ETV Bharat / state

Anta Election Result : कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने चौथी बार लहराया परचम, भाजपा के मोरपाल शुरुआत से नहीं रहे टक्कर में

बारां: राजस्थान में अंता विधानसभा का चुनाव का परिणाम आ गया है. कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया यहां से जीत गए हैं. भाया चौथी बार विधायक बने हैं, लेकिन तीन बार अंता से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी चुने गए हैं. जबकि एक बार बारां से निर्दलीय जीते हैं. भाया की जीत का आंकड़ा 15612 वोट रहा है. शुरुआत से ही लीड बनाने वाले भाया चौथे राउंड में पिछड़ गए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो लीड ली है, उसको निर्दलीय और भाजपा प्रत्याशी कवर नहीं कर पाए. कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को 69571 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को 53959 और निर्दलीय नरेश मीणा को 53800 वोट मिले हैं.

होम वोटिंग में भी भाया जीते : पोस्टल व होम वोटिंग की बात की जाए तो 298 कुल वोट में से 28 वोट निरस्त हो गए हैं. जबकि प्रमोद जैन भाया को 109 वोट मिले हैं. दूसरे नंबर पर मोरपाल सुमन को 91 और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 60 वोट मिले हैं. इन वोटों में 293 होम वोटिंग के थे. जबकि महज 5 वोट ही पोस्टल वोट थे. पोस्टल वोट में दो वोट कैंसिल हुए हैं. जबकि होम वोटिंग के 26 वोट कैंसिल हुए हैं. पोस्टल वोट में दो कैंसिल, दो नरेश मीणा व एक मोरपाल को मिले हैं.

पढ़ें : अंता उपचुनाव में कांग्रेस ने लहराया परचम, प्रमोद जैन भाया बोले - जनता ने दिखाई समझदारी...उनको सैल्यूट

केवल एक राउंड में पिछड़े भाया : शुक्रवार सुबह से शुरू हुई मतगणना में प्रमोद जैन भाया तीसरे राउंड तक आगे थे. इसके बाद चौथे राउंड में प्रमोद जैन भाया 152 वोट से पिछड़ गए थे. हालांकि, प्रमोद जैन भाया ने पांचवें राउंड से दोबारा बढ़त बना ली. इसके बाद 6 से लेकर 20 वें राउंड तक लगातार यह बढ़त कम नहीं हुई. वे हर राउंड में 1000-500 की लीड लेते गए. आखिर में यह लीड मतगणना के समापन पर 15594 वोट पर पहुंच गई.

अंता सीट पर जीत के बाद प्रमाण पत्र लेते प्रमोद जैन भाया. (ETV Bharat anta)

पढे़ं : 'बिहार में नीतीशे कुमार बा', BJP सबसे बड़ी पार्टी, JDU दूसरे स्थान पर, RJD तीसरे नंबर पर खिसकी