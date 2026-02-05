ETV Bharat / state

विधानसभा बजट सत्र : राज्यपाल के अभिभाषण पर आज अंतिम दिन बहस, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री देंगे जवाब

राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सदन में जवाब पेश करेंगे.

राजस्थान विधानसभा
राजस्थान विधानसभा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
Published : February 5, 2026 at 8:11 AM IST

​जयपुर : आज सदन की कार्यवाही में राज्यपाल के अभिभाषण पर होने वाली बहस का अंतिम दिन है. आज सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से नहीं बल्कि शून्यकाल से शुरू होगी. सुबह 11 बजे शून्यकाल के साथ सदन की कार्यवाही प्रारंभ होगी. बजट सत्र का आज पहला चरण पूरा हो जाएगा. विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद का अंतिम दिन है. इस महत्वपूर्ण चर्चा में सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सदन में अपना पक्ष रखेंगे. उनके वक्तव्य के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य सरकार की ओर से राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे. मुख्यमंत्री का यह जवाब बजट सत्र के पहले चरण की सबसे अहम कार्यवाही मानी जा रही है, क्योंकि इसी के माध्यम से सरकार अपनी प्राथमिकताओं और नीतिगत दिशा को स्पष्ट करेगी.

​शून्यकाल से होगी शुरुआत, आज नहीं होगा प्रश्नकाल : ​आमतौर पर सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होती है, लेकिन आज नियमों में बदलाव के साथ कार्यवाही सुबह 11 बजे शून्यकाल (Zero Hour) से शुरू होगी. प्रश्नकाल को आज की सूची से हटाकर सीधे शून्यकाल और विधायी कार्यों को प्राथमिकता दी गई है. इसके तुरंत बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा. ​सत्र के पहले चरण के समापन पर आज दो बड़े भाषणों पर सबकी निगाहें टिकी हैं. अभिभाषण पर हो रही चर्चा में सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कांग्रेस और विपक्षी दलों का पक्ष रखेंगे. वे सरकार की अब तक की कार्यप्रणाली, कानून व्यवस्था और चुनावी वादों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे. जूली के वक्तव्य के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार की ओर से पलटवार करेंगे. वे राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का आधिकारिक जवाब देंगे. मुख्यमंत्री का यह संबोधन सरकार की भविष्य की प्राथमिकताओं और विजन को स्पष्ट करेगा.

​सदन के पटल पर रखे जाएंगे महत्वपूर्ण प्रतिवेदन : ​आज की कार्यवाही सिर्फ बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता के लिहाज से कई वार्षिक रिपोर्ट भी सदन की मेज पर रखी जाएंगी . सदन की कार्यवाही के दौरान मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ विधानसभा की मेज पर राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (रीको) का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे. यह प्रतिवेदन राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी देगा. इसके अलावा मंत्री संजय शर्मा राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखेंगे. इस प्रतिवेदन में राज्य के वन संसाधनों के संरक्षण, विकास और उनसे जुड़ी योजनाओं का ब्यौरा शामिल रहेगा.

आज विधानसभा में विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए जाएंगे. प्राक्कलन समिति “क” द्वारा आबकारी विभाग से संबंधित प्रतिवेदन पटल पर रखा जाएगा, जिसे समिति के सभापति अर्जुन लाल नागर प्रस्तुत करेंगे. वहीं प्राक्कलन समिति “ख” के दो प्रतिवेदन भी सदन के समक्ष रखे जाएंगे. इन प्रतिवेदनों को सभापति बाबू सिंह राठौड़ पटल पर रखेंगे, जिनमें कृषि विभाग से संबंधित सिफारिशें तथा गृह रक्षा एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जुड़े विषय शामिल है. इसके साथ ही महिलाओं एवं बाल विकास कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन भी आज सदन में प्रस्तुत किया जाएगा. समिति की सभापति कल्पना देवी यह प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखेंगी, जिसमें महिलाओं और बच्चों से जुड़े कल्याणकारी कार्यों और योजनाओं की समीक्षा होगी.

पहला चरण समाप्त हो जाएगा : आज की कार्यवाही के साथ ही बजट सत्र का पहला चरण समाप्त हो जाएगा. इसके साथ सदन की कार्यवाही का दूसरा चरण 11 से शुरू होगा, जिसमें प्रदेश का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाएगा. भजन लाल सरकार अपने पहले शासन का ये तीसरा बजट पेश करेंगी. बजट सत्र के दूसरे चरण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों की निगाहें सरकार के बजटीय प्रावधानों और घोषणाओं पर टिकी रहेंगी.

