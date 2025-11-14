ETV Bharat / state

Anta Byelection Result : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले- जनता का जनादेश स्वीकार, समीक्षा करेंगे

हार की समीक्षा होगी : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अंता के चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया उसे हम स्वीकार करते हैं. हार के कारणों की समीक्षा होगी. कहां पर हमसे भूल हुई ? क्या हम में कमी रही ? उसकी समीक्षा करेंगे और सुधार का प्रयास भी. राठौड़ ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को जीत की बधाई दी और कहा कि जनता ने जो भरोसा उन पर जताया है, उसके अनुरूप वो काम करें. राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार ने अपने 22 महीने के कार्यकाल में ERCP जैसे कई काम किए हैं, लेकिन हम उस विकास कार्यों को जनता के बीच में अच्छे से प्रजेंट नहीं कर पाए.

जयपुर: अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है. परिणाम आने के बाद शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने हार की जिम्मेदारी ली. उन्होंने कहा कि जनता का जनादेश स्वीकार है. हार के कारणों की हम समीक्षा करेंगे और उसके बाद सुधार के प्रयास होंगे. राठौड़ ने पार्टी में किसी भी भीतरघात और आंतरिक गुटबाजी से इनकार करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हार की पूरी जिम्मेदारी भी मेरी है. राठौड़ ने बिहार में एनडीए गठबंधन की जीत पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी.

जनता को विकास कार्य के प्रति जागृत करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हुए और कांग्रेस अपने भ्रम को फैलाने में कामयाब रही. राठौड़ ने कहा कि चुनाव की पूरी तरीके से समीक्षा होगी और हमारे परिवार में क्या सुधार करना चाहिए, उसे पर हम काम करेंगे. हार की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन मैं अध्यक्ष होने के नाते इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं पर लेता हूं.

कोई गुटबाजी नहीं : चुनाव में कई बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी पर उठे सवालों पर राठौड़ ने कहा कि पार्टी में किस तरीके को गुटबाजी नहीं है और ना ही चुनाव में कोई भीतरघात हुआ है. किस नेता को कब जाना है, किस तरह से प्रचार करना है, उसका मैनेजमेंट मेरे पास था. मैंने ही कई नेताओं को चुनाव प्रचार में नहीं जाने दिया, यह जिम्मेदारी भी मेरी थी. पार्टी ने पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए. इसको लेकर अच्छे से मंथन होगा. राठौड़ ने बिहार में एनडीए गठबंधन जीत पर बधाई और शुभकामनाएं दी.

उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने एक बार फिर विकास को जिताया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से 2014 के बाद विकास हुआ है, उस पर जनता ने मुहर लगाई है. कांग्रेस लगातार अपना जनाधार खोती जा रही है. नेतृत्वविहीन कांग्रेस को जनता पूरी तरीके से नकार चुकी है. उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव में कांग्रेस को मैच 1 से 2 सीट पर संघर्ष करना पड़ रहा है. इसलिए कांग्रेस को समझना चाहिए कि देश की जनता की आवाज है कि जो पार्टी राष्ट्र को पहले रखेगी, उसी को ही जनादेश देगी.