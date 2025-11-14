Bihar Election Results 2025

अंता उपचुनाव परिणाम : कांग्रेस की जीत तो भाजपा को लगा बड़ा झटका, एक्सपर्ट ने बताए यह कारण

विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया चुनाव जीत गए हैं. प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बड़ा झटका लगा है.

Anta Election Result
अंता उपचुनाव में जीत का जश्न मनाते कांग्रेस नेता (Courtesy : Congress Social Media)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 14, 2025 at 8:34 PM IST

बारां: अंता विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया चुनाव जीत गए हैं. प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बड़ा झटका लगा है. इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी थी. यहां तक कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ दो रोड शो किए थे. वसुंधरा राजे सिंधिया ने 8 दिन तक कैंप किया और चुनाव की कमान भी पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली थी. इसके बावजूद जीत नहीं मिल पाई है.

बारां के वरिष्ठ पत्रकार राकेश गुप्ता का कहना है कि प्रमोद जैन भाया का कुशल चुनावी प्रबंधन रहा है. इसके अलावा सरकार के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी के चलते भी मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस की तरफ गया है.

पूरी मेहनत के बाद भी वसुंधरा नहीं दिला पाईं जीत : सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया हाड़ौती के बारां-झालावाड़ इलाके से पांच बार सांसद रही हैं. इसके बाद पांच बार झालावाड़ की झालरापाटन सीट से विधायक चुनी गईं और दो बार मुख्यमंत्री बनीं. जिसके बाद उनके बेटे पांच बार से सांसद हैं. उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में यह अंता विधानसभा सीट है. यहां पर उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी. चुनाव प्रबंधन से लेकर प्रचार की कमान दुष्यंत सिंह के पास थी. वसुंधरा राजे सिंधिया ने खुद यहां पर 8 दिन तक कैंप किया और जीत के लिए जीतोड़ मेहनत भी की है. इसके बावजूद वह मोरपाल सुमन को जीत नहीं दिला पाईं.

Anta Election Result
रोड शो के दौरान सीएम भजनलाल और वसुंधरा राजे (Courtesy : BJP Social Media)

बौने साबित होते जनप्रतिनिधि : बीते कांग्रेस और उसके पहले भाजपा के शासन में हाड़ौती का मजबूत आधार सरकार में रहा है. जिसमें यहां से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही हैं. इसके अलावा मजबूत मंत्री भी यहां से बने थे. कांग्रेस के शासन में प्रमोद जैन भाया एक कद्दावर मंत्री के रूप में थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई विधायक यहां से नहीं है. इसीलिए जनप्रतिनिधि बौने साबित हो रहे हैं. यह भी हार का एक कारण रहा है. बीते 2 साल में यहां की जनता का मजबूती से पक्ष नहीं रखा गया है.

भाजपा का सोशल इंजीनियरिंग से लेकर सबकुछ फेल : भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर तीन दर्जन के आसपास विधायकों और पूर्व विधायकों को चुनावी मैदान में उतार दिया था, जिनमें सांसद और पूर्व सांसद भी शामिल थे. इसके अलावा प्रदेश सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री यहां चुनावी रणनीति के लिए मैदान में थे. भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग को भी मजबूती से साधने की कोशिश की, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद सबकुछ फेल हो गया है. दूसरी तरफ भाजपा ने हाड़ौती के ही दो मंत्री मदन दिलावर और हीरालाल नागर को इस चुनाव से दूर रखा. वहीं, छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी भी प्रचार में नहीं आए थे.

बारां के वरिष्ठ पत्रकार राकेश गुप्ता के अनुसार यह रहे हैं भाया के जीत के कारण :

अशोक चांदना कुशल चुनावी प्रबंधन: अशोक चांदना ने प्रमोद जैन भाया के लिए कुशल चुनावी प्रबंधन किया है. उन्होंने परंपरागत वोटों को कटने से रोका. इसी के चलते निर्दलीय ने भाजपा को ज्यादा नुकसान किया. प्रमोद जैन भाया ने जिन लोगों से नाराजगी जनता की थी, उन्हें चुनाव प्रचार से दूर किया गया.

नरेश मीणा का डोटासरा का विरोध: नरेश मीणा समर्थकों ने गोविंद सिंह डोटासरा का विरोध कर दिया था. इसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा और आक्रामक हो गए और उन्होंने अपनी पूरी टीम को चुनावी मैदान में उतार दिया था. इसका फायदा भी कांग्रेस को मिला है.

साधी सोशल इंजीनियरिंग: प्रमोद जैन भाया के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता दिखाई. वरिष्ठ नेताओं ने सोशल इंजीनियरिंग साधी है.

बड़े नेताओं का साथ: प्रमोद जैन भाया के चुनाव प्रचार में प्रदेश के बड़े नेताओं का भी साथ मिला है. प्रदेश में कहीं भी काम नहीं होने के चलते अन्य नेता भी यहां पर भरपूर समय देकर चुनाव प्रचार में जुड़ गए थे.

सरकार के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी का फायदा: बीते दो सालों से सरकार भाजपा की होने के चलते एंटी इनकंबेंसी भी थी. सरकार से इस मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस की तरफ गया है.

परेशान कार्यकर्ता हो गया एकजुट: कांग्रेस का परेशान कार्यकर्ता एकजुट हो गया. पूरी कांग्रेस एक नजर आ रही थी, जिसमें बड़े नेता से लेकर जमीनी कार्यकर्ता शामिल हैं. जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहरी नेताओं के भरोसे थे.

सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग: कांग्रेस नेताओं ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया था और इसमें वे जनता तक अपना मैसेज पहुंचने में सफल भी रहे हैं. जिनमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व हिंडोली विधायक अशोक चांदना शामिल हैं.

भाजपा की हार की यह रहे हैं कारण :

प्रशासनिक अमला: बड़े प्रशासनिक अधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधि और नेताओं को तवज्जो नहीं दे रहा है. इसका खामियाजा उनके कार्यकर्ताओं को उठाना पड़ रहा है. वे निराश हैं. इसी के चलते चुनाव में ठीक से नहीं जुटे हैं. भाजपा का कार्यकर्ता अपनी ही सरकार में अकेला महसूस कर रहा है. कई कार्यकर्ताओं ने हार के बाद सोशल मीडिया पर अधिकारियों के तानाशाही रवैया पर नाराजगी भी जताई है.

कमजोर चुनावी मैनेजमेंट: भाजपा का चुनावी मैनेजमेंट कांग्रेस के सामने कमजोर साबित हुआ है. सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी भी काफी हद तक रही है.

विकास का रुक जाना: अंता विधानसभा के अलावा पूरे जिले में ही कोई नया कार्य नहीं हुआ है. यह भी चुनाव में नुकसान का कारण रहा है.

सीएम से प्रतिकूल असर: भजनलाल शर्मा तो चुनावी मैदान में उतर गए थे, लेकिन उनकी टीम इस चुनावी मैदान से नदारद थी. सरकार के कई मंत्री इससे दूर रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके सिपहसलार ही इस चुनावी मैदान में मजबूती से आगे खड़े थे.

नरेश मीणा के आंकलन में गलती: भारतीय जनता पार्टी ने नरेश मीणा के आंकलन में भी गलती की है. भाजपा यह समझती रही कि नरेश मीणा कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि नरेश मीणा ने भाजपा के वोटो में भी सेंध लगाई है. भाजपा के साथ रहने वाला युवा भी नरेश के साथ खड़ा नजर आया.

कंवरलाल मीणा फैक्टर: साल 2023 में विधायक चुने गए कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होना भी इस चुनाव में भाजपा के लिए नुकसान का सौदा रहा है. जमीनी स्तर पर उनसे जुड़े कार्यकर्ता और समाज के लोग इस बात से भी नाराज थे कि उनकी सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए थी. सरकार ने उनकी ठीक से मदद नहीं की है.

