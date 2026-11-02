राजस्थान के तीरंदाजों का स्विट्जरलैंड में शानदार प्रदर्शन, सिल्वर पर लगे प्रिया व सचिन के तीर
30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक Swiss Open Archery Tournament में दोनों निशानेबाजों ने रजत पदक जीते.
Published : November 2, 2026 at 1:42 PM IST
जयपुर: स्विट्जरलैंड के लॉजेन में Swiss Open Archery Tournament में राजस्थान के तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन किया. 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हुई प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ियों ने दो रजत पदक जीते. राजस्थान की प्रिया गुर्जर और सचिन चेची ने प्रतिभा और बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर पदक जीतकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया. राजस्थान की प्रतिभाशाली तीरंदाज प्रिया गुर्जर ने रजत पदक हासिल किया. सचिन चेची के अंडर-21 वर्ग में निशााने सटीक रहे एवं सिल्वर मेडल जीता. दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से राजस्थान के खेल जगत में खुशी का माहौल है.
प्रदेश के लिए गर्व का विषय : दोनों खिलाड़ी जयपुर की एडवांस आर्चरी अकादमी में प्रशिक्षक सुनील चौधरी के मार्गदर्शन में नियमित रूप से अभ्यास करते हैं. अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतना खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और प्रशिक्षक के मार्गदर्शन का परिणाम माना जा रहा है. इस उपलब्धि से प्रदेश के युवा तीरंदाजों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी.
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राजस्थान आर्चरी एसोसिएशन के सचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी. गुर्जर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ियों का पदक जीतना प्रदेश के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों खिलाड़ी भविष्य में भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राजस्थान और भारत का नाम रोशन करेंगे. उन्होंने प्रशिक्षक सुनील चौधरी और एडवांस आर्चरी अकादमी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी. दोनों खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उनकी सफलता प्रदेश में तीरंदाजी के खेल को नई पहचान दिलाएगी.
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