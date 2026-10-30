अलवर: पिछले साल नदी-नालों में फेंका, इस साल उसी लाल प्याज ने चमकाई किसानों की किस्मत
अलवर मंडी में प्याज की आवक दो हजार कट्टे प्रतिदिन पहुंची. किसानों को 2000 रुपये प्रति मण तक के भाव मिल रहे हैं.
Published : October 30, 2026 at 6:54 AM IST
अलवर: कहते हैं कि किसान की किस्मत मौसम और मंडी के भाव, दोनों के बीच हिचकोले खाती रहती है. पिछले साल का वो मंजर अलवर के किसानों के जेहन में आज भी ताजा है, जब कौड़ियों के दाम मिलने की वजह से उन्हें अपनी खून-पसीने की प्याज की फसल को नदी-नालों में फेंकना पड़ा था, लेकिन इस बार वक्त का पहिया घूमा है और अलवर की मशहूर लाल प्याज की मंडी में एक बार फिर रौनक लौट आई है. नए सीजन की शुरुआत हो चुकी है. हालांकि, गांवों में चल रहे पंचायत चुनावों की सरगर्मी और मजदूरों की किल्लत की वजह से शुरुआती दिनों में आवक थोड़ी धीमी रही, लेकिन अब बाजार ने रफ्तार पकड़ ली है.
1400 से 2000 रुपए प्रति मण दाम: मंडी में शुरुआती 100-500 कट्टों की आवक अब हर दिन 2 हजार कट्टों के पार पहुंच चुकी है. सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस बार प्याज की क्वालिटी बेहद साफ-सुथरी है, जिसके चलते किसानों को मंडी में 1400 से 2000 रुपए प्रति मण (1 मण 40 किलो का होता है) तक के बेहतरीन शुरुआती भाव मिल रहे हैं. किसानों की आंखों में इस बार एक नई उम्मीद है, और कारोबारियों का मानना है कि दीपावली के ठीक बाद, यानी नवंबर की शुरुआत से मंडी का असली रंग देखने को मिलेगा. वहीं किसानों को मंडी में जाम से बचाने और उनकी प्याज समय पर उतरवाने के लिए रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ही प्याज की उतराई कराने की व्यवस्था शुरू की गई है.
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नवंबर-दिसंबर में बढ़ेगी आवक: प्याज कारोबारी सौरभ कालरा ने बताया कि अलवर मंडी देशभर में लाल प्याज के कारोबार के लिए जानी जाती है. उन्होंने बताया कि दीपावली के बाद मंडी में प्याज की आवक में उछाल आने की संभावना है. उस दौरान रोजाना 30 से 40 हजार कट्टे प्याज मंडी पहुंचने की उम्मीद है. नवंबर और दिसंबर लाल प्याज के सीजन का मुख्य समय रहता है. उन्होंने बताया कि लाल प्याज की आवक बढ़ने के साथ ही मंडी में खरीद-बिक्री और परिवहन गतिविधियों में तेजी आने लगी है. अलवर से प्याज देश के विभिन्न हिस्सों में भेजी जाती है. इस कारण किसानों और व्यापारियों की नजर इस सीजन के बाजार पर टिकी है.
अभी 1400 से 2000 रुपए प्रति मण तक भाव: प्याज कारोबारी ने बताया कि अलवर मंडी में वर्तमान में प्याज के भाव 1400 से 2000 रुपए प्रति मण के बीच चल रहे हैं. इस बार प्याज का बाजार अच्छा रहने की उम्मीद जताई जा रही है. आगामी नवंबर महीने से प्याज की आवक में तेजी होने के साथ ही भाव में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि अभी मंडी में अगेती लाल प्याज की आवक हो रही है. ज्यादातर प्याज की फसल अभी खेतों में खड़ी है और आगामी एक-दो महीनों में किसानों द्वारा ज्यादातर प्याज खेतों में तैयार कर मंडी में लाई जाएगी. प्याज की आवक बढ़ने के साथ ही बाहर के व्यापारियों की पहुंच भी मंडी में होगी और प्याज की खरीद में तेजी से भाव भी बढ़ने की संभावना है.
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जाम से राहत के लिए रात में होगी प्याज की उतराई: सौरभ कालरा ने बताया कि प्याज की आवक के पीक सीजन में अलवर मंडी में जाम की समस्या सामने आती रही है. इसका मुख्य कारण यह है कि जिस समय किसानों की प्याज से भरी गाड़ियां मंडी में प्रवेश करती हैं, उसी समय मंडी से माल लेकर ट्रक भी बाहर निकलते हैं. दोनों ओर वाहनों की आवाजाही बढ़ने से मंडी के गेटों और आसपास के रास्तों पर जाम लग जाता है. उन्होंने बताया कि मंडी में वाहनों के जाम की समस्या से निपटने के लिए कृषि उपज मंडी समिति और फल-सब्जी मंडी आढ़ती यूनियन के सामूहिक प्रयास से नई व्यवस्था प्रायोगिक रूप से लागू की गई है. इस व्यवस्था के तहत रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच मंडी में प्याज की उतराई कराई जाएगी. इससे किसानों को जाम में फंसने की समस्या से निजात मिल सकेगी. वहीं बाहरी व्यापारियों को भी अपना माल ले जाने में सुविधा रहेगी.
चुनावी गतिविधियों के कारण धीमी रही आवक: प्याज कारोबारी कालरा ने बताया कि इस सीजन में 21 तारीख से प्याज की आवक शुरू हुई थी. शुरुआती दौर में रोजाना 100, 200 और 500 कट्टों तक प्याज मंडी पहुंच रही थी, लेकिन अब प्याज की आवक बढ़कर करीब 2 हजार कट्टे तक पहुंच गई है. उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में लाल प्याज की आवक धीमी रहने के पीछे ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों चल रही पंचायत चुनाव की गतिविधियां भी एक बड़ा कारण हैं. पंचायत चुनावों के कारण ज्यादातर किसान गांवों में चुनावी हलचल में व्यस्त हैं और खेतों से प्याज निकालने का कार्य भी धीमा है. वहीं चुनावी गतिविधियों में व्यस्त रहने के कारण किसानों को जरूरत के हिसाब से मजदूर भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिससे प्याज की फसल तैयार करने में परेशानी आ रही है. उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर के बाद मंडी में प्याज की आवक बढ़ने की संभावना है, जिससे नवंबर महीने में मंडी में रोजाना करीब 10 हजार कट्टे प्याज पहुंचने की उम्मीद है.
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मौसम बिगड़ा तो किसानों को हो सकता है नुकसान: अलवर प्याज मंडी के संरक्षक अभय सैनी पप्पू भाई ने बताया कि इस सीजन की लाल प्याज की मंडी में आवक शुरू हो गई है. हालांकि अभी अलवर जिले में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चलने से मंडी में प्याज की आवक धीमी है, लेकिन आगामी 1 नवंबर के बाद मंडी में प्याज की भरपूर आवक होने की संभावना है. वहीं बाहर की मंडियों के व्यापारियों का आगमन भी आगामी दिनों में शुरू हो जाएगा. मंडी में लाल प्याज की आवक बढ़ने के साथ ही बाहरी मंडियों के व्यापारी अलवर में प्याज की खरीद करने आएंगे, जिससे अलवर की प्याज की अन्य प्रदेशों में मांग बढ़ेगी और प्याज के भाव में तेजी आने की उम्मीद है. इस बार अलवर में लाल प्याज की फसल अच्छी है और मंडी में गुणवत्ता वाली प्याज आने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि अभी मंडी में प्याज के भाव 1400 से 1900 रुपए प्रति मण तक चल रहे हैं. इस बार किसानों की प्याज साफ-सुथरी है, लेकिन यदि मौसम बिगड़ा तो किसानों की प्याज खराब होने का अंदेशा है. मौसम खराब होने पर किसानों को नुकसान हो सकता है. उन्होंने कहा कि इस बार किसानों को प्याज के अच्छे भाव मिल रहे हैं, जबकि पिछले साल प्याज के भाव काफी कम रहे थे, जिसके चलते उन्हें अपनी फसल नदी-नालों में फेंकनी पड़ी थी.
पिछली बार फेंका था, इस साल अच्छे भाव की उम्मीद: ठेकड़ा निवासी किसान तारीफ खान ने बताया कि उन्होंने चार बीघा में लाल प्याज की फसल की है. इस सीजन में पहली बार वे 15 कट्टे प्याज लेकर मंडी आए हैं. उन्हें एक कट्टे के 1800 रुपए मिले हैं, यह भाव शुरुआती समय के हिसाब से ठीक है. हालांकि उन्हें प्रति कट्टे 2 हजार रुपए तक मिलने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि मंडी में अभी प्याज के अच्छे भाव मिल रहे हैं, इसलिए जल्द ही वे और प्याज लेकर आएंगे. उन्होंने अपने खेत में पचगंगा बीज लगाया था. किसान तारीफ ने बताया कि पिछले साल किसानों को लाल प्याज के अच्छे भाव नहीं मिल पाए थे, जिसके चलते उन्हें अपनी प्याज की फसल नदी-नालों में फेंकने को मजबूर होना पड़ा था. पिछले साल किसानों को दो-तीन रुपए प्रति किलो के हिसाब से ही प्याज के भाव मिल पाए थे. लेकिन इस बार किसानों को प्याज की फसल के अच्छे भाव मिलने की उम्मीद है.
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आगामी दिनों में और फायदा होगा: शाहपुर निवासी किसान हीरालाल ने बताया कि उनके खेत में प्याज की फसल में गलन की शिकायत थी, जिसके चलते उत्पादन कम रहा है. उन्होंने बताया कि मंडी में वह 16 कट्टे प्याज लेकर आए हैं और उन्हें प्रति मण 1950 रुपए भाव मिले हैं, जो कि ठीक है. उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में प्याज के भाव और बढ़ेंगे तो किसानों को फायदा होगा. दीपावली के बाद वे और प्याज लेकर मंडी आएंगे. चांदोली के युवा किसान अरबाज खान ने बताया कि उन्होंने चार बीघा खेत में लाल प्याज की फसल की है. इस बार महंगाई के चलते प्याज के उत्पादन में लागत भी ज्यादा आई है. वे मंडी में 6 से 10 कट्टे प्याज लेकर आए हैं और उन्हें प्रति कट्टा 1600 रुपए मिले हैं. युवा किसान ने उम्मीद जताई कि आगामी दिनों में उन्हें प्याज के और भी अच्छे भाव मिलेंगे.
भटपुरा गांव निवासी समसू ने बताया कि उन्होंने ढाई बीघा में प्याज की फसल की है और 18 कट्टे प्याज लेकर आए हैं. उन्हें मंडी में 1550 रुपए प्रति मण के भाव मिले हैं. उन्होंने बताया कि वे रात को ही प्याज लेकर मंडी पहुंच गए थे और सुबह 4 बजे प्याज खाली हो गई थी. महुआ निवासी रहमुद्दीन अलवर मंडी में प्याज के 20 कट्टे लेकर आए हैं और अभी नीलामी का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि अभी मंडी में 1600 से 1700 रुपए प्रति मण के भाव चल रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि प्याज के अच्छे भाव मिलेंगे.
पहले कोल्ड स्टोरेज व नासिक का आ रहा था प्याज: प्याज कारोबारी सौरभ कालरा ने बताया कि पहले अलवर मंडी में कोल्ड स्टोरेज व नासिक का लाल प्याज आ रहा था. उन्होंने बताया कि अब मंडी में अलवर शहर के आसपास के 40 किलोमीटर क्षेत्र का प्याज आ रहा है. आगामी समय में मंडी में पूरी तरह अलवर के स्थानीय लाल प्याज की ही आवक रहेगी
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