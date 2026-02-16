सदन में गूंजे किसानों के मुद्दे, सरकार ने माना क्रॉप इंश्योरेंस में हुआ घोटाला, SOG से होगी जांच
विधानसभा में किसानों की फसलों के मुआवजे का मुद्दा गूंजा. सरकार ने मामले में अनियमितता मानते हुए SOG जांच का आश्वासन दिया.
February 16, 2026
जयपुर: राजस्थान विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद और किसानों को मुआवजा देने का मुद्दा उठा. फसल बीमा क्लेम के मुद्दे पर सरकार ने माना कि क्रॉप इंश्योरेंस में घोटाला हुआ है. ये एक संगठित अपराध है, जिसकी जांच SOG से कराई जाएगी. इसके साथ ही सदन में शेरगढ़ विधानसभा में फसल बीमा क्लेम का भुगतान करने, बीड़ा (भिवाड़ी) द्वारा स्वीकृत कार्य के बजट आंवटन, चूरू विधानसभा क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद, किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के विस्थापित बंगाली समाज के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने, जनजाति छात्रावासों के रसोइयों और चौकीदारों के वेतन के भुगतान करने और उप तहसील सुल्तानपुर का क्रमोन्नत करने सहित कई प्रश्नों के सवाल जवाब हुए.
क्रॉप इंश्योरेंस घोटाला : शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम के भुगतान को लेकर विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि कई किसानों के फर्जी बीमा क्लेम उठाने के मामले सामने आए हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है. इस पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जवाब देते हुए बताया कि श्री गंगानगर के करणपुर में एक बीमा कंपनी के सर्वेयर ने किसानों के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए और माफी अली की फसल को 0% डैमेज दिखाया. जबकि वास्तविक नुकसान 50% से 70% था. इस गड़बड़ी के कारण लगभग 128 करोड़ रुपये का भुगतान अटक गया.
कृषि मंत्री का खुलासा : कृषि मंत्री ने बताया कि इस मामले में राज्य सरकार ने रावला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है और इस बीमा कंपनी को डिफॉल्टर मानते हुए भारत सरकार से अनुरोध किया है कि भविष्य में इस कंपनी को कोई टेंडर न दिया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी और ऐसे मामलों को राजस्थान में काम नहीं करने दिया जाएगा. मंत्री ने यह भी बताया कि सालासर में एसबीआई बैंक में 71 किसानों के नाम पर फर्जी खातों के खुलने का मामला सामने आया है.
इन खातों में नामों में मामूली बदलाव कर ऋण मंजूर किए गए थे और इन खातों के आधार पर प्रीमियम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया जारी थी. बीकानेर की गजनेर तहसील में इन किसानों का कोई वैध जमीन रिकॉर्ड नहीं था और एसबीआई ब्रांच सालासर में भी उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे. मंत्री ने कहा कि इस मामले में भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है और संबंधित अधिकारियों और माफिया तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन : कृषि मंत्री ने बताया कि इस प्रकार के फर्जीवाड़े और घोटाले राजस्थान के कुछ जिलों में होते रहते हैं और अब इन सभी प्रकरणों की जांच की जाएगी. मंत्री ने कहा कि सरकार ने इन मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल (SOG) से उच्च स्तरीय जांच करवाने का निर्णय लिया है. उधर, उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने कहा कि फसल बीमा के नाम पर किसानों के साथ घोटाला हो रहा था और मंत्री जी ने इसका पर्दाफाश किया है.
उन्होंने कहा कि यह घोटाला राजस्थान में पहले कभी नहीं हुआ था. मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि फसल बीमा क्लेम में फर्जीवाड़ा, किसानों के खाते और आधार सत्यापित न होने या किसान की मौत जैसे कारणों से भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन किसानों के अधिकार प्रमाण पत्र हो जाएंगे, उन्हें शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा और इस संबंध में जिला कलेक्टर को पत्र भेजा गया है. उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसानों के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी.
समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद पर सवाल : विधायक सुरेश गुर्जर ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या प्रदेश में समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी सही ढंग से हो रही है, क्योंकि लक्ष्य से बहुत कम खरीदी की जा रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है. सहकारिता मंत्री गौतम दक ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों में 17 हजार किसानों से मूंगफली खरीदी गई थी, जबकि उनकी सरकार ने दो साल में 7,945 गुना अधिक मूंगफली खरीदी है और इससे 2 लाख 30 हजार किसानों को लाभ हुआ है. साथ ही, उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने 12 वर्षों में विभिन्न फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है.
बीड़ा (भिवाड़ी) के विकास कार्यों पर सवाल : विधायक डॉ. जसवंत यादव ने बीड़ा (भिवाड़ी) द्वारा बहरोड़ में पिछले पांच वर्षों में स्वीकृत कार्यों और आवंटित बजट के बारे में सवाल पूछा. इस पर उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि बीड़ा अपनी आमदनी से सार्वजनिक कार्य करवाती है और इसके लिए कोई भी जनप्रतिनिधि आवेदन कर सकता है. उन्होंने कहा कि बीड़ा जहां भी जरूरत होती है, वहां विकास कार्य करती है.
चूरू में विज्ञान संकाय के पदों पर सवाल : चूरू विधानसभा क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के बारे में विधायक हरलाल सहारण ने सवाल पूछा. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में साइंस के विद्यालय बहुत कम बनाए गए थे और पदों का अभाव था. उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार ने 6 नए विज्ञान संकाय शुरू किए हैं और शीघ्र ही रिक्त पदों को भरने का प्रयास किया जाएगा.
बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं : विधायक ललित मीणा ने किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के विस्थापित बंगाली समाज के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का सवाल उठाया. राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में बंगाली शब्द एक जाति विशेष नहीं है और इस कारण इन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता. उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रक्रिया को सुधारने के लिए जिला कलेक्टर को निर्देश दिए जाएंगे. उधर, विधायक चेतन पटेल ने सुल्तानपुर उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने का सवाल उठाया. राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने बताया कि उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करना निर्धारित मापदंड के अनुसार संभव नहीं है और इसके लिए पावर कमेटी का गठन किया गया है. भविष्य में इस पर कार्य किया जाएगा.
कर्मचारियों के वेतन पर सवाल : विधायक अनिल कुमार कटारा ने जनजाति छात्रावासों के रसोइयों और चौकीदारों के वेतन के भुगतान में देरी का सवाल उठाया. मंत्री बाबूलाल खिलाड़ी ने बताया कि समय-समय पर वेतन का भुगतान किया गया है. हालांकि, एजेंसी के कार्यकाल समाप्त होने के कारण कभी-कभी भुगतान में देरी हुई है. उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि विधायक शिकायत करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी. वहीं, विधायक जब्बर सिंह सांखला ने शंभूगढ़ में सहायक अभियंता कार्यालय खोलने की मांग की. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि शंभूगढ़ में जल्द ही सहायक अभियंता कार्यालय खोला जाएगा, जबकि ब्राह्मणों की सरेरी में ऐसा करना मापदंडों के अनुसार संभव नहीं है.
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की होगी स्थापना : विधायक गोपीचंद मीणा ने जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना से जुड़े सवाल उठाए. मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बताया कि जहाजपुर क्षेत्र में जनसंख्या मापदंडों को पूरा करती है, लेकिन केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए 50 हजार की आबादी और 20% जनजातीय आबादी की आवश्यकता होती है. इस संबंध में केंद्र को अवगत कराया जाएगा और क्षेत्र में इस स्कूल की स्थापना की दिशा में प्रयास किए जाएंगे.
फर्जी ऋण के मामलों पर होगी कार्रवाई : विधायक संदीप शर्मा ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज में फर्जी ऋण के मामलों पर सवाल उठाया. सहकारिता मंत्री गौतम दक ने जवाब दिया कि पूर्व सरकार के समय 2021-22 में भरतपुर केंद्रीय सहकारी बैंक से संबंधित फर्जी ऋण के मामलों में जांच की गई थी. जांच में दोषी पाए गए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है.
वहीं, विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने भरतपुर क्षेत्र में फसल खराबी के मुआवजे से जुड़ा सवाल पूछा. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि 1590 प्रभावित किसानों के खातों को जन आधार से अपडेट किया जा रहा है. अब तक 675 किसानों के डेटा को अपडेट किया जा चुका है और 1015 किसानों के डेटा को अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है. जैसे ही सभी डेटा अपडेट होंगे, मुआवजा भुगतान किया जाएगा.
दस्तावेज पूरे, तो तत्काल प्रोत्साहन राशि मिलेगी : वहीं, विधायक गोविंद प्रसाद ने खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से पदक प्राप्त खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति देने के बारे में सवाल किया. मंत्री राठौड़ ने बताया कि खिलाड़ियों की नियुक्ति की पॉलिसी में अंतरराष्ट्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सभी प्रतियोगिताएं शामिल हैं. इस वर्ष अब तक 269 नियुक्तियां दी गई हैं और जून तक 300 नियुक्तियां करने का लक्ष्य है. इसके बाद उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने खिलाड़ियों की लंबित प्रोत्साहन राशि और उनकी नियुक्तियों में देरी को लेकर सवाल उठाया. मंत्री राठौड़ ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में सभी दस्तावेज़ों का सही होना अनिवार्य है और खेल संघ ही प्रमाणपत्र जारी करते हैं. यदि दस्तावेज पूरे होते हैं, तो तत्काल प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा.