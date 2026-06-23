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ऑपरेशन यमलकमली: केरल की पहाड़ियों में कारीगर बन घुसी ANTF, 2500 किमी पीछा कर 7 साल से फरार तस्कर को दबोचा

बिना पढ़े-लिखे ही बोलता था फर्राटेदार मलयालम. स्थानीय लोग समझते थे मलयाली. समधी की गिरफ्तारी से खुला राज.

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एएनटीएफ की गिरफ्त में आरोपी (Source : ANTF)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 23, 2026 at 6:14 PM IST

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जयपुर: एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) लगातार नशे के सौदागरों पर शिकंजा कस रही है. 'ऑपरेशन यमलकमली' के तहत एएनटीएफ ने तस्कर सरगना रणजीत दायमा उर्फ रंजीत बंजारा को गिरफ्तार किया है. मनासा (मध्यप्रदेश) निवासी रणजीत पर फलोदी पुलिस ने 25 हजार रुपए का इनाम रखा है. वह पिछले सात साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर सुदूर दक्षिण भारत में फरारी काट रहा था.

एएनटीएफ ने मारवाड़ से मालाबार तक करीब 2500 किलोमीटर उसका पीछा किया. उसकी तलाश में टीम कारीगर बनकर केरल के पहाड़ी इलाकों में पहुंची. आईजी एएनटीएफ विकास कुमार ने बताया कि डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में टीम ने गेटवे टू मारवाड़ (राजस्थान) से गेटवे टू मालाबार (केरल) तक का करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय कर इस शातिर अपराधी को उसकी मांद में जाकर दबोचा है.

एएनटीएफ आईजी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

अनपढ़ लेकिन तीन भाषाओं पर आरोपी की पकड़ : तस्कर रणजीत दायमा पढ़ा-लिखा नहीं है, लेकिन वह बेहद चतुर भाषाई विशेषज्ञ निकला. केरल के शोरानूर जिले में फरारी काटने के दौरान उसने स्थानीय भाषा पर ऐसी पकड़ बनाई कि वहां के लोग उसे पक्का मलयाली ही समझते थे. वह जहां भी जाता, वहां की स्थानीय भाषा (मसलन कन्नड़, तेलुगु या मलयालम) इतनी धाराप्रवाह बोलता था कि कोई उसकी राजस्थानी या मध्य प्रदेश की पहचान को पकड़ ही नहीं पाता था. जांच में सामने आया कि रणजीत और दो दिन पहले पकड़ा गया रमेश बंजारा आपस में समधी हैं और पिछले 8 साल से इस काले कारोबार में बराबर के पार्टनर हैं.

समधी से पार्टनरशिप, मिलता था कमीशन : दोनों ने काम का सटीक बंटवारा कर रखा था. तस्करी की डील करने का काम रमेश का था, जबकि माल भरवाने और उसे सुरक्षित ठिकानों से निकलवाने का जिम्मा रणजीत संभालता था. रणजीत को इस काम के लिए रमेश से 500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कमीशन मिलता था. जब भी कोई तस्कर 100 से 500 किलो तक डोडा-चूरा खरीदता, तो रणजीत को बैठे-बिठाए 50 हजार से 2 लाख रुपए तक की मोटी कमाई हो जाती थी.

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कंबल की दुकान और रोज 150 किमी का सफर : केरल के शोरानूर जिले के वडकनचेरी कस्बे में रणजीत ने कंबल की एक दुकान खोल रखी थी. वह अपनी मोटरसाइकिल पर कंबल लादकर रोजाना आसपास के इलाकों में 150 किलोमीटर का सफर तय करता था. वह कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश-राजस्थान आकर स्थानीय तस्करों को माल की सप्लाई करता और पुलिस को भनक लगने से पहले ही वापस केरल भाग जाता था. रमेश बंजारा से पूछताछ में एएनटीएफ को रणजीत के केरल कनेक्शन का पता चला, तो टीम ने बिना वक्त गंवाए दक्षिण भारत की ओर कूच किया.

कारीगर बनकर की रेकी : एएनटीएफ के जवान केरल के शोरानूर में राजस्थानी कारीगर बनकर घूमते रहे और उसके ठिकाने की रेकी की. पता चला कि रणजीत उस दिन शोरानूर से करीब 100 किलोमीटर दूर नीलयांमती पहाड़ियों की दुर्गम बस्तियों में मोटरसाइकिल पर कंबल बेचने गया है. टीम तुरंत पहाड़ियों में पहुंची. वहां एक बस्ती में वह कंबल बेचने की आवाजें लगाता हुआ जा रहा था. टीम ने ग्राहक बनकर उसे आवाज दी और कंबल का मोलभाव शुरू कर दिया. बड़ी संख्या में कंबल खरीदने का लालच देकर टीम ने रणजीत से कहा हमारे सेठ पास ही गाड़ी में बैठे हैं. फाइनल डील के लिए वहीं चलना होगा. जैसे ही रणजीत बातों में आकर कार के पास पहुंचा, एएनटीएफ ने अपना परिचय देकर उसे धर-दबोचा.

दो राज्यों में सप्लाई, मुकदमों की खबर नहीं : गिरफ्तारी के बाद रणजीत ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह राजस्थान और मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों में डोडा-चूरा की सप्लाई करता था. उसने पुलिस से कहा- 'माल तो हर तरफ जाता था...मुझे खुद नहीं पता कि मेरे खिलाफ कहां-कहां मुकदमे दर्ज हैं. मुझे यह भी नहीं पता कि मुझे पकड़ने कौन से राज्य की पुलिस आई है.'

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बिना रिजर्वेशन 2500 किमी का सफर : गिरफ्तारी के बाद एएनटीएफ की टीम तस्कर रणजीत को अपने साथ लेकर केरल से राजस्थान के लिए रवाना हुई. उसे ट्रेन के साधारण कोच में लाया गया. आईजी विकास कुमार ने बताया कि इस चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन को अंजाम देने वाली एएनटीएफ की पूरी टीम को विशेष कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यालय में सम्मानित किया जाएगा. साथ ही, उन्होंने आमजन से अपील की है कि मादक पदार्थों की तस्करी या अपराधियों से जुड़ी कोई भी गुप्त सूचना एएनटीएफ के नियंत्रण कक्ष नंबर 0141-2502877 या वाट्सएप नंबर 9261225056 पर साझा करें.

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नशे के सौदागरों पर शिकंजा
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