अंता उपचुनाव : नामांकन के बहाने भाजपा दिखाएगी एकजुटता...

भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन जनसमर्थन के साथ फिर से नामांकन भरेंगे, जिसमे मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी के नेता एकजुटता दिखाएंगे.

मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 20, 2025 at 2:36 PM IST

जयपुर: राजस्थान की एक मात्र अंता सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है. अंता सीट के लिए सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने शनिवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया. उनका आवेदन भरवाने के लिए झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह पहुंचे. बिना किसी शक्ति प्रदर्शन के मोरपाल के नामांकन पर विपक्ष तंज कस रहा है. विपक्ष का आरोप कि भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में पार्टी के बड़े नेता नहीं हैं.

उम्मीदवार को लेकर पार्टी में गुटबाजी दिखाई दे रही है. विपक्ष के आरोपों को खारिज करने के लिए भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन एक बार फिर कल यानी 21 अक्टूबर को नामांकन दाखिल कर सकते हैं. इस बार पार्टी की रणनीति है कि इस नामांकन सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सहित बड़े नेता एक साथ मंच पर दिखें, ताकि पार्टी एकजुटता का सन्देश दे सके.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

एक बार रद्द हो चुका है नामांकन : अंता उपचुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशी मोरपाल सुमन वर्तमान में बारां पंचायत समिति के प्रधान हैं. इनका मुकाबला 2003 से सीट पर एक बार निर्दलीय और चार बार कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके प्रमोद जैन भाया के साथ पहली बार निर्दलीय के तौर पर भाग्य आजमा रहे नरेश मीणा से होगा. सुमन पहली बार विधायक का चुनाव लड़ेंगे. माली-सैनी समाज से ताल्लुक रखने वाले मोरपाल को पार्टी ने उनकी लगातार संगठन में सक्रियता को देखते हुए और सीट पर जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट दिया है.

मोरपाल साल 1995 में बारां पंचायत समिति से सदस्य निर्वाचित हुए. साल 2000 में सरपंच बने. इनकी पत्नी नटी बाई भी साल 2010 में पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुई और वर्तमान में तिसाया गांव की सरपंच हैं. साल 2015 ने जिला परिषद चुनाव में सदस्य के रूप में मोरपाल सुमन ने नामांकन किया था. तब वे जिला प्रमुख के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन उनका नामांकन रद्द हो गया था. जिसके चलते वे चुनाव नहीं लड़ पाए थे. मोरपाल सुमन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काफी करीबी माने जाते हैं. पार्टी का मानना है कि सुमन की छवि और माली समाज का समर्थन अंता में जीत की राह आसान कर सकता है. अंता विधानसभा क्षेत्र के लोगों की स्थानीय नेता को पार्टी से टिकट देने की शुरू से मांग थी और उस मांग को पार्टी ने पूरा भी किया.

पढ़ें : अंता उपचुनाव में क्षेत्रीय दलों ने बनाई दूरी, नहीं उतारे प्रत्याशी

भाजपा का प्रत्याशी निष्कलंक : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अंता विधानसभा उपचुनाव पर जनता के उत्साह का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा घोषित प्रत्याशी को जबरदस्त जनसमर्थन मिल रहा है. भाजपा का प्रत्याशी निष्कलंक, जमीन से जुड़ा हुआ और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला है. जनता का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है. भाजपा का प्रत्याशी मोरपाल सुमन बेदाग हैं. उन पर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा या आरोप नहीं है. जनता सब देख रही है और खुद निर्णय कर रही है.

राठौड़ ने कहा कि नामांकन में बिना किसी बड़े आयोजन के हजारों लोगों की स्वस्फूर्त उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि जनता का भरोसा भाजपा पर है. आने वाले समय में सभी बड़े नेता प्रचार में जुटेंगे और भाजपा पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी. राठौड़ ने कहा कि भाजपा के प्रत्याशी ने तो पहले ही बढ़त ले ली. कांग्रेस तो खानापूर्ती के लिए चुनावी मैदान में है. जहां तक गुटबाजी के आरोपों की बात है तो वो कांग्रेस में दिखाई देती है.

अंता में मतदाता : अंता सीट पर कुल 2,27,563 वोटर हैं. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के मुताबिक. इसमें 1,15,982 पुरुष, 1,10,241 महिला और 4 अन्य वोटर शामिल हैं. हाल ही में हुए वोटर लिस्ट अपडेशन अभियान में 1,336 नए वोटर जोड़े गए. 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को चुनाव का परिणाम आएगा. जाति समीकरण अगर देखें तो इस सीट पर सबसे ज्यादा मतदाता माली सैनी समाज के 45000, उसके बाद करीब 32000 मीणा समाज से हैं और 27000 के करीब धाकड़ समाज के मतदाता हैं.

