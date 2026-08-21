Rajasthan Assembly Monsoon Session: गेट पर रोके जाने के मुद्दे पर विपक्ष अड़ा, हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित
विधानसभा में गेट पर रोके जाने के मुद्दे पर हंगामा हुआ. विपक्ष अड़ा रहा तो सत्ता पक्ष ने पलटवार किया. राहुल गांधी पर नारे लगे.
Published : August 21, 2026 at 12:01 PM IST|
Updated : August 21, 2026 at 12:25 PM IST
जयपुर: राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए. कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के प्रवेश द्वार पर रोके जाने के मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा किया. विपक्ष ने इसे विधायकों के अधिकारों का हनन बताते हुए सरकार से जवाब मांगा. हंगामे के चलते प्रश्नकाल भी शुरू नहीं हो सका और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी. फिर जब दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामे के चलते दोबारा 1 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी गई.
गेट पर रोके जाने को लेकर विपक्ष का विरोध: विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया कि जिस गेट से उन्हें विधानसभा में प्रवेश करना था, वहां उन्हें रोक दिया गया. विधायकों को विधानसभा में आने से रोकना उनके विशेषाधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है. कांग्रेस विधायकों ने कहा कि कल जिस गेट पर उन्हें रोका गया था, आज उसी गेट से वे विधानसभा पहुंचे हैं. कांग्रेस ने पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक मुद्दा बनाकर सरकार से जवाब मांगा.
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अध्यक्ष बोले - पहले प्रश्नकाल चलने दें: हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विपक्ष से शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दी जाए और पहले प्रश्नकाल पूरा होने दिया जाए. इसके बाद विपक्ष जिन मुद्दों को उठाना चाहता है, उन पर चर्चा का अवसर दिया जाएगा. हालांकि विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा. लगातार शोर-शराबे के कारण प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं हो सकी.
सत्ता पक्ष का पलटवार, राहुल गांधी पर निशाना: हंगामे के बीच सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आरोप लगाया कि विपक्ष जानबूझकर सदन को चलने नहीं देना चाहता और वास्तविक मुद्दों से बचने के लिए विरोध कर रहा है. पटेल ने कहा कि विपक्ष का यह विरोध सिर्फ दिखावे की राजनीति है. सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर भी तीखी टिप्पणियां की गईं. सदन में राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगे, जिससे माहौल और गरमा गया.
प्रश्नकाल नहीं हो सका, 12 बजे तक स्थगित: लगातार हंगामा जारी रहने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी. इस कारण निर्धारित प्रश्नकाल भी नहीं हो सका. सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत जिस तरह हंगामे से हुई, उससे संकेत हैं कि आने वाले दिनों में गेट विवाद, सरकार के कामकाज और जन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव जारी रह सकता है.