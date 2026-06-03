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ऑपरेशन मदांकन : झारखंड में मजदूरी की आड़ में तस्करी का नेटवर्क चला रहा इनामी तस्कर, ANTF ने खोज निकाला

दिखावे के लिए करता रेलवे में कंस्ट्रक्शन का काम : उन्होंने बताया कि करीब दस दिन पहले एएनटीएफ की टीम मारवाड़ की ग्राहक बनकर इलाके में घूमी तो कई दलालों ने अंकित से संपर्क करने की सलाह दी. हालांकि, टीम पर अंकित ने भरोसा नहीं किया. वह भरोसे वाली पार्टियों के साथ ही काम करता था. इस बीच एएनटीएफ को पता चला कि उसकी हाल ही में सगाई हुई है. वह अपनी मंगेतर के सामने अपनी सच्चाई नहीं आने देना चाहता था. इसलिए दिखावे के लिए वह रेलवे में कंस्ट्रक्शन का काम करने लगा था.

दो महीने से टोह ले रही थी टीम : उन्होंने बताया कि आरोपी के नक्सली इलाके में छिपे होने की जानकारी मिलने पर एएनटीएफ की टीम रेलवे के सिविल इंजीनियर बनकर पहुंची और अवैध खनन के नाम पर वहां काम कर रहे मजदूरों से पूछताछ करते हुए आरोपी तक पहुंची. टीम करीब दो महीने से उसकी टोह ले रही थी. वह अपने ठिकाने पर बुलाकर तस्करी की डील करता और लगातार अपने ठिकाने बदलता रहता था. वह अपना मोबाइल नंबर भी लगातार बदलता रहता है, ताकि पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाए.

आईजी (एएनटीएफ) विकास कुमार ने बताया कि ऑपरेशन मदांकन चलाकर इनामी तस्कर अंकित राज उर्फ अंकित कुमार सिंह को हजारीबाग (झारखंड) से गिरफ्तार किया गया है. उस पर बीकानेर रेंज आईजी ने 30 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा है. आरोपी झारखंड के खरिका का निवासी है. वह फिलहाल, सलगी गांव में रहकर मजदूरी की आड़ में नशे का नेटवर्क चला रहा था.

जयपुर: झारखंड के नक्सली इलाके से तीन राज्यों में तस्करी का नेटवर्क चला रहे राजस्थान के इनामी तस्कर को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. तीन साल से फरार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मणिपुर और झारखंड से राजस्थान तक फैले नशे की तस्करी के बड़े नेटवर्क के खुलासे की संभावना है.

ऐसे जुटाई मजदूरों की जानकारी : इसके बाद एएनटीएफ की टीम रेलवे के सिविल इंजीनियर बनकर खेरूआ नदी के पास चल रही एक साइट पर पहुंची. वहां मजदूरों को श्रम मंत्रालय की एक योजना का झांसा देकर हर मजदूर के खाते में पांच-पांच हजार रुपए जमा करवाने की बात कही. इसके बदले टीम ने सभी मजदूरों से उनके नाम और पते की जानकारी जुटाई. मजदूरों ने जेसीबी चला रहे एक शख्स की तरफ इशारा कर कहा कि वह उनका मुखिया है. टीम ने उसे जेसीबी से उतारकर पहचान की तो वह अंकित निकला.

पिता पुलिस में हेड कांस्टेबल, बेटा तस्कर : पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी के पिता झारखंड पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं. उसकी करतूत के बारे में पता चलने पर उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना. टीम ने उसे पकड़ने के बाद रेल में 1500 किमी का सफर तय किया और उसे जयपुर लाया गया. ट्रेन में सीट नहीं मिली तो गैलरी में फर्श पर बैठकर सफर किया. जांच में यह भी सामने आया है कि अंकित ने 2021-22 में मणिपुर जाकर नशे की तस्करी की बारीकियां सीखी. वापस झारखंड आकर उसने बड़े पैमाने पर तस्करी में हाथ आजमाने की ठानी.

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2023 में देशनोक में पकड़ी गई खेप : उसने अपने आसपास के किसानों से संपर्क कर यह पता लगाया कि कहां-कहां नशे की खेती होती है. उसने किसानों को 500 रुपए प्रति किलो के देने की बात कहकर सौदा किया और बड़ी मात्रा में नशे की खेप इकठ्ठा कर ली. इस खेप को राजस्थान व अन्य राज्यों में सप्लाई करने के लिए संपर्क किया. वह मोटी रकम लेकर माल सप्लाई करने लगा. बीकानेर निवासी प्रदीप से संपर्क होने के बाद वह बड़ी खेप उसे भेजने लगा. साल 2023 में उसने बड़ी खेप प्रदीप को भेजी. इस खेप को देशनोक थाना पुलिस ने पकड़ लिया. पड़ताल में अंकित की भूमिका सामने आई.

एक सौदे में 20 लाख रुपए की कमाई : जांच में यह भी सामने आया है कि वह एक बार में कम से कम 20 क्विंटल नशे की खेप सप्लाई करता. एक सौदे में वह करीब 20 लाख रुपए कमाता था. वह अपने आसपास के किसानों से 500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से माल खरीदता और इसे 1500-2000 रुपए प्रति किलो की दर पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाता था. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है. मणिपुर और झारखंड से राजस्थान तक उसके तार जुड़े हुए थे.