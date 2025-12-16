Bomb Threat : ईमेल में लिखा- तमिल व पाकिस्तानियों का बदला जल्द, अलवर कलेक्ट्रेट परिसर में होगा धमाका
एडीजीपी की चल रही थी क्राइम मीटिंग, तभी मिला मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने का धमकी भरा ईमेल. जानिए पूरा मामला...
Published : December 16, 2025 at 3:35 PM IST
अलवर: शहर के मिनी सचिवालय में मंगलवार को उस समय अचानक हड़कंप मच गया, जब एडीजीपी विशाल बंसल की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग चल रही थी. उसी दौरान एक बार फिर अलवर कलेक्ट्रेट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला. पिछले कुछ महीनों में मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी तीसरी बार मिली है, जिससे प्रशासन और पुलिस महकमे में चिंता बढ़ गई है.
मिनी सचिवालय में एडीजीपी विशाल बंसल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग में अलवर जिले में अपराध पर नियंत्रण की समीक्षा कर निर्देश दे रहे थे. इसी दौरान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आधिकारिक ईमेल पर कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने का धमकी भरा संदेश आया. इस ईमेल में अलवर के मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी भरी भाषा लिखी हुई थी. ईमेल मिलते ही प्रशासन सतर्क हो गया और तुरंत प्रभाव से सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया.
बम से उड़ाने की धमकी मिलते ही मिनी सचिवालय परिसर में तैनात कर्मचारियों और पुलिस बल की ओर से तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. पूरे मिनी सचिवालय भवन को खाली करवाकर हर कार्यालय की गहन तलाशी ली गई. बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की मदद से संदिग्ध वस्तुओं की जांच की गई. हालांकि, तलाशी के दौरान सुरक्षा एजेसिंयों को किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई.
एडीएम सिटी बीना महावर ने बताया कि मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल पहले भी दो बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आधिकारिक ईमेल पर मिल चुका है. वहीं, मंगलवार को सुबह 7 बजकर 31 मिनट पर जिला कार्यालय जिला कलेक्टर की आधिकारिक ईमेल आईडी पर पुन: मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है. उन्होंने बताया कि पिछले दो बार मिले ईमेल के कंटेंट साउथ इंडिया के तमिलनाडु से संबंधित थे. उसी प्रकार मंगलवार को मिले ईमेल के कंटेंट भी तमिलनाडु से संबंध रखते हैं. इसमें अलवर से संबंधित कोई तथ्य सामने नहीं आया है, लेकिन ऐहतिहात व सुरक्षा के तौर पर जिला पुलिस अधीक्षक को बोला गया है और कर्मचारियों को भी अलर्ट पर रखा गया है.
फिलहाल, एसपी की ओर से उनकी टीम तलाशी कर रही है. एडीएम सिटी ने बताया कि ईमेल की हेडलाइन में लिखा गया है कि तमिल और पाकिस्तानियों का बदला, अलवर कलेक्ट्रेट ऑफिस में जल्द बड़ा धमाका होगा. सब को जल्दी बाहर निकालो. ईमेल में लिखे पते तमिलनाडु पृष्ठभूमि के हैं और उनके फैक्ट किसी भी प्रकार से राजस्थान व अलवर से जुड़े नहीं हैं. उन्होंने कहा कि मिनी सचिवालय की हायर सुरक्षा के लिए पूर्व में एसपी अलवर को लिखा गया था और संबंधित पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज कराए गए थे. पुलिस की ओर से काफी प्रयास किए गए थे, लेकिन एसपी की ओर से उन्हें अभी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है.