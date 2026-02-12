ETV Bharat / state

Rajasthan Assembly : शून्यकाल में खेजड़ी संरक्षण, विधायकों के अपमान-सम्मान के मुद्दे उठे

राजस्थान विधानसभा ( ETV Bharat File Photo )

जोधपुर/जयपुर: राज्य विधानसभा में गुरुवार को शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव से विधायकों ने प्रमुख मुद्दे उठाए. इस दौरान बायतू विधायक हरीश चौधरी ने खेजड़ी के संरक्षण का मामला उठाया. विधायक दीनदयाल और हरिमोहन शर्मा ने विधायकों के सम्मान व अपमान के मामले उठाए. विधायक हाकिम खान ने गौशाला की भूमि के बेचान, अनिल कुमार शर्मा ने गौशालाओ को अनुदान नहीं मिलने जैसे मामले उठाए. हरीश चौधरी ने स्थगन के माध्यम से कहा कि खेजड़ी हमारी लाइफ लाइन हैं. आप लोग खेजड़ी का असित्व क्यों नहीं स्वीकार कर हरे हैं. बीकानेर सहित कई जगहों पर आंदोलन चल रहा हैं. बीते सालों में खेजड़ी के लाखों पेड़ कट गए. हम सब विफल हुए, लेकिन अब सबको मिलकर इसे रोकना होगा. उन्होंने कहा कि जब टेनेंसी एक्ट लागू हुआ तो खेजड़ी एक तरह की प्रोपर्टी थी, लेकिन आज यह आवश्यकता है. किसने क्या कहा, सुनिए... (Source : Rajasthan Vidhan Sabha) चौधरी ने इस दौरान कहा कि जोगारामजी के समाज के लोगों को पता है कि यह कितनी जरूरी है. इस पर पटेल ने कहा कि मेरा नाम ले रहे हैं तो मुझे पहले नोटिस देना चाहिए. इस पर दोनों के बीच नोकझोंक हुई. विधानसभा अध्यक्ष ने चौधरी से कहा कि आप मेरे को संबोधित करें. इस दौरान टोका-टाकी पर चौधरी ने कहा कि जरूरत होगी तो मैं नोटिस भी देकर बात करुंगा, लेकिन खेजडी का संरक्षण जरूरी है. शेरगढ विधायक बाबू सिंह ने पटवार मंडल के पटवारियों द्वारा अतिरिक्त कार्यभार नहीं लेकर अपने बस्ते जमा करवा दिए, ​इससे काम ठप होने का मामला उठाया. जेडीए-निगम भ्रष्टाचार के अड्डे : पर्ची के माध्यम से आदर्शनगर विधायक रफिक खान ने जयपुर में जेडीए और निगम द्वारा छोटे मकानों को सील करने और रुपए देकर वापस खोलने का मामला उठाते हुए कहा कि यह दोनों विभाग भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं. बिना पैसे के पट्टे नहीं मिल रहे हैं. यह भ्रष्टों की सरकार है. इस पर सत्ता पक्ष की ओर से टोका-टोकी हुई तो कुछ नोकझोंक हुई. खान ने सत्ता पक्ष के लोगों से कहा कि मैं यहां भी नहीं डरता हूं और बाहर मी​डिया के सामने वन टू वन बहस में आ जाना, यह भ्रष्टों की सरकार है. जनप्रतिनिधियों का अपमान : बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने सरकार, सामान्य प्रशासन, विधायक के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि इस आदेश के तहत सरकार के स्वीकृत कार्य के लोकापर्ण और शिलान्यास के दौरान स्थानीय विधायक का नाम शिलापट्ट पर लगाया जाए और विधायक को समारोह में आमंत्रित करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. बूंदी विधानसभा ने हाल ही में हुए सरकारी कार्य में अधिकारियों के दबाव में मुझे आमंत्रित नहीं किया. इतना ही नहीं, शिलापट्ट पर नाम भी नहीं लगाया. शर्मा ने कहा कि यह सब तब हुआ, जब विधायकों के संरक्षण करने वाले खुद मौजूद थे. मेरे द्वारा विधानसभा में प्रश्न लगाकर​ नियमानुसार काम नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई, इस पर जवाब मिला कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है. ऐसे में मेरी मांग है कि सरकार को यह आदेश वापस ले लेने चाहिए.