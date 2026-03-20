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राजस्थान के तीरंदाज दंपति का एशिया कप में चयन, एक साथ करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

स्वाति और रजत चौहान पति–पत्नी हैं. दोनों जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में साथ अभ्यास करते हैं.

Rajat Chauhan and Swati
स्वाति और रजत चौहान (Courtesy - Rajast Chauhan)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 20, 2026 at 3:40 PM IST

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जयपुर: राजस्थान के तीरंदाज दंपति स्वाति और रजत चौहान का चयन भारतीय टीम में एशिया कप के लिए हुआ है. दोनों खिलाड़ी पहली बार एक साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. जनवरी में कोलकाता के साईं स्टेडियम में आयोजित चयन प्रतियोगिता के आधार पर रजत और स्वाति ने भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की की. अब यह टीम 21 मार्च से 28 मार्च तक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित होने वाले एशिया कप में भाग लेगी.

रजत का कहना है कि इस प्रतियोगिता के लिए जोरदार तैयारी की जा रही है. टीम ने पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स सेंटर में 25 फरवरी से 5 मार्च तक और इसके बाद 6 से 20 मार्च तक कोलकाता में विशेष प्रशिक्षण शिविर में अभ्यास किया. टीम के कोच योगेन्द्र सिंह का कहना है कि भारतीय दल पूरी तरह संतुलित और मजबूत है तथा खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत की है.

पढ़ें: अंडर-23 कर्नल सी.के. नायडू ट्रॉफी के लिए भरतपुर के अव्यांश सिंह का राजस्थान टीम में चयन

शादी के बाद पहली बार साथ खेलेंगे: इस उपलब्धि की खास बात यह है कि रजत और स्वाति राजस्थान के पहले पति-पत्नी हैं, जो एक साथ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. कुछ समय पहले रजत और स्वाति ने शादी रचाई थी. दोनों सवाई मानसिंह स्टेडियम में अभ्यास करते है. स्वाति जहां राजस्थान सचिवालय में कार्यरत हैं. वहीं रजत राजस्थान पुलिस में डीएसपी पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन दोनों खिलाड़ियों ने देश और राजस्थान के लिए मैडल जीते हैं.

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