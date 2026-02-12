ETV Bharat / state

Rajasthan Assembly : शून्यकाल में खेजड़ी संरक्षण, विधायकों के अपमान-सम्मान के मुद्दे उठे

विधानसभा में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा. हरीश चौधरी ने खेजड़ी संरक्षण का मामला उठाया तो रफिक खान ने जेडीए-निगम पर कही बड़ी बात...

Rajasthan Assembly
राजस्थान विधानसभा (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 12, 2026 at 2:14 PM IST

जोधपुर/जयपुर: राज्य विधानसभा में गुरुवार को शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव से विधायकों ने प्रमुख मुद्दे उठाए. इस दौरान बायतू विधायक हरीश चौधरी ने खेजड़ी के संरक्षण का मामला उठाया. विधायक दीनदयाल और हरिमोहन शर्मा ने विधायकों के सम्मान व अपमान के मामले उठाए. विधायक हाकिम खान ने गौशाला की भूमि के बेचान, अनिल कुमार शर्मा ने गौशालाओ को अनुदान नहीं मिलने जैसे मामले उठाए.

हरीश चौधरी ने स्थगन के माध्यम से कहा कि खेजड़ी हमारी लाइफ लाइन हैं. आप लोग खेजड़ी का असित्व क्यों नहीं स्वीकार कर हरे हैं. बीकानेर सहित कई जगहों पर आंदोलन चल रहा हैं. बीते सालों में खेजड़ी के लाखों पेड़ कट गए. हम सब विफल हुए, लेकिन अब सबको मिलकर इसे रोकना होगा. उन्होंने कहा कि जब टेनेंसी एक्ट लागू हुआ तो खेजड़ी एक तरह की प्रोपर्टी थी, लेकिन आज यह आवश्यकता है.

चौधरी ने इस दौरान कहा कि जोगारामजी के समाज के लोगों को पता है कि यह कितनी जरूरी है. इस पर पटेल ने कहा कि मेरा नाम ले रहे हैं तो मुझे पहले नोटिस देना चाहिए. इस पर दोनों के बीच नोकझोंक हुई. विधानसभा अध्यक्ष ने चौधरी से कहा कि आप मेरे को संबोधित करें. इस दौरान टोका-टाकी पर चौधरी ने कहा कि जरूरत होगी तो मैं नोटिस भी देकर बात करुंगा, लेकिन खेजडी का संरक्षण जरूरी है. शेरगढ विधायक बाबू सिंह ने पटवार मंडल के पटवारियों द्वारा अतिरिक्त कार्यभार नहीं लेकर अपने बस्ते जमा करवा दिए, ​इससे काम ठप होने का मामला उठाया.

जेडीए-निगम भ्रष्टाचार के अड्डे : पर्ची के माध्यम से आदर्शनगर विधायक रफिक खान ने जयपुर में जेडीए और निगम द्वारा छोटे मकानों को सील करने और रुपए देकर वापस खोलने का मामला उठाते हुए कहा कि यह दोनों विभाग भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं. बिना पैसे के पट्टे नहीं मिल रहे हैं. यह भ्रष्टों की सरकार है. इस पर सत्ता पक्ष की ओर से टोका-टोकी हुई तो कुछ नोकझोंक हुई. खान ने सत्ता पक्ष के लोगों से कहा कि मैं यहां भी नहीं डरता हूं और बाहर मी​डिया के सामने वन टू वन बहस में आ जाना, यह भ्रष्टों की सरकार है.

जनप्रतिनिधियों का अपमान : बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने सरकार, सामान्य प्रशासन, विधायक के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि इस आदेश के तहत सरकार के स्वीकृत कार्य के लोकापर्ण और शिलान्यास के दौरान स्थानीय विधायक का नाम शिलापट्ट पर लगाया जाए और विधायक को समारोह में आमंत्रित करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. बूंदी विधानसभा ने हाल ही में हुए सरकारी कार्य में अधिकारियों के दबाव में मुझे आमंत्रित नहीं किया. इतना ही नहीं, शिलापट्ट पर नाम भी नहीं लगाया. शर्मा ने कहा कि यह सब तब हुआ, जब विधायकों के संरक्षण करने वाले खुद मौजूद थे. मेरे द्वारा विधानसभा में प्रश्न लगाकर​ नियमानुसार काम नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई, इस पर जवाब मिला कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है. ऐसे में मेरी मांग है कि सरकार को यह आदेश वापस ले लेने चाहिए.

ढाई घंटे में खुल गया 1100 बीघा जमीन का नामांतरण : फतेहपुर विधायक हकीम खान ने स्थगन के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र में सालों पहले रावराजा कल्याणमल द्वारा गौशाला के दान दी गई 1100 बीघा जमीन को अधिकारियों ने मिलीभगत कर बिकवाने का मामला उठाते हुए कहा कि गाय के नाम पर सत्ता में आने वालों के राज में भामशाह द्वारा गौशाला के लिए दी गई भूमि भूमाफिया द्वारा बेच दी गई है. उक्त भूमि पर लगा न्यायालय का स्टे हटने के तीन घंटे में रजिस्ट्री हो गई. नामांतरण भी खुल गया, जबकि आम आदमी को सालों बीत जाते हैं, लेकिन एक करोड़ रुपए प्रति बीघा से भूमि की किमत 1100 करोड़ रुपए है.

इतनी महंगी भूमि को एक साजिश के तहत बेचा गया है. सरकार इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे. इसको लेकर फतेहपुर में धरना चल रहा है. सरदारशहर विधायक अनिल कुमार शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार चार माह की अनुदान राशि गौशालाओं को नहीं दे रही है. किसी भी गौशाला को पूरा अनुदान नहीं मिला है. वर्तमान सरकार जहां सनातन धर्म व गौरक्षा की बात करती है, लेकिन इनके संरक्षण एवं सवंर्धन के लिए कुछ नहीं कर रही है. जिलों में गौपालन अधिकारी की नियुक्ति की जाए.

मेरा नहीं, 200 विधायकों का अपमान : दौसा विधायक दीनदयाल ने गत दिनों दौसा में जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान अधिकारियों से उनकी हुई बातचीत के दौरान उनके साथ अधिकारी द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करने का मामला उठाते हुए कहा कि यह अपमान सिर्फ मेरा नहीं, सभी दो सौ विधायकों का अपमान है.

उन्होंने सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों के घरों को निशाना बनाया था. सरकार बताए कि अधिकारी ने सामान्य वर्ग के कितने घरों पर कार्रवाई की. विधायक के साथ बदसलूकी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इस पर प्रतिपक्ष नेता ने सरकार से जवाब मांगा तो हंगामा हो गया. विधानसभा अध्यक्ष को बेहद कड़ी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा. इस दौरान कई सदस्य वेल में आ गए, जिसके चलते अध्यक्ष ने कहा कि मुझे कार्रवाई के लिए मजबूर नहीं करें. पूरा विषय संज्ञान में आ गया है.

पेयजल की गुणवत्ता बिगड़ी : शिव विधायक र​विंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर, जैसलमेर व बालोतरा जिले के पेयजल की गिरती गुणवत्त्ता का मामला विशेष उल्लेख प्रस्ताव से उठाया. भाटी ने कहा कि तीनों ​जगहों पर पेयजल गुणवत्ता चिंताजनक व भयावह हो गई है. यहां पर 7000 टीडीएस पीपीएम स्तर का पानी आ रहा है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है. इसके सेवन से बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. उनकी हड्डियां खराब हो रही हैं. फ्लोराइड से हर वर्ग प्रभावित हो रहा हैं. सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए.

सिवाना विधायक हमीर सिंह ने कृषि कनेक्शन में कोटे का मामला उठाया. विधायक ने कहा कि एससी वर्ग के लिए कृषि कनेक्शन में अलग वर्ग मानकर कनेक्शन दिए जाते हैं. जबकि एसटी को सामान्य एवं ओबीसी के साथ रखा हुआ है. सरकार को चाहिए कि एसटी के लिए भी कृषि कनेक्शन की श्रेणी एससी के अनुरूप बनाए.

