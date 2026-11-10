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बढ़ते AQI ने बढ़ाई राजस्थान की चिंता: श्रीगंगानगर बना प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें भिवाड़ी और जयपुर का हाल

सुबह के वक्त जयपुर के आसमान में छाई धुंध ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश में एक तरफ नवंबर में सर्दी का इंतजार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ दीपावली के बाद वायु प्रदूषण ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. प्रदेश के शहरों के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आंकड़ों में कई शहरों की हवा खराब से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है. श्रीगंगानगर 346 AQI के साथ प्रदेश में सबसे प्रदूषित शहर रहा. अलवर में AQI 326 और बीकानेर में 300 दर्ज किया गया. इसके अलावा चूरू में 283, भिवाड़ी में 282, हनुमानगढ़ में 275, उदयपुर और नागौर में 270, कोटा में 265 तथा पाली में 263 AQI दर्ज किया गया. जोधपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 252, झुंझुनूं में 254, चित्तौड़गढ़ में 249, भरतपुर में 233 और जयपुर में 232 दर्ज किया गया. अजमेर और झालावाड़ में AQI 228, जालौर में 219, धौलपुर में 218 और जैसलमेर में 203 रहा. वहीं बूंदी में 198, सीकर और करौली में 185, डूंगरपुर में 184, बांसवाड़ा में 169, राजसमंद में 164 और बारां में 163 AQI दर्ज किया गया. तुलनात्मक रूप से बाड़मेर की हवा बेहतर रही, जहां AQI 130 दर्ज किया गया. प्रतापगढ़ में 137 और भीलवाड़ा में 146 AQI रहा.