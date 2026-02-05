ETV Bharat / state

राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस: कांग्रेस विधायक बोलीं, पेपर लीक न हम रोक पाए न आप

उन्होंने कहा कि 29 जनवरी 2014 को तत्कालीन भाजपा सरकार ने मंत्रालय कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया था अभी कुछ दिन पहले ही एसओजी ने इस बोर्ड के तीन कर्मचारियों, कुछ अधिकारियों सहित कई लोगों की गिरफ्तार किया है. आरोप लगा कि 2018 में हुई भर्ती में 38 अभ्यर्थियों ने नकल की और ओएमआर शीट में परिवर्तन करके अपने नंबर बढ़वाए और फर्जी तरीके से नौकरी प्राप्त की. एसओजी ने उन लोगों की गिरफ्तार किया है.

उन्होंने कहा कि सदन में चार दिन पेपर लीक और वीबी जी राम जी पर ही सत्ता पक्ष विपक्ष के सदस्य सदस्यों ने चर्चा की है. लेकिन भाजपा सरकार के 2 साल के शासन में जितनी भर्ती परीक्षाएं हुई है उनमें कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है. रीटा चौधरी ने कहा कि 7 सितंबर 2025 को जोधपुर के खेतेश्वर स्कूल में आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को खुला मिला, विद्यार्थियों का मानना थी कि पेपर को खोला गया है और उसकी फोटो खींची गई है फिर उसे चिपका दिया गया है. अभ्यर्थियों ने शोर मचाया और उसकी शिकायत की तो वहां पर सीसीटीवी की निगरानी का हवालात देकर इतिश्री कर ली गई.

जयपुर : विधानसभा बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर अंतिम दिन बहस जारी है. गुरुवार को बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस विधायक रीटा चौधरी ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार दिया तो वहीं भजनलाल सरकार को भी जमकर घेरा. साथ ही पेपर लीक मामले को लेकर भी सवाल खड़े किए. रीटा चौधरी ने कहा कि पेपर लीक को मुद्दा बनाकर और युवा रोजगारों की भावनाओं को भड़का कर भाजपा ने सत्ता प्राप्त कर ली. लेकिन जिस तरह से पेपर लीक को हमारी सरकार नहीं रोक पाई ठीक उसी तरह भाजपा भी पेपर लीक को नहीं रोक पाई है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कड़े कानून बनाए थे.

रीटा चौधरी ने कहा कि मेरा सवाल यह है कि जब वो कर्मचारी अधिकारी गिरफ्तार हुए उससे पहले तक वो बोर्ड में कार्यरत थे. इस बात की क्या गारंटी है कि पिछले 2 सालों में इन्होंने इन भर्तियों में कोई धांधली नहीं की होगी, यह कैसे संभव हो सकता है कि किसी एक दल की सरकार आएगी तो यही लोग बेईमानी करते हैं जब दूसरे दल की सरकार आती है तो यह लोग इमानदार हो जाते हैं.मुझे शक है कि जो 2 साल में जितनी भर्ती हुई है उनमें कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है.

2 साल में हुई भर्ती परीक्षाओं की मेरिट लिस्ट 70 फीसदी से ज्यादा : रीटा चौधरी ने कहा कि चयन बोर्ड की ओर से पिछले 2 साल में जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित की गई है उनकी मेरिट लिस्ट 70 फीसदी से ज्यादा रही है, जिससे पता चलता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ है, जबकि आरपीएससी की ओर से राजनीतिक विज्ञान व्याख्याता भर्ती परीक्षाओं में केवल छह अभ्यर्थी ही पास हुए. रीटा चौधरी ने कहा कि दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में चयन बोर्ड ने 5 परीक्षाओं के परिणाम जारी किए इनमें पटवारी भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट 84%, लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट 70% ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा 83% ड्राइवर भर्ती मेरिट लिस्ट 72 % और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मेरिट लिस्ट 73% है.

वहीं, आरपीएससी की ओर से विभिन्न व्याख्याता और लाइब्रेरियन की परीक्षा आयोजित हुई और उसका परिणाम देखें तो इतिहास व्याख्याता मेरिट लिस्ट 56% ,संस्कृत व्याख्याता मेरिट लिस्ट 57% ,भूगोल व्याख्याता 52% , लाइब्रेरियन 56% ही आए हैं. इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में 70 से 80 परसेंट मेरिट लिस्ट जा रही है. वहीं आरपीएससी की 50 से 60% आ रही है तो यह कहीं न कहीं धांधलियों की ओर इंगित करता है.

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष लोक सेवा आयोग के ओर से राजनीतिक विज्ञान व्याख्याता के लिए 225 पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित की गई. इनमें 45000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया लेकिन आरपीएससी के द्वारा कठिन पेपर बनाने और न्यूनतम 40% अंक लाने की अनिवार्यता की वजह से पूरे राजस्थान से केवल 6 अभ्यर्थी उसमें पास हुए. यह भी एक सोचनीय वाला विषय है कि 219 पद खाली रह गए और छह अभ्यर्थी उसमें पास हुए. आरपीएससी के इतिहास में शायद ही कोई ऐसी परीक्षा होगी जिसमें कुल विज्ञप्ति पदों के दो परसेंट प्रतिशत अभ्यर्थी पास हुए हैं.