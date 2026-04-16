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बड़ी कार्रवाई : 13 साल में 38 मुकदमे और 75000 का इनाम, 007 गैंग का मुख्य सरगना राजू मांजू चढ़ा ANTF के हत्थे

हथियार सप्लायर बनकर पहुंची एएनटीएफ की टीम ने जयपुर के मानसरोवर से पकड़ा.

Rajasthan ANTF Action
एएनटीएफ की गिरफ्त में आरोपी राजू मांजू (Source : ANTF)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 16, 2026 at 8:19 PM IST

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जयपुर: पश्चिमी राजस्थान के गैंगस्टर और 007 गैंग के सरगना राजू मांजू उर्फ राजाराम को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है. उसे जयपुर के मानसरोवर इलाके में एक पार्क से दबोचा गया है. उसकी तलाश में जुटी एएनटीएफ की टीम ने हथियार सप्लायर बनकर उससे संपर्क किया और कई दिन के इंतजार के बाद जब वह मिलने पहुंचा तो दबोच लिया.

एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि साल 2013 से अपराध जगत में सक्रिय राजू के खिलाफ 36 मुकदमे दर्ज हैं और उस पर 75 हजार रुपए का ईनाम है. वह पहले कई बार जेल जा चुका है और बाहर आते ही फिर अपराध करने लगता. उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, लूटपाट, अपहरण, मारपीट, आर्म्स एक्ट, नशे की तस्करी, धमकी और वसूली के मुकदमे दर्ज हैं. उसके खिलाफ फलौदी, जोधपुर ग्रामीण और गंगानगर जिलों में ईनाम घोषित है.

एएनटीएफ आईजी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

क्रिकेट के झगड़े में मारपीट के बाद डॉन बनने की सनक : वे बोले- क्रिकेट खेलते समय हुए झगड़े में मारपीट की घटना के बाद उस पर डॉन बनने की सनक सवार हुई. इसके बाद उस पर एक-एक कर 36 मुकदमे दर्ज हो गए. वह पार्टियों के बहाने युवाओं को अपने साथ जोड़ता था. उसने अपने गुरु श्याम पूनिया के साथ मिलकर 2017-18 में 007 गैंग बनाई.

पढ़ें : ANTF ने गुजरात पुलिस के दो वांछित तस्कर पकड़े, CBN का वांटेड आरोपी भी गिरफ्तार, छह महीने में दबोचे 50 इनामी तस्कर

श्याम पूनिया के जेल जाने के बाद वह मुख्य सरगना बन गया. उसकी मारवाड़ की कई अन्य गैंग के साथ अदावत रही. वह सड़क निर्माण के ठेकेदारों से रंगदारी वसूलता रहा. बाद में नशे की तस्करी करने वालों की भी मदद करने लगा. अपने प्रतिद्वंदियों को डराने के लिए फायरिंग, टक्कर मारना और हत्या का प्रयास करता.

हथियारों का इंतजाम करने की मिली टिप : एएनटीएफ को जानकारी मिली कि वह किसी बड़ी वारदात की फिराक में अपने पुराने साथियों से हथियारों का इंतजाम करने को कह रहा है. इस बीच एएनटीएफ के सदस्यों ने हथियार सप्लायर बनकर उससे संपर्क साधा. कई दिनों की बातचीत में उसे भरोसा हो गया, लेकिन वह मिलने को तैयार नहीं हुआ. वह पार्सल के जरिए हथियार भेजने की कहता रहा. आखिरकार उसने मानसरोवर के एक पार्क में अपना एजेंट भेजने की बात कही, लेकिन एजेंट के बहाने खुद बातचीत करने पहुंचा. एएनटीएफ ने हुलिए के आधार पर पहचानकर उसे गिरफ्तार कर लिया.

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