विधानसभा बजट सत्र: सदन में CAG रिपोर्ट के साथ वार्षिक प्रतिवेदन होंगे पेश, विधायक दल की बैठक में बनेगी रणनीति

विधानसभा में आज CAG की रिपोर्ट के साथ एक दर्जन से ज्यादा वार्षिक प्रतिवेदन पेश होंगे.

विधानसभा बजट सत्र
विधानसभा बजट सत्र (फाइल फोटो - विधानसभा सचिवालय)
Published : February 3, 2026 at 10:04 AM IST

जयपुर : राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही तीन दिन अवकाश के बाद मंगलवार सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. प्रश्नकाल के दौरान कुल 44 प्रश्न सूचीबद्ध किए गए हैं, जिनमें 22 तारांकित और 22 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं. प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी से संबंधित विभागों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संसदीय कार्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पशुपालन एवं डेयरी और वन विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल-जवाब होंगे. सदन की कार्यवाही से पहले विधानसभा में बीजेपी विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होगी.

अधिसूचनाएं सदन में रखी जाएगी : सत्र के दौरान उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी सदन के पटल पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी. इनमें वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष 2024-25 से संबंधित रिपोर्ट शामिल हैं, जिसे राज्य के वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से अहम माना जा रहा है. इसके अलावा सदन के पटल पर कई विभागों की अधिसूचनाएं भी रखी जाएंगी. पंचायती राज विभाग की दो अधिसूचनाएं मंत्री मदन दिलावर की ओर से प्रस्तुत की जाएंगी, जबकि राजस्व मंत्री हेमंत मीणा राजस्व विभाग से संबंधित आठ अधिसूचनाएं सदन में रखेंगे. सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस जारी रहेगी. सरकार की ओर से 4 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दिया जाएगा.

वार्षिक प्रतिवेदन होंगे पेश : बजट सत्र के दौरान विभिन्न विभागों और विश्वविद्यालयों के वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन के पटल पर प्रस्तुत किए जाएंगे. उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट वर्ष 2024-25 प्रस्तुत करेंगे. कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, कृषि विश्वविद्यालय कोटा, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर सहित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखेंगे. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे. अन्य प्रतिवेदनों में मंत्री जोगाराम पटेल की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का वार्षिक प्रतिवेदन, मंत्री सुमित गोदारा की ओर से राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन और मंत्री जोराराम कुमावत की ओर से राजस्थान पशु विज्ञान विश्वविद्यालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर के वार्षिक प्रतिवेदन शामिल हैं. मंत्री जवाहर सिंह बेढम पुलिस विश्वविद्यालय और मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेंगे.

भाजपा विधायक दल की बैठक : मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक भी आयोजित होगी. विधानसभा की हां पक्ष लॉबी में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मंत्रिमंडल के सदस्य और भाजपा विधायक मौजूद रहेंगे. बैठक में सत्र के दौरान सदन की रणनीति पर मंथन किया जाएगा. परंपरा के अनुसार, बजट सत्र के दौरान प्रत्येक मंगलवार को भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की जाती है.

RAJASTHAN ASSEMBLY BUDGET SESSION
विधानसभा बजट सत्र
राजस्थान विधानसभा
RAJASTHAN ASSEMBLY
RAJASTHAN VIDHAN SABHA

