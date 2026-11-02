ETV Bharat / state

राजस्थान के तीरंदाजों का स्विट्जरलैंड में शानदार प्रदर्शन, सिल्वर पर लगे प्रिया व सचिन के तीर

स्विट्जरलैंड में रजत पदक विजेता सचिन एवं प्रिया ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: स्विट्जरलैंड के लॉजेन में Swiss Open Archery Tournament में राजस्थान के तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन किया. 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हुई प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ियों ने दो रजत पदक जीते. राजस्थान की प्रिया गुर्जर और सचिन चेची ने प्रतिभा और बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर पदक जीतकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया. राजस्थान की प्रतिभाशाली तीरंदाज प्रिया गुर्जर ने रजत पदक हासिल किया. सचिन चेची के अंडर-21 वर्ग में निशााने सटीक रहे एवं सिल्वर मेडल जीता. दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से राजस्थान के खेल जगत में खुशी का माहौल है.