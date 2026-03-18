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Special : कॉर्पोरेट स्टाइल में तस्करी, तीन राज्यों में नशे का कारोबार, 100 करोड़ रुपये की ड्रग्स खपाई

कई एमडी फैक्ट्री संचालकों से संपर्क : राजूराम की गिरफ्तारी के लिए एएनटीएफ ने ऑपेरशन जेंटल मेंटल चलाया. उसने राजस्थान से लेकर गुजरात और मध्यप्रदेश तक सप्लाई एजेंट्स का जाल बिछा रखा था. उसने कई एमडी फैक्ट्रियों के संचालकों से संपर्क कर लिया था. पड़ताल में सामने आया है कि करीब 12 साल पहले राजू ने शराब तस्कर पप्पू ज्याणी के लिए काम करना शुरू किया था. उस समय उसे एक खेप गुजरात पहुंचाने के 15 हजार रुपये मिलते थे. कोरोना काल में शराब का धंधा मंदा हुआ तो एक अन्य तस्कर सांवरिया के साथ अफीम और डोडा चूरा की तस्करी करने लगा. इसमें उसे एक बार खेप पहुंचाने के 1.50 लाख रुपये मिलते. इसके बाद वह अफीम सप्लाई के धंधे में पार्टनर बन गया.

सात साल से फरार, गुजरात पुलिस को भी तलाश : आईजी (एएनटीएफ) विकास कुमार ने बताया कि सिंथेटिक ड्रग एमडी की सप्लाई के सरगना राजूराम उर्फ राजेश विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है. वह राजस्थान पुलिस को सात साल से उसकी तलाश थी. जबकि, गुजरात पुलिस को भी तस्करी के मामलों में भी उसकी तलाश है. उसने अपने साथियों के साथ एमडी का धंधा कॉर्पोरेट स्टाइल में चला रखा था. उसके साथी रमेश कुछ दिन पहले कोलकाता से पकड़ा गया था.

अब एएनटीएफ के हत्थे चढ़ा तस्कर राजू मार्केटिंग विंग का मुखिया है. अन्य साथियों को मैनेजर और अकाउंटिंग हेड बनाने के साथ ही इस गिरोह ने राजस्थान के साथ ही गुजरात और मध्यप्रदेश में एजेंट्स का जाल बिछा रखा था. तस्कर राजू की गिरफ्तारी के बाद इस गिरोह के कई अहम राज सामने आने की संभावना है. एक अनुमान के हिसाब से उसने करीब 100 करोड़ रुपये की एमडी ड्रग्स बाजार में खपाई है.

जयपुर: राजस्थान में युवाओं की रगों में नशे का जहर घोलने वाले तस्करों के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) का एक्शन जारी है. अब एएनटीएफ ने सात साल से फरार तस्कर को गिरफ्तार किया है. उसकी गिरफ्तारी पर 40 हजार रुपये का इनाम था. उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कॉर्पोरेट स्टाइल में नशे का कारोबार फैला रखा था. इस गिरोह में सिंथेटिक ड्रग एमडी के उत्पादन (प्रोडक्शन) विंग के मुखिया को एएनटीएफ पहले पकड़ चुकी है.

ऑपरेशन का नामकरण (ETV Bharat GFX)

साथी जेल गया तो बना मुख्य सूत्रधार : पूछताछ में सामने आया है कि एमडी के सरगना रमेश के संपर्क में आने पर उसने अफीम का धंधा छोड़ दिया और एमडी के धंधे में पार्टनर बन गया. शराब तस्करी और अफीम तस्करी के अपने पुराने संपर्कों का फायदा उठाकर हर ट्रिप पर वह करीब 15 लाख रुपये कमाने लगा. पुलिस से बचने के लिए उसका साथी रमेश कोलकाता भाग गया और राजू उसके साथ साझेदारी में एमडी की फैक्ट्री लगाने लगा. रमेश अपनी पत्नी की हत्या के मामले में जेल गया तो पूरे कारोबार को राजू ने अपने हाथ में ले लिया.

100 करोड़ रुपये की एमडी खपाने का अनुमान : जांच में सामने आया है कि पिछले पांच साल में राजू अलग-अलग लोगों के साथ साझेदारी में दर्जनभर एमडी फैक्ट्री स्थापित कर चुका है. एक मोटे अनुमान के अनुसार, अब तक वह 100 करोड़ रुपये की एमडी बाजार में खपा चुका है. पूछताछ में सामने आया है कि उसने जोधपुर, जालोर, सांचौर और बाड़मेर में दर्जनभर फैक्ट्री लगाकर 2-3 क्विंटल एमडी खपा दी. एक किलो एमडी पर वह करीब 15 लाख रुपये मुनाफा कमाता था. उससे पूछताछ में गुजरात, जोधपुर, जालोर, रोहट, पाली और मेवाड़ के कई थोक विक्रेताओं के नाम सामने आए हैं.

पार्टनर्स का धंधा चौपट, खुद बढ़ता रहा आगे (ETV Bharat GFX)

पिता सीमा के प्रहरी, बेटा नशे की दुनिया में : राजूराम के पिता बॉर्डर होमगार्ड में हैं, जबकि राजूराम नशे की दुनिया का मुख्य सूत्रधार बन गया. वह रिश्तेदारों को बड़े मुनाफे का लालच देकर नशे के धंधे में शामिल करता रहा. पिछले दिनों बाड़मेर में एमडी फैक्ट्री चलाता पकड़ा गया मांगीलाल राजू का बहनोई है. मांगीलाल उसका बड़ा पार्टनर था. इससे पहले दो बार एएनटीएफ को उसके गांव आने की खबर मिली थी, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही वह वहां से निकल गया.

दो महीने पहले मुठभेड़ में बच निकला : आईजी विकास कुमार ने बताया कि राजूराम श्रद्धा-भक्ति में भरोसा रखता और पिछले कुछ समय से हर अमावस्या को कैंची धाम और हरिद्वार जाने लगा था. दो महीने पहले एक सूचना के आधार पर एएनटीएफ की टीम ने कैंची धाम और हरिद्वार तक उसका पीछा किया. इस दौरान हरिद्वार के पास राजू की एएनटीएफ टीम से भिड़ंत भी हुई और उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा. हालांकि, उस समय वह बचकर निकलने में कामयाब रहा. उसने गुजरात से नई गाड़ी खरीदी. इसकी सूचना भी एएनटीएफ को मिल गई थी.

घर से दूर झोंपड़े से पकड़ा गया शातिर : एएनटीएफ को खबर मिली कि इस बार अमावस्या को कैंची धाम जाने से पहले राजूराम अपने परिजनों से मिलने गांव आ रहा है. उसने पुलिस को चकमा देने के लिए अपनी नई लग्जरी गाड़ी में अपने एक गुर्गे को भेजा और खुद बाइक से गांव आया और घर से कुछ दूरी पर बने झोपड़े में छिप गया. उसका गुर्गा गांव में रुका. इस दौरान राजूराम की एक मित्र झोपड़े की तरफ पहुंची तो एएनटीएफ को उसके वहां होने का पता चला और घेराबंदी कर उसे दबोच लिया.