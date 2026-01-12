ETV Bharat / state

104 जननी एक्सप्रेस सेवा बंद होने से 1200 कर्मचारी बेरोजगार, राजस्थान एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन दी आंदोलन की चेतावनी

जयपुर : राजस्थान एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन ने दावा किया है कि प्रदेश में संचालित 104 जननी एंबुलेंस सेवा बंद होने के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं. यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि प्रदेश में 104 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस सेवा को वर्तमान में संचालन कर रही कंपनी मॉडर्न इमरजेंसी सर्विसेज का 10 दिसंबर 2025 को स्टेट टेंडर समाप्त हो गया और चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों की लापरवाही के कारण समय पर टेंडर नहीं करने के कारण सरकार ने 10 दिसंबर 2025 से 104 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस सेवा बंद कर दी और इस एंबुलेंस सेवा में कार्यरत 1200 एंबुलेंस कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं.

शेखावत ने बताया कि 2020 से 2025 तक 104 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस का संचालन करने वाली मॉडर्न इमरजेंसी सर्विसेज कंपनी ने एंबुलेंस सेवा में कार्यरत 1200 एंबुलेंस कर्मचारियों का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने का वेतन नहीं दिया जो करीब 4 करोड़ 58 लाख 28 हजार रुपए बनते हैं. 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण इस एंबुलेंस सेवा के कर्मचारियों का परिवार पालना मुश्किल हो गया और कर्ज में डूब रहे है और सरकार के द्वारा 104 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस वाहनों को बंद करने के कारण 1200 एंबुलेंस कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं.