विधानसभा बजट सत्र : प्रश्नकाल से शुरू होगी सदन की कार्यवाही, राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा

राजस्थान विधानसभा बजट सत्र कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. सदन में राज्यपाल अभिभाषण पर बहस होगी. कई अधिसूचनाएं व वार्षिक प्रतिवेदन पेश होंगे.

राजस्थान विधानसभा
राजस्थान विधानसभा (File photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 29, 2026 at 9:26 AM IST

3 Min Read
जयपुर : राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. प्रश्नकाल के दौरान सदन में कुल 47 प्रश्न सूचीबद्ध हैं, जिनमें 23 तारांकित और 24 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं. इन प्रश्नों के माध्यम से मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों सहित वित्त विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, संसदीय कार्य विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन विभाग और वन विभाग से संबंधित मामलों पर सरकार से जवाब मांगे जाएंगे.

बीएएसी प्रतिवेदन होंगे टेबल : सदन में आज कार्य सलाहकार समिति (BAC) का प्रतिवेदन भी पटल पर रखा जाएगा. यह प्रतिवेदन सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग की ओर से प्रस्तुत किया जाएगा. BAC की रिपोर्ट सदन के आगामी दिनों में होने वाले कामकाज और कार्यसूची से संबंधित होगी, जिस पर आगे की विधानसभा कार्यवाही निर्भर करेगी. इसके अलावा विशेषाधिकार समिति के सभापति केसाराम चौधरी सदन में एक प्रस्ताव रखेंगे. यह प्रस्ताव विधायक डॉ. सुभाष गर्ग से जुड़े विशेषाधिकार हनन के मामले में आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक समय-सीमा बढ़ाने से संबंधित होगा.

विभागों की अधिसूचनाएं होंगी प्रस्तुत : सदन में विभिन्न विभागों की अधिसूचनाएं भी प्रस्तुत की जाएंगी. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी वित्त विभाग की छह अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखेंगी, जबकि मंत्री जवाहर सिंह बेढम गृह विभाग की पांच अधिसूचनाएं प्रस्तुत करेंगे. इसके साथ ही बड़ी संख्या में वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन की मेज पर रखे जाएंगे. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के वर्ष 2021 से 2025 तक के वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी. उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे.

मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजस्थान स्मॉल इंडस्टरीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कारपोरेशन लिमिटेड के 13वें वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे. साथ ही राजस्थान खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेंगे. मंत्री मदन दिलावर राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल के वार्षिक लेखे एवं ऑडिट रिपोर्ट, मंत्री कन्हैयालाल राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे. मंत्री जोगाराम पटेल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर, अजमेर, भरतपुर, अलवर और उदयपुर कार्यालयों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पेश करेंगे. मंत्री अविनाश गहलोत विशेष योग्यजन राजस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखेंगे.

हंगामे के आसार : विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस की भी शुरुआत होगी. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बहस के लिए सदन में समय का आवंटन करेंगे. इस बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है. विपक्ष लगातार पहले ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठता रहा है ऐसे में राज्यपाल के अभिभाषण प्रतिष्ठा के दौरान विपक्ष हमलावर होगा और सदन में हंगामा के आसार बन सकते हैं.

