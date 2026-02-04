ETV Bharat / state

विधानसभा बजट सत्र: हंगामे के बीच प्रश्नकाल से शुरू होगी सदन की कार्यवाही, राज्यपाल अभिभाषण पर बहस जारी

विधानसभा बजट सत्र का हंगामे के बीच प्रश्नकाल से साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी. राज्यपाल अभिभाषण पर बहस जारी रहेगी.

राजस्थान विधानसभा
राजस्थान विधानसभा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 4, 2026 at 8:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को भी सदन में हंगामे के आसार बने हुए हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर की गई टिप्पणी के बाद विपक्ष लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं. ऐसे में आज की कार्यवाही भी शोर-शराबे और तीखी नोकझोंक के बीच गुजरने की संभावना है. विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे शुरू होगी. प्रश्नकाल के दौरान सदन में कुल 21 तारांकित और 22 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किए गए हैं. इन प्रश्नों के माध्यम से सरकार से विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली और नीतियों पर जवाब मांगा जाएगा. उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से जुड़े विभागों- उद्योग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व, नगरीय विकास और ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल-जवाब प्रमुख रूप से सदन में उठाए जाएंगे.

अधिसूचनाएं रखी जाएंगी टेबल : प्रश्नकाल के बाद सदन की मेज पर कई महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं रखी जाएंगी. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी वित्त विभाग से संबंधित 27 अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखेंगी. वहीं, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा परिवहन विभाग की एक अधिसूचना प्रस्तुत करेंगे. मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की छह अधिसूचनाएं सदन में रखेंगे. इसके अलावा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम गृह विभाग की सात अधिसूचनाएं प्रस्तुत करेंगे. इसके साथ ही सदन की मेज पर वार्षिक प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी की ओर से राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा. वहीं, मंत्री सुमित गोदारा राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सदन में रखेंगे.

पढ़ें. विधानसभा: डोटासरा बोले, 'हिम्मत है तो 12 साल की परीक्षाओं की जांच कराओ, सरकार गिर जाएगी'

अभिभाषण पर हंगामे के आसार : राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस आज भी विधानसभा में जारी रहेगी. कल वाद-विवाद के लिए एक दिन का अतिरिक्त समय बढ़ाया गया था. सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर लगातार तीखी बहस देखने को मिल रही है. अब राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर औपचारिक जवाब दिया जाएगा. बजट सत्र का आज का दिन राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है. विपक्ष सदन में सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहेगा.

TAGGED:

विधानसभा 4 FEB
RAJASTHAN ASSEMBLY BUDGET SESSION
RAJASTHAN BUDGET
RAJASTHAN ASSEMBLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.