कांग्रेस के 'श्रवण' : 10 साल की उम्र में थामा 'हाथ' और आज भी खड़े हैं, नेहरू-इंदिरा ने किया था सम्मान

10 साल की उम्र में कांग्रेस थामा झंडा : श्रवण चौधरी बताते हैं कि 1940 में उनकी आयु 10 वर्ष की थी. उस वक्त आजादी के लिए अंग्रेजों के साथ संघर्ष जारी था. अजमेर में केसरगंज गोलचक्र अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ की जाने वाली गतिविधियों के लिए जाना जाता है. चौधरी बताते हैं कि उनके पिता कानाराम कांग्रेस कार्यकर्ता थे. हाथी भाटा क्षेत्र में उनका परिवार रहता था. पिता ने उन्हें कांग्रेस का झंडा दिया और कहा कि यह झंडा गोलचक्र पर रखकर आना है. पिता ने झंडे को उनके पहने कपड़ों में छिपा दिया. 10 वर्ष की आयु में कपड़े की गेंद से खेलते हुए पहुंच गए और बताए हुए स्थान पर चुपचाप झंडा रख दिया. उस झंडे को तत्कालीन समय के कांग्रेस नेता कृष्ण कुमार गर्ग ने उठाया और गोल चक्र पर फहरा दिया. वह झंडा कांग्रेस का था. हालांकि, झंडा फहराने के जुर्म में कांग्रेस नेता कृष्ण कुमार गर्ग को जेल हो गई, लेकिन इस घटना ने श्रवण चौधरी के मन पर गहरा प्रभाव डाला और तब से कांग्रेस पार्टी को उन्होंने मन में बसा लिया.

1930 में जन्में श्रवण चौधरी ने अंग्रेजी हुकूमत देखी तो आजादी के लिए संघर्ष करते लोगों को भी देखा. आजादी के बाद तिरंगे को थामे आजादी का जश्न और सुबह देखी. वहीं, आजाद के बाद लोकतांत्रिक तरीके से अजमेर की पहली कांग्रेस की सरकार को बनते देखा. सन 1952 से 1956 तक अजमेर में कांग्रेस के शासन को देखा. वहीं, अजमेर को राजस्थान में विलय होते देखा. चौधरी ने देश और प्रदेश में कांग्रेस के स्वर्णिम काल को भी देखा. कई चुनाव देखें तो कई सरकारों को बनते देखा, कांग्रेस के उतार-चढ़ाव देखे और देश में कांग्रेस घटते ग्राफ को भी देखा, लेकिन श्रवण चौधरी अडिग हैं और आज भी कांग्रेस को मजबूती देने के लिए अपने अंदाज में खड़े है. चौधरी ने कभी नेता बनने की नहीं सोची और ना ही कभी चुनाव लड़ने की सोच रखी. उनका केवल एक ही ध्यय रहा है कि कांग्रेस का परचम देश में हर तरफ लहराए.

अजमेर में वयोवृद्ध कांग्रेस के कार्यकर्त्ता श्रवण चौधरी अपने अलग ही अंदाज से कांग्रेस में जाने जाते हैं. अजमेर कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम हो श्रवण चौधरी उसमें जरूर शामिल होते हैं, फिर चाहे दिल्ली में रैली हो या प्रदेश के किसी भी जिले में. 96 साल के श्रवण चौधरी पार्टी के हर कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं. कांग्रेस के प्रति उनमें निस्वार्थ प्रेम और निष्ठा ही आज भी एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में उन्हें खड़ा रखता है. श्रवण चौधरी के पिता कानाराम भी कांग्रेस के कार्यकर्त्ता रहे हैं.

ईटीवी भारत ने कांग्रेस के ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता को सामने लाया है जो आजादी से पहले और बाद के दौर की अजमेर की टॉप लीडरशिप के साथ रहे, लेकिन अपने लिए कभी भी सत्ता और संगठन में जगह नहीं मांगी. एक अदना सा कार्यकर्ता बन वे आज भी निस्वार्थ भाव से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं.

अजमेर: आजादी की लड़ाई में कई लोगों ने कुर्बानियां दी तो कई लोगों ने किसी ना किसी रूप में अपना योगदान दिया. उस दौर के लोग देश के प्रति प्रेम और कांग्रेस के लिए सम्मान और निस्वार्थ निष्ठा रखते थे. ऐसे लोगों में एक अजमेर के श्रवण चौधरी भी हैं. 96 साल के होने के बाद भी उनकी दीवानगी कांग्रेस पार्टी के प्रति देखते ही बनती है. इस उम्र में भी श्रवण चौधरी कांग्रेस के हर कार्यक्रमों में अनोखे अंदाज के साथ भाग लेते हैं. चौधरी अपनी खुद की बनाई तिरंगी पोशाक पहनकर लोगों को आकर्षित करते हैं.

चौधरी की उम्र जैसे-जैसे बढ़ती गई, कांग्रेस के प्रति उनका प्रेम भी बढ़ता गया. चौधरी बताते हैं कि अजमेर कांग्रेस में पहले अध्यक्ष जीतमल लूणिया बने थे. 15 अगस्त 1947 की सुबह देश ने आजादी की सांस ली थी, लेकिन लूणिया ने रात्रि 12 बजे ही गोल प्याऊ पर तिरंगा झंडा फहरा दिया था और वे भी उनके साथ झंडा लेकर खड़े थे. अजमेर पहला राज्य था उस दौर का, जिसने सर्व प्रथम आजादी मिलने पर झंडा फहराया था. आजादी के बाद तेजी से हालात बदले. देश की सभी रियासतों को एकजुट किया जा रहा था. राजस्थान में भी रियासतों को एकजुट किया गया, लेकिन अजमेर ने अपनी शर्त रख दी. इस कारण राजस्थान में सबसे आखिरी में अजमेर का विलय हुआ. देश में उन दिनों लोकतंत्र की स्थापना हुई, तब अजमेर स्टेट में भी पहले विधानसभा चुनाव सन 1952 में हुए. चौधरी बताते हैं कि 30 सीटों पर चुनाव हुए और वोटिंग पटेल स्टेडियम में हुई थी. इस चुनाव में कांग्रेस को 20 सीटें मिली थीं. जबकि अन्य को 10 सीटें मिली थीं. अजमेर स्टेट के पहले मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय बने थे.

कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं का रखते थे ख्याल : चौधरी बताते हैं कि अजमेर कांग्रेस में हरिभाऊ उपाध्याय के अलावा ज्वाला प्रसाद शर्मा, कृष्ण कुमार गर्ग, बीके कोल आदि शीर्ष नेता थे. इनके साथ उन्हें रहने का मौका मिला. श्रवण चौधरी बताते हैं कि कांग्रेस के नेताओ की खूबी थी कि उनके साथ रहने वाले कार्यकर्ताओं का वे ख्याल रखते थे. मसलन यह सभी नेता सुबह घूमने के लिए जाया करते थे और वे उनके साथ रहते थे. एक दिन वे सुबह सैर पर नहीं आए तो अगले दिन भी नहीं आने पर यह नेता घर पहुंच गए. पड़ोसियों से पता चला कि श्रवण चौधरी अस्पताल में हैं. अस्पताल पहुंचे तो वहां किसी ने बताया कि श्रवण चौधरी की मौत हो चुकी है और उन्हें मोर्चरी में रखा गया था. चौधरी बताते हैं कि हुआ यूं कि वह अपने जूते पहनने छत पर गए थे. इस दौरान पेट में तेज दर्द हुआ. सीढ़ियां उतरते हुए वह संतुलन को बैठे और गिर पड़े. पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां एक दिन रखने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

96 साल की उम्र में भी कांग्रेस के लिए खड़ा (ETV Bharat Ajmer)

मृत समझकर उनके शरीर को मोर्चरी में रख दिया. अगले दिन उन्हें थोड़ा होश आया तो मोर्चरी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन फिर से वे बेहोश हो गए और दरवाजे के समीप ही गिर पड़े. कांग्रेस के नेताओं ने एक कार्मिक का दरवाजा खोलने भेजा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला तब कार्मिक ने खिड़की का दरवाजा खोलकर अंदर घुसा तो श्रवण चौधरी के शरीर को निर्धारित जगह की बजाय दरवाजे पर पड़ा देख उसके होश उड़ गए और वह भूत-भूत चिल्लाता हुआ खिड़की से वापस बाहर आकर बेहोश हो गया. चौधरी बताते हैं कि उस वक्त पुलिस नहीं हुआ करती थी, तब मिलिट्री के कुछ जवानों को बुलाया गया. मिलिट्री के जवानों ने खिड़की से घुसकर उनको उठाया और मोर्चरी का दरवाजा खोला. तत्कालीन चिकित्सकों से जांच करवाई तो उनकी सांसें चल रही थीं. यह कांग्रेस के नेताओं की उदारता थी कि उन्होंने समय रहते उन्हें खोज लिया और वह आज भी जीवित हैं.

जयपुर में 20 दिन भिखारी बनकर रहे : उन्होंने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक बड़े भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ जयपुर विधानसभा के बाहर पर्चे बांटने का जिम्मा उन्हें कांग्रेस के नेताओं ने सौंपा था. उस दौर में पुलिस की काफी सख्ती थी. लिहाजा, उन्होंने भिखारी का भेष बनाया, उसके बावजूद भी वह पकड़े गए. जब उनसे पूछताछ की गई तब उन्होंने बताया कि वह भिखारी हैं और एक शख्स ने उन्हें पर्चे के साथ कुछ पैसे दिए थे. वह उस शख्स को नहीं जानता हैं. पुलिस ने उसके बाद भी काफी दिनों तक उन पर निगरानी रखी. गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने 20 दिन तक जयपुर में भीख मांग कर अपना गुजारा किया. उसके बाद वह अजमेर आए. श्रवण ने बताया कि अंग्रेजी हुकूमत से लेकर आज तक वह कांग्रेस का झंडा लेकर ही चले हैं. जबकि उन्हें विधानसभा और नगर पालिका के चुनाव लड़ने और संगठन में पद देने के लिए अवसर भी दिए गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया.

पिता ने नहीं करने दी नेवी में नौकरी : श्रवण चौधरी बताते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार अजमेर आए थे, तब नेवी के लिए तैराकों की भर्ती की जा रही थी. तैराकी में वे प्रथम आये थे, तब पंडित नेहरू की अनुशंसा पर उन्हें राजस्थान के 15 तैराकों के साथ विशाखापट्टनम भेजा गया. जहां डेढ़ साल तक उन्होंने तैराकी का प्रशिक्षण दिया. एक दिन उनके पिता कानाराम चौधरी विशाखापट्टनम पहुंच गए और अधिकारियों से बोले कि उन्होंने उनके बेटे को नौकरी क्यों दी. जबकि नियम है कि इकलौता होने पर नौकरी नहीं दी जाएगी. पिता ने नौकरी से संबंधित सभी दस्तावेज फाड़ दिए और उनमें उस लेटर को भी फाड़ दिया जो पंडित नेहरू ने उन्हें दिया था, जिसमें सरकारी नौकरी के लिए अनुशंसा लिखी हुई थी.

रात 12 बजे हुई इंदिरा गांधी की अजमेर में सभा : श्रवण चौधरी बताते हैं कि नेवी में तैराक प्रशिक्षक की नौकरी छोड़ने के बाद भी उन्होंने रेलवे, सार्वजनिक निर्माण विभाग में नौकरी की, लेकिन वर्कर्स यूनियन में सक्रिय होने के कारण उन्हें नौकरी से हटा दिया गया. इस दौरान भी उन्होंने कांग्रेस की हर गतिविधियों में भाग लेना नहीं छोड़ा. उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी की सभा पटेल स्टेडियम में रखी गई थी. स्टेडियम में लोगों की जबरदस्त भीड़ थी. उस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने मंच की जिम्मेदारी उन्हें दी. वांछित लोगों को ही मंच पर आने दिया जाता था. इस सभा के लिए इंदिरा गांधी काफी लेट हो गईं और रात को 12 बजे वे पटेल स्टेडियम पहुंचीं, जहां इंदिरा ने उन्हें माला पहनाकर सम्मान दिया.

अंता चुनाव में मिली धमकी : चौधरी बताते हैं कि वे कांग्रेस की हर रैली, धरना-प्रदर्शन में शामिल होते हैं. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी वह शामिल हुए थे और 25 किलोमीटर तक का सफर उन्होंने पैदल तय किया था. हाल ही में अंता चुनाव भी गए थे, जहां सचिन पायलट की रैली में शामिल हुए थे. शाम होने पर जब वह वापस कार्यालय पैदल लौट रहे थे, तब उन्हें 5-6 लोगों ने पिस्तौल दिखाकर धमकाया और वापस लौट जाने के लिए कहा. उन्होंने बताया कि उस वक्त वह जरा भी नहीं डरे और मन में ख्याल आया कि उनका शरीर कांग्रेस के लिए काम आ गया तो भी कम है.

झूठ पर कब तक टिकी रहेगी बीजेपी : बातचीत में श्रवण चौधरी बताते हैं कि कांग्रेस का इतिहास गौरवशाली रहा है. कांग्रेस के गिरते ग्राफ पर उन्होंने कहा कि निष्ठावान कार्यकर्ता के सम्मान में कमी आई है. उनके काम नहीं होते हैं, जबकि नए-नए जुड़ने वालों को ज्यादा तरजीह मिलती है. नेता पुराने कार्यकर्ताओं को भूल नए पर ध्यान देते हैं. चौधरी ने दूसरा कारण बताया कि बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ लोगों में भ्रमजाल फैलाने में कामयाब हो गई है. महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, लेकिन यह झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगा. इस झूठ पर बीजेपी अब ज्यादा दिन तक टिकी नहीं रहेगी. देश में फिर कांग्रेस आएगी.

कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरक है श्रवण चौधरी का जीवन : पूर्व विधायक डॉ. श्रीगोपाल बाहेती बताते हैं कि श्रवण चौधरी कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और सभी कांग्रेसियों के लिए प्रेरणादायक हैं. डॉ. बाहेती बताते हैं कि आजादी से पहले और आजादी के बाद अभी तक श्रवण चौधरी ने कांग्रेस के हर दौर को देखा है. चौधरी ने कांग्रेस से कभी कुछ नहीं मांगा, बल्कि कांग्रेस की मजबूती के लिए वे हमेशा खड़े रहे हैं. चौधरी अपने समय के शीर्ष नेताओं के साथ भी रहे, लेकिन अपने घर का गुजारा, रिक्शा चलाकर ही किया. चौधरी ने सत्ता और संगठन में कभी कोई पद नही मांगा. उन्होंने एआईसीसी और पीसीसी से मांग की है कि कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता श्रवण चौधरी का सम्मान किया जाए, ताकि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को उनकी प्रेरक जीवनी के बारे में पता चल सके.

प्रदेश कांग्रेस के ओबीसी विभाग में सचिव उमेश सोनी बताते हैं कि श्रवण चौधरी 96 वर्ष की आयु में भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं और कांग्रेस के हर कार्यक्रमों में अपने अलग अंदाज के साथ शामिल होते हैं. सोनी ने कहा कि श्रवण चौधरी का जीवन कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरक है. निस्वार्थ भाव से पार्टी को मजबूत करने की उनकी ललक वास्तव में बिरले ही लोगों में होती है. श्रवण चौधरी का सम्मान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कमेटी की ओर से किया जाना चाहिए.