से काम नहीं चलेगा.

डोटासरा ने पेपर लीक को लेकर आगे कहा कि जेल प्रहरी 2016 का पेपर आउट हुआ. रीट पेपर 2017, रीट पेपर 2016, रीट पेपर 2015 का पेपर आउट हुआ. आरएएस प्री 2013 पेपर आउट हुआ. एलडीसी भर्ती पेपर आउट हुआ और राजस्थान कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा का पेपर आउट हुआ और पुलिस भर्ती 2017 का पेपर आउट हुआ. भाजपा में दम है तो इन भर्ती परीक्षाओं की भी जांच करनी चाहिए.

पढ़ें: विधानसभा: कांग्रेस विधायक रफीक की चुटकी, कहीं भूमाफिया विधानसभा में नहीं घुस जाएं...

'अपराधियों के खिलाफ ही नहीं हो रही है एफआईआर': डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में अपराधियों के खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है. सरकार के आईजी थानों में टेलीफोन कर कहते FIR कम से कम करने को कहते हैं. 2 साल में दलित अत्याचार के मामले 20% बढ़ गए. 2 साल में पॉक्सो के मामले 38% बढ़ गए. दलित बच्चों के अत्याचार के मामले 20% बढ़ गए. बजरी का तो कहना ही क्या, गुजरात मॉडल राजस्थान में चल रहा है, गुजरात से आए हुए लोग बजरी का पैसा खा रहे हैं.

'संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा': डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार के 2 साल के शासन में हर वर्ग परेशान है. कोई सुनने वाला नहीं है. संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है. डोटासरा ने कहा कि पंचायत के चुनाव नहीं करने का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि 3000 करोड़ रुपए जो गांव के विकास पर खर्च होने थे, वह केंद्र सरकार ने नहीं दिए हैं. अगर 31 मार्च तक चुनाव नहीं कराए गए, तो 3000 करोड़ रुपए लैप्स हो जाएंगे.

'100 करोड़ बर्बाद और खिलाड़ी नहीं आए': डोटासरा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान में कितने एमओयू धरातल पर उतरे हैं. उसके बारे में सरकार को बताना चाहिए. खेलो इंडिया में 100 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए और खिलाड़ी नहीं आए. डोटासरा ने कहा कि यमुना जल समझौते में कुछ नहीं हुआ है. ईआरसीपी में भी 14000 करोड़ रुपए जो हमने दिए थे. उसके अलावा एक फूटी कौड़ी नहीं दी और उसके भी टेंडर इन्होंने अदानी को दे दिए हैं. डोटासरा ने कहा कि 2 साल में शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग को बर्बाद करके रख दिया है. स्कूलों में पौने दो लाख नामांकन कम हो गए हैं. डेढ़ लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, हजारों स्कूल अतिवृष्टि के नाम पर जर्जर कर दिए गए. 80 हजार कमरे बैठने लायक नहीं है.

'...यह गलतफहमी छोड़ दो'-हरीश चौधरी: बायतु से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि बाड़मेर और बालोतरा को अलग करके सोच रहे हो कि हरीश चौधरी विधानसभा नहीं पहुंचेगा, यह गलतफहमी छोड़ दो. पहले भी कई मुख्यमंत्री विधानसभा आने से रोक रहे थे और आप भी विधानसभा आने से रोक रहे हो. चौधरी ने आरोप लगाया कि आप जाति और धर्म के आधार पर बांट रहे हो. इसी आधार पर राजस्व पंचायतें बना दी गई हैं. किसी भी जाति और धर्म को नहीं बख्शा गया है. इस मामले में उन्होंने सीएम भजनलाल से भी तीखे सवाल पूछे.

हरीश चौधरी ने कहा कि शिव विधानसभा क्षेत्र में एक ददरिया गांव है. वहां पर एक ग्राम पंचायत का सृजन हुआ है. उस ग्राम पंचायत में एक आरएसएस का प्रतिष्ठित पूर्व वाइस चांसलर और मेघवाल समाज के लोग रहते हैं. मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, सदन चाहेगा का तो मैं उसके कुकृत्य भी रख दूंगा. हरीश चौधरी ने कहा कि राजपूत समाज के बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग हमारे यहां पर हैं, स्वर्गीय तन सिंह, जसवंत सिंह जसोल हमारे यहां पर हैं. भगवान सिंह रोलसाहबसर जरूर शेखावाटी में जन्मे हैं, लेकिन उन्होंने थार में अपना जीवन बिताया है. लेकिन इन किसी के नाम पर भी राजस्व गांव नहीं बनाए गए हैं. यह इस भजनलाल सरकार का मॉडल है, ये केवल मिलीजुली सरकार है.