ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव परिणाम : कांग्रेस की जीत तो भाजपा को लगा बड़ा झटका, एक्सपर्ट ने बताए यह कारण

बारां: अंता विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया चुनाव जीत गए हैं. प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बड़ा झटका लगा है. इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी थी. यहां तक कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ दो रोड शो किए थे. वसुंधरा राजे सिंधिया ने 8 दिन तक कैंप किया और चुनाव की कमान भी पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली थी. इसके बावजूद जीत नहीं मिल पाई है.

बारां के वरिष्ठ पत्रकार राकेश गुप्ता का कहना है कि प्रमोद जैन भाया का कुशल चुनावी प्रबंधन रहा है. इसके अलावा सरकार के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी के चलते भी मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस की तरफ गया है.

पूरी मेहनत के बाद भी वसुंधरा नहीं दिला पाईं जीत : सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया हाड़ौती के बारां-झालावाड़ इलाके से पांच बार सांसद रही हैं. इसके बाद पांच बार झालावाड़ की झालरापाटन सीट से विधायक चुनी गईं और दो बार मुख्यमंत्री बनीं. जिसके बाद उनके बेटे पांच बार से सांसद हैं. उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में यह अंता विधानसभा सीट है. यहां पर उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी. चुनाव प्रबंधन से लेकर प्रचार की कमान दुष्यंत सिंह के पास थी. वसुंधरा राजे सिंधिया ने खुद यहां पर 8 दिन तक कैंप किया और जीत के लिए जीतोड़ मेहनत भी की है. इसके बावजूद वह मोरपाल सुमन को जीत नहीं दिला पाईं.

रोड शो के दौरान सीएम भजनलाल और वसुंधरा राजे (Courtesy : BJP Social Media)

बौने साबित होते जनप्रतिनिधि : बीते कांग्रेस और उसके पहले भाजपा के शासन में हाड़ौती का मजबूत आधार सरकार में रहा है. जिसमें यहां से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही हैं. इसके अलावा मजबूत मंत्री भी यहां से बने थे. कांग्रेस के शासन में प्रमोद जैन भाया एक कद्दावर मंत्री के रूप में थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई विधायक यहां से नहीं है. इसीलिए जनप्रतिनिधि बौने साबित हो रहे हैं. यह भी हार का एक कारण रहा है. बीते 2 साल में यहां की जनता का मजबूती से पक्ष नहीं रखा गया है.

भाजपा का सोशल इंजीनियरिंग से लेकर सबकुछ फेल : भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर तीन दर्जन के आसपास विधायकों और पूर्व विधायकों को चुनावी मैदान में उतार दिया था, जिनमें सांसद और पूर्व सांसद भी शामिल थे. इसके अलावा प्रदेश सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री यहां चुनावी रणनीति के लिए मैदान में थे. भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग को भी मजबूती से साधने की कोशिश की, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद सबकुछ फेल हो गया है. दूसरी तरफ भाजपा ने हाड़ौती के ही दो मंत्री मदन दिलावर और हीरालाल नागर को इस चुनाव से दूर रखा. वहीं, छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी भी प्रचार में नहीं आए थे.

पढे़ं : Anta Election Result : कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने चौथी बार लहराया परचम, भाजपा के मोरपाल शुरुआत से नहीं रहे टक्कर में

पढे़ं : अंता उपचुनाव: मोरपाल सुमन अपने गांव में भी हारे, मिले महज 63 वोट, नरेश मीणा को मिले सबसे ज्यादा

बारां के वरिष्ठ पत्रकार राकेश गुप्ता के अनुसार यह रहे हैं भाया के जीत के कारण :

अशोक चांदना कुशल चुनावी प्रबंधन: अशोक चांदना ने प्रमोद जैन भाया के लिए कुशल चुनावी प्रबंधन किया है. उन्होंने परंपरागत वोटों को कटने से रोका. इसी के चलते निर्दलीय ने भाजपा को ज्यादा नुकसान किया. प्रमोद जैन भाया ने जिन लोगों से नाराजगी जनता की थी, उन्हें चुनाव प्रचार से दूर किया गया.

नरेश मीणा का डोटासरा का विरोध: नरेश मीणा समर्थकों ने गोविंद सिंह डोटासरा का विरोध कर दिया था. इसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा और आक्रामक हो गए और उन्होंने अपनी पूरी टीम को चुनावी मैदान में उतार दिया था. इसका फायदा भी कांग्रेस को मिला है.