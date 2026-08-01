ANTF का बड़ा एक्शन : अलग-अलग राज्यों से पकड़े गए 75000 के तीन इनामी बदमाश
एएनटीएफ ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर तीन इनामी बदमाशों को पकड़ा है.
Published : August 1, 2026 at 10:22 AM IST|
Updated : August 1, 2026 at 10:30 AM IST
जयपुर : राजस्थान पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. राजस्थान की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 75000 के तीन इनामी बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है. एएनटीएफ के एडीजी दिनेश एमएन और आईजी विकास कुमार के निर्देशन करवाई की गई है.
एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि तीन बड़े ऑपरेशन चलाकर तीन अलग-अलग राज्यों में नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. 75000 के तीन इनामी बदमाशों को राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से पकड़ने में सफलता हासिल की गई है. पहली कार्रवाई में ऑपरेशन 'एम कैटबुआ' चला कर भीलवाड़ा एसपी की ओर से घोषित 25000 के इनामी राहुल सिंह को सवाई माधोपुर राजस्थान से दबोचा गया है, जो एक महीने से फरार चल रहा था.
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पहली कार्रवाई : भीलवाड़ा के बिजोलिया इलाके में 16 जून को एक फैक्ट्री में करीब 36.550 किलो एमडी ड्रग मिली थी. आरोपी राहुल उसके और उसके साथियों के बीच एमडी ड्रग बनाने के लिए डील हो गई तो सबने अपना-अपना काम बांट लिया. इसमें राहुल का काम एमडी ड्रग बनाने का केमिकल सप्लाई करना था. आरोपी राहुल और तस्करों ने मिलकर फैक्ट्री में एमडी ड्रग बनाने का काम किया.
आरोपी कृषि दवाइयां की दुकान पर काम कर चुका था, जिसका फायदा उठाते हुए एमडी ड्रग बनाने में प्रयुक्त केमिकल कृषि दवाइयों के बिल में दिखाकर आगे अपने तस्कर दोस्तों को सप्लाई करता था. भीलवाड़ा के जंगलों में एमडी फैक्ट्री लगाकर एमडी बना रहे लोगों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था. कार्रवाई के बाद आरोपी राहुल फरार हो गया था, जिस पर पुलिस की ओर से नाम घोषित किया गया था.
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दूसरी कार्रवाई : ऑपरेशन 'सौम्यकूल' चलाकर 25000 के इनामी सोहल खान उर्फ साहिल खान को इंदौर, मध्य प्रदेश से दबोचने में सफलता हासिल की गई है. आरोपी 2 साल से फरार चल रहा था. आरोपी पर फलोदी एसपी की ओर से ₹25000 का इनाम घोषित किया गया था. आरोपी सोहल कक्षा आठवीं तक पढ़ा लिखा है. इसके बाद भैंसों का तबेला खोला और दूध का धंधा करने लग गया. साथ में खेती बाड़ी भी करने लग गया. अपने रिश्तेदार को तस्करी में मोटा पैसा कमाता देख खुद के मन में भी पैसा कमाने का लालच आ गया.
दूध के धंधे और खेती बाड़ी में कम आमदनी होने से उसके आराम पूरे नहीं हो पा रहे थे. आरोपी सोहल ने तस्कर रिश्तेदार के साथ रहकर मध्य प्रदेश से राजस्थान में नशे की खेत पहुंचना शुरू कर दिया था. अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करके काला धंधा कर रहा था. वर्ष 2024 में फलोदी जिले में आरोपी का एजेंट अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करते पकड़ा गया था, जिसने पुलिस पूछताछ में सोहल से माल लाना बताया था. इसके बाद सोहल फरार हो गया था, जिस पर पुलिस ने इनाम घोषित किया था.
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तीसरी कार्रवाई : ऑपरेशन 'गुनशंठार' चलाकर दौसा एसपी की ओर से घोषित ₹25000 के इनामी ठाकर रमणलाल को पाटण गुजरात से दबोचने में सफलता प्राप्त की गई है. आरोपी एक साल से फरार चल रहा था. आरोपी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध धनराशि के लेनदेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था. तस्करी की कमाई को हवाला नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित पहुंचाने और संबंधित व्यक्तियों तक रकम उपलब्ध कराने का काम करता था. आरोपी गिरफ्तार से बचने के लिए अपने सांचौर का ठिकाना छोड़ दिया था और गुजरात में जाकर अपने निवास स्थान पर छिपकर रहने लग गया था.