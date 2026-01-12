ETV Bharat / state

104 जननी एक्सप्रेस सेवा बंद होने से 1200 कर्मचारी बेरोजगार, राजस्थान एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन दी आंदोलन की चेतावनी

सेवा संचालित करने वाली मॉडर्न इमरजेंसी सर्विसेज ने कर्मचारियों को सितंबर अक्टूबर और नवंबर के तीन महीनों का वेतन तक नहीं दिया.

104 जननी एक्सप्रेस सेवा बंद
104 जननी एक्सप्रेस सेवा बंद (फोटो सोर्स- राजस्थान एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 12, 2026 at 1:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राजस्थान एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन ने दावा किया है कि प्रदेश में संचालित 104 जननी एंबुलेंस सेवा बंद होने के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं. यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि प्रदेश में 104 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस सेवा को वर्तमान में संचालन कर रही कंपनी मॉडर्न इमरजेंसी सर्विसेज का 10 दिसंबर 2025 को स्टेट टेंडर समाप्त हो गया और चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों की लापरवाही के कारण समय पर टेंडर नहीं करने के कारण सरकार ने 10 दिसंबर 2025 से 104 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस सेवा बंद कर दी और इस एंबुलेंस सेवा में कार्यरत 1200 एंबुलेंस कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं.

शेखावत ने बताया कि 2020 से 2025 तक 104 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस का संचालन करने वाली मॉडर्न इमरजेंसी सर्विसेज कंपनी ने एंबुलेंस सेवा में कार्यरत 1200 एंबुलेंस कर्मचारियों का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने का वेतन नहीं दिया जो करीब 4 करोड़ 58 लाख 28 हजार रुपए बनते हैं. 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण इस एंबुलेंस सेवा के कर्मचारियों का परिवार पालना मुश्किल हो गया और कर्ज में डूब रहे है और सरकार के द्वारा 104 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस वाहनों को बंद करने के कारण 1200 एंबुलेंस कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं.

इसे भी पढ़ें: राजस्थान में 104 जननी एक्सप्रेस की 600 एंबुलेंस ठप, 1200 कर्मचारी हुए बेरोजगार

आंदोलन की चेतावनी : राजस्थान एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि पूरे मामले को लेकर यूनियन के कर्मचारियों द्वारा बैठक की गई है और जल्द ही सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन किया जाएगा. यूनियन का कहना है कि पूरे मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों को कई बार मांग पत्र भी सौंपे गए लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है करीब 3 महीने से वेतन भी नहीं मिल पाया है. साथ ही यूनियन ने यह भी आरोप लगाया कि नीति और दिशा-निर्देशों के अभाव में कंपनी ने हैंडओवर-टेकओवर की प्रक्रिया नहीं की जिसके बाद सेवा संचालन के लिए कोई गाइडलाइन नहीं होने के कारण सभी एम्बुलेंस खड़ी कर दी गईं.

TAGGED:

104 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस सेवा
राजस्थान एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन
WARNING OF PROTEST
JANANI EXPRESS EMPLOYEES
AMBULANCE EMPLOYEES UNION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.