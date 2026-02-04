ETV Bharat / state

विधानसभा बजट सत्र: हंगामे के बीच प्रश्नकाल से शुरू होगी सदन की कार्यवाही, राज्यपाल अभिभाषण पर बहस जारी

जयपुर : राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को भी सदन में हंगामे के आसार बने हुए हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर की गई टिप्पणी के बाद विपक्ष लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं. ऐसे में आज की कार्यवाही भी शोर-शराबे और तीखी नोकझोंक के बीच गुजरने की संभावना है. विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे शुरू होगी. प्रश्नकाल के दौरान सदन में कुल 21 तारांकित और 22 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किए गए हैं. इन प्रश्नों के माध्यम से सरकार से विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली और नीतियों पर जवाब मांगा जाएगा. उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से जुड़े विभागों- उद्योग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व, नगरीय विकास और ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल-जवाब प्रमुख रूप से सदन में उठाए जाएंगे.

अधिसूचनाएं रखी जाएंगी टेबल : प्रश्नकाल के बाद सदन की मेज पर कई महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं रखी जाएंगी. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी वित्त विभाग से संबंधित 27 अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखेंगी. वहीं, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा परिवहन विभाग की एक अधिसूचना प्रस्तुत करेंगे. मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की छह अधिसूचनाएं सदन में रखेंगे. इसके अलावा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम गृह विभाग की सात अधिसूचनाएं प्रस्तुत करेंगे. इसके साथ ही सदन की मेज पर वार्षिक प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी की ओर से राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा. वहीं, मंत्री सुमित गोदारा राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सदन में रखेंगे.