सदन में गूंजे किसानों के मुद्दे, सरकार ने माना क्रॉप इंश्योरेंस में हुआ घोटाला, SOG से होगी जांच

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद और किसानों को मुआवजा देने का मुद्दा उठा. फसल बीमा क्लेम के मुद्दे पर सरकार ने माना कि क्रॉप इंश्योरेंस में घोटाला हुआ है. ये एक संगठित अपराध है, जिसकी जांच SOG से कराई जाएगी. इसके साथ ही सदन में शेरगढ़ विधानसभा में फसल बीमा क्लेम का भुगतान करने, बीड़ा (भिवाड़ी) द्वारा स्वीकृत कार्य के बजट आंवटन, चूरू विधानसभा क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद, किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के विस्थापित बंगाली समाज के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने, जनजाति छात्रावासों के रसोइयों और चौकीदारों के वेतन के भुगतान करने और उप तहसील सुल्तानपुर का क्रमोन्नत करने सहित कई प्रश्नों के सवाल जवाब हुए. क्रॉप इंश्योरेंस घोटाला : शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम के भुगतान को लेकर विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि कई किसानों के फर्जी बीमा क्लेम उठाने के मामले सामने आए हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है. इस पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जवाब देते हुए बताया कि श्री गंगानगर के करणपुर में एक बीमा कंपनी के सर्वेयर ने किसानों के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए और माफी अली की फसल को 0% डैमेज दिखाया. जबकि वास्तविक नुकसान 50% से 70% था. इस गड़बड़ी के कारण लगभग 128 करोड़ रुपये का भुगतान अटक गया. किसने क्या कहा, सुनिए... (Source : Rajasthan Vidhan Sabha) कृषि मंत्री का खुलासा : कृषि मंत्री ने बताया कि इस मामले में राज्य सरकार ने रावला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है और इस बीमा कंपनी को डिफॉल्टर मानते हुए भारत सरकार से अनुरोध किया है कि भविष्य में इस कंपनी को कोई टेंडर न दिया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी और ऐसे मामलों को राजस्थान में काम नहीं करने दिया जाएगा. मंत्री ने यह भी बताया कि सालासर में एसबीआई बैंक में 71 किसानों के नाम पर फर्जी खातों के खुलने का मामला सामने आया है. इन खातों में नामों में मामूली बदलाव कर ऋण मंजूर किए गए थे और इन खातों के आधार पर प्रीमियम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया जारी थी. बीकानेर की गजनेर तहसील में इन किसानों का कोई वैध जमीन रिकॉर्ड नहीं था और एसबीआई ब्रांच सालासर में भी उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे. मंत्री ने कहा कि इस मामले में भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है और संबंधित अधिकारियों और माफिया तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन : कृषि मंत्री ने बताया कि इस प्रकार के फर्जीवाड़े और घोटाले राजस्थान के कुछ जिलों में होते रहते हैं और अब इन सभी प्रकरणों की जांच की जाएगी. मंत्री ने कहा कि सरकार ने इन मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल (SOG) से उच्च स्तरीय जांच करवाने का निर्णय लिया है. उधर, उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने कहा कि फसल बीमा के नाम पर किसानों के साथ घोटाला हो रहा था और मंत्री जी ने इसका पर्दाफाश किया है. पढ़ें : विधानसभा सत्र 2026 : विधायकों ने उठाए कई मुद्दे, बी ग्रेड भर्ती में साक्षात्कार बंद करने की मांग उन्होंने कहा कि यह घोटाला राजस्थान में पहले कभी नहीं हुआ था. मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि फसल बीमा क्लेम में फर्जीवाड़ा, किसानों के खाते और आधार सत्यापित न होने या किसान की मौत जैसे कारणों से भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन किसानों के अधिकार प्रमाण पत्र हो जाएंगे, उन्हें शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा और इस संबंध में जिला कलेक्टर को पत्र भेजा गया है. उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसानों के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी. समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद पर सवाल : विधायक सुरेश गुर्जर ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या प्रदेश में समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी सही ढंग से हो रही है, क्योंकि लक्ष्य से बहुत कम खरीदी की जा रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है. सहकारिता मंत्री गौतम दक ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों में 17 हजार किसानों से मूंगफली खरीदी गई थी, जबकि उनकी सरकार ने दो साल में 7,945 गुना अधिक मूंगफली खरीदी है और इससे 2 लाख 30 हजार किसानों को लाभ हुआ है. साथ ही, उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने 12 वर्षों में विभिन्न फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है.