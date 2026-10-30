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अलवर: पिछले साल नदी-नालों में फेंका, इस साल उसी लाल प्याज ने चमकाई किसानों की किस्मत

लाल प्याज से किसानों को फायदा ( ETV Bharat GFX )

अलवर: कहते हैं कि किसान की किस्मत मौसम और मंडी के भाव, दोनों के बीच हिचकोले खाती रहती है. पिछले साल का वो मंजर अलवर के किसानों के जेहन में आज भी ताजा है, जब कौड़ियों के दाम मिलने की वजह से उन्हें अपनी खून-पसीने की प्याज की फसल को नदी-नालों में फेंकना पड़ा था, लेकिन इस बार वक्त का पहिया घूमा है और अलवर की मशहूर लाल प्याज की मंडी में एक बार फिर रौनक लौट आई है. नए सीजन की शुरुआत हो चुकी है. हालांकि, गांवों में चल रहे पंचायत चुनावों की सरगर्मी और मजदूरों की किल्लत की वजह से शुरुआती दिनों में आवक थोड़ी धीमी रही, लेकिन अब बाजार ने रफ्तार पकड़ ली है.