मध्य प्रदेश का सरप्राइज इंस्पेक्शन फार्मूला हुआ हिट, इन दो राज्यों ने मांगी पूरी जानकारी
राजस्थान और उड़ीसा भी अपनाएंगे मध्य प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए शुरू की गई ऑनलाइन औचक निरीक्षण व्यवस्था.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 13, 2026 at 5:56 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए शुरू की गई ऑनलाइन औचक निरीक्षण का फॉर्मूला हिट हो गया है. मध्य प्रदेश के निरीक्षण का यह फॉर्मूला अब दो अन्य राज्यों को भी पंसद आया है. राजस्थान और उड़ीसा भी अब एमपी के इस नवाचार को अपनाने की तैयारी कर रहे हैं.
दोनों ही राज्यों ने मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग से ऑनलाइन औचक निरीक्षण के तरीकों की जानकारी मांगी है. मध्य प्रदेश में निरीक्षण के ऑनलाइन तरीकों से सड़कों की गुणवत्ता में सुधार आया है, हालांकि विभाग को कई बार निचले स्टाफ की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा है.
आखिरी वक्त में पता चलता है निरीक्षण का पता
प्रदेश में सड़कों के निर्माण में उसकी गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. थोड़े से पानी में सड़कें उखड़ने लगती हैं. कई बार निर्माण के दौरान ही घटिया गुणवत्ता को लेकर लोगों की नाराजगी सोशल मीडिया पर दिखाई देती है. पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह कहते हैं कि निरीक्षण की व्यवस्था को पुख्ता करने और सही मायने में निरीक्षण करने के लिए विभाग में ऑनलाइन औचक निरीक्षण की व्यवस्था शुरू की गई थी. औचक निरीक्षण महीने में दो दिन 5 और 20 तारीख को किया जाता है.
- इसमें चीफ इंजीनियर से लेकर पूरा इंजीनियर विभाग औचक निरीक्षण करता है.
- औचक निरीक्षण में एक दिन पहले तक किसी को पता नहीं होता कि किस अधिकारी को कहां निरीक्षण के लिए जाना है? विभाग ने औचक निरीक्षण के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है.
- इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उन्हें 24 घंटे पहले जानकारी मिलती है कि निरीक्षण किस जिले में करना है। जिले में पहुंचने पर ही उन्हें पता चलता है कि किन कामों का निरीक्षण करना है.
- निरीक्षण के दौरान लिए गए सेंपल की जानकारी लेकर उस पर क्यूआर कोड डाला जाता है और उसे सीधे लैब में भेजा जाता है। इससे किसी दूसरे को सैंपल की पहचान करना आसान नहीं होता.
एक साल में 80 इंजीनियरों को नोटिस
निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर पिछले एक साल में 80 इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 7 को सस्पेंड किया गया. लगातार कार्रवाई के चलते विभाग को निचले स्टाफ की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा.
विभाग में इंजीनियरों की कमी का हवाला देकर कार्रवाई पर सवाल उठाए गए. हालांकि अभी गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों पर ही कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया है. पिछले दो सालों के दौरान 52 ठेकेदारों को नोटिस दिया गया है जबकि 15 को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है.
अब दो राज्यों ने मांगी निरीक्षण की जानकारी
औचक निरीक्षण की ऑनलाइन व्यवस्था के अब दो राज्य राजस्थान और उड़ीसा भी मुरीद हो गए हैं. पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के मुताबिक दोनों राज्यों ने ऑनलाइन औचक निरीक्षण के तरीकों की पूरी जानकारी मांगी है. ये दोनों राज्य भी मध्य प्रदेश के नवाचार को अपनाने जा रहे हैं. उधर अब राज्य सरकार सड़क ठेकेदारों द्वारा बनाए गए लोक कल्याण सरोवर का औचक निरीक्षण भी शुरू करने जा रही है. इसमें विभाग के अधिकारी कहीं भी निरीक्षण कर सकते हैं.