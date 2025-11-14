Anta Election Result : कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने चौथी बार लहराया परचम, भाजपा के मोरपाल शुरुआत से नहीं रहे टक्कर में
प्रमोद जैन भाया की जीत का आंकड़ा 15612 वोट रहा. शुरुआत से लीड बनाने वाले भाया चौथे राउंड में पिछड़ गए थे. देखिए ये रिपोर्ट...
Published : November 14, 2025 at 3:39 PM IST
बारां: राजस्थान में अंता विधानसभा का चुनाव का परिणाम आ गया है. कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया यहां से जीत गए हैं. भाया चौथी बार विधायक बने हैं, लेकिन तीन बार अंता से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी चुने गए हैं. जबकि एक बार बारां से निर्दलीय जीते हैं. भाया की जीत का आंकड़ा 15612 वोट रहा है. शुरुआत से ही लीड बनाने वाले भाया चौथे राउंड में पिछड़ गए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो लीड ली है, उसको निर्दलीय और भाजपा प्रत्याशी कवर नहीं कर पाए. कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को 69571 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को 53959 और निर्दलीय नरेश मीणा को 53800 वोट मिले हैं.
होम वोटिंग में भी भाया जीते : पोस्टल व होम वोटिंग की बात की जाए तो 298 कुल वोट में से 28 वोट निरस्त हो गए हैं. जबकि प्रमोद जैन भाया को 109 वोट मिले हैं. दूसरे नंबर पर मोरपाल सुमन को 91 और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 60 वोट मिले हैं. इन वोटों में 293 होम वोटिंग के थे. जबकि महज 5 वोट ही पोस्टल वोट थे. पोस्टल वोट में दो वोट कैंसिल हुए हैं. जबकि होम वोटिंग के 26 वोट कैंसिल हुए हैं. पोस्टल वोट में दो कैंसिल, दो नरेश मीणा व एक मोरपाल को मिले हैं.
केवल एक राउंड में पिछड़े भाया : शुक्रवार सुबह से शुरू हुई मतगणना में प्रमोद जैन भाया तीसरे राउंड तक आगे थे. इसके बाद चौथे राउंड में प्रमोद जैन भाया 152 वोट से पिछड़ गए थे. हालांकि, प्रमोद जैन भाया ने पांचवें राउंड से दोबारा बढ़त बना ली. इसके बाद 6 से लेकर 20 वें राउंड तक लगातार यह बढ़त कम नहीं हुई. वे हर राउंड में 1000-500 की लीड लेते गए. आखिर में यह लीड मतगणना के समापन पर 15594 वोट पर पहुंच गई.
भाजपा पहले रही तीसरे पर, फिर 15 राउंड में आई दूसरे नंबर पर : भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन की बात की जाए तो वह पहले राउंड से ही पिछड़ गए थे. पहले राउंड से ही वे तीसरे नंबर पर रहे थे. इसके बाद वह 15वें राउंड पर दूसरे नंबर पर आ गए, लेकिन 15वें राउंड में उनकी कांग्रेस प्रत्याशी से 13454 वोटों की दूरी थी. इसके बाद वे 19वें राउंड में एक बार फिर तीसरे नंबर पर चले गए.
जिसके बाद 20वें में फिर दूसरे पर आ गए, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी भाया की लीड को कम नहीं कर सके. जबकि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा पहले से तीसरे राउंड तक दूसरे नंबर पर थे. इसके बाद चौथे राउंड में उन्होंने 152 वोटों की लीड ली, लेकिन पांचवे राउंड में यह लीड खत्म हो गई. वहीं, 15 राउंड के समापन पर तीसरे स्थान पर चले गए. 19वें राउंड में एक बार फिर दूसरे नंबर पर आए. इसके बाद 20वें में वापस तीसरे पर चले गए थे. भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन निर्दलीय नरेश मीणा से केवल 159 वोट ही ज्यादा ले पाए हैं.
अंता उप चुनाव में राउंडवाइज परिणाम :
राउंड - प्रमोद जैन भाया (कांग्रेस) - मोरपाल सुमन (भाजपा) - नरेश मीणा (निर्दलीय) - लीड
- 3407 - 3135 - 3161 - 246 प्रमोद जैन भाया (कांग्रेस)
- 7567 - 5266 - 6953 - 614 प्रमोद जैन भाया (कांग्रेस)
- 11203 - 7705 - 10131 - 1072 प्रमोद जैन भाया (कांग्रेस)
- 13860 - 9659 - 14012 - 152 नरेश मीणा (निर्दलीय)
- 18613 - 12286 - 16684 - 1929 प्रमोद जैन भाया (कांग्रेस)
- 23693 - 15988 - 18644 - 5049 प्रमोद जैन भाया (कांग्रेस)
- 26575 - 18408 - 21586 - 4989 प्रमोद जैन भाया (कांग्रेस)
- 29730 - 20716 - 24075 - 5655 प्रमोद जैन भाया (कांग्रेस)
- 33472 - 23924 - 26633 - 6939 प्रमोद जैन भाया (कांग्रेस)
- 37158 - 26932 - 29964 - 7194 प्रमोद जैन भाया (कांग्रेस)
- 40047 - 29707 - 32876 - 7171 प्रमोद जैन भाया (कांग्रेस)
- 44074 - 32951 - 34868 - 9206 प्रमोद जैन भाया (कांग्रेस)
- 47577 - 35503 - 37304 - 10273 प्रमोद जैन भाया (कांग्रेस)
- 51012 - 38634 - 39692 - 11320 प्रमोद जैन भाया (कांग्रेस)
- 55689 - 42255 - 41396 - 13434 प्रमोद जैन भाया (कांग्रेस)
- 59850 - 45989 - 43516 - 13861 प्रमोद जैन भाया (कांग्रेस)
- 63381 - 49324 - 45138 - 14057 प्रमोद जैन भाया (कांग्रेस)
- 65909 - 50836 - 49566 - 15073 प्रमोद जैन भाया (कांग्रेस)
- 69213 - 53259 - 53423 - 15790 प्रमोद जैन भाया (कांग्रेस)
- 69462 - 53868 - 53740 - 15594 प्रमोद जैन भाया (कांग्रेस)
होम व पोस्टल - 69571 - 53959 - 53800 - 15612 प्रमोद जैन भाया (कांग्रेस)
(नोट : मतगणना में होम और पोस्टल वोट की गणना नीचे दी गई है)