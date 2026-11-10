बढ़ते AQI ने बढ़ाई राजस्थान की चिंता: श्रीगंगानगर बना प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें भिवाड़ी और जयपुर का हाल
प्रदेश में 14 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा. अगले एक सप्ताह तक आसमान साफ रहने और बारिश की गतिविधियां नहीं होने की संभावना है.
Published : November 10, 2026 at 10:34 AM IST
जयपुर: प्रदेश में एक तरफ नवंबर में सर्दी का इंतजार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ दीपावली के बाद वायु प्रदूषण ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. प्रदेश के शहरों के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आंकड़ों में कई शहरों की हवा खराब से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है. श्रीगंगानगर 346 AQI के साथ प्रदेश में सबसे प्रदूषित शहर रहा. अलवर में AQI 326 और बीकानेर में 300 दर्ज किया गया. इसके अलावा चूरू में 283, भिवाड़ी में 282, हनुमानगढ़ में 275, उदयपुर और नागौर में 270, कोटा में 265 तथा पाली में 263 AQI दर्ज किया गया. जोधपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 252, झुंझुनूं में 254, चित्तौड़गढ़ में 249, भरतपुर में 233 और जयपुर में 232 दर्ज किया गया. अजमेर और झालावाड़ में AQI 228, जालौर में 219, धौलपुर में 218 और जैसलमेर में 203 रहा. वहीं बूंदी में 198, सीकर और करौली में 185, डूंगरपुर में 184, बांसवाड़ा में 169, राजसमंद में 164 और बारां में 163 AQI दर्ज किया गया. तुलनात्मक रूप से बाड़मेर की हवा बेहतर रही, जहां AQI 130 दर्ज किया गया. प्रतापगढ़ में 137 और भीलवाड़ा में 146 AQI रहा.
श्रीगंगानगर और अलवर में AQI 300 पार: वायु गुणवत्ता के मानकों के अनुसार 301 से 400 के बीच AQI बहुत खराब श्रेणी में आता है, जबकि 201 से 300 के बीच का स्तर खराब श्रेणी में माना जाता है. इस लिहाज से श्रीगंगानगर और अलवर की हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई, जबकि बीकानेर 300 के स्तर पर रहा. भिवाड़ी में 282 AQI दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है. प्रदेश के कई अन्य शहरों में भी AQI 200 से ऊपर दर्ज होने से लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है. बाड़मेर, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा जैसे शहरों की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर रही, लेकिन किसी भी शहर की हवा अच्छी श्रेणी में दर्ज नहीं हुई.
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जयपुर में मानसरोवर सबसे ज्यादा प्रदूषित: राजधानी जयपुर में 9 नवंबर को जारी क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार मानसरोवर में AQI 269 दर्ज किया गया. पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में 239, शास्त्री नगर में 238, आदर्श नगर में 204 और सीतापुरा में 201 AQI रहा. इससे स्पष्ट है कि राजधानी के अलग-अलग इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है.
पटाखों, वाहनों और निर्माण कार्यों से बढ़ा प्रदूषण: दीपावली के दौरान हुई आतिशबाजी को प्रदूषण बढ़ने का एक प्रमुख संभावित कारण माना जा रहा है. पटाखों से निकलने वाला धुआं और सूक्ष्म कण वातावरण में लंबे समय तक बने रह सकते हैं. इसके अलावा वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियां और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल भी वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं. सर्दियों के दौरान हवा की रफ्तार कम होने और वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव के कारण प्रदूषक कण जमीन के नजदीक जमा हो सकते हैं. इससे प्रदूषण का स्तर और बढ़ जाता है.
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राजस्थान में नवंबर का दूसरा सप्ताह शुरू होने के बावजूद सर्दी का असर अभी कमजोर बना हुआ है. प्रदेश में दिन के साथ अब रात के तापमान में भी बढ़ोतरी होने लगी है. पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है. सोमवार को लगातार दूसरे दिन बाड़मेर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया, जो 24 नवंबर 1994 को दर्ज रिकॉर्ड तापमान के बराबर है. राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया. जैसलमेर में सोमवार को अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.4 डिग्री अधिक रहा. नवंबर के दूसरे सप्ताह में भी तापमान का इस स्तर पर बने रहना प्रदेश में सर्दी की कमजोर शुरुआत को दर्शाता है.
दिन के साथ रात में भी कम हो रहा सर्दी का असर: प्रदेश में सिर्फ दिन ही नहीं, बल्कि रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. कई शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक अधिक बना हुआ है. जयपुर में न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.3 डिग्री अधिक है. वहीं बीकानेर और जवई पाली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक रहा. श्रीगंगानगर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री और सीकर में 3.9 डिग्री अधिक दर्ज किया गया. सोमवार को प्रदेश में सबसे ठंडी रात माउंट आबू में रही, जहां न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री रहा.
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एंटी साइक्लोनिक सिस्टम से कमजोर हुई उत्तरी हवाएं: मौसम में इस बदलाव के पीछे प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में बने एंटी साइक्लोनिक सिस्टम को प्रमुख कारण माना जा रहा है. इसके प्रभाव से उत्तरी हवाओं की रफ्तार कमजोर हुई है, जबकि पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है. आसमान साफ रहने के कारण दिनभर तेज धूप निकल रही है. इससे नवंबर में भी गर्मी का अहसास बना हुआ है. मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में 14 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा. अगले एक सप्ताह तक आसमान साफ रहने और बारिश की गतिविधियां नहीं होने की संभावना है. इस दौरान दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि रात में भी अपेक्षित ठंड पड़ने के आसार कम हैं.
इस बार कमजोर रह सकती है सर्दी: मौसम विशेषज्ञ राधेश्याम शर्मा के अनुसार प्रशांत महासागर में अल नीनो की मजबूत स्थिति का असर इस बार सर्दियों के मौसम पर भी देखने को मिल सकता है. इसके प्रभाव से दिसंबर तक दिन और रात के तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई जा रही है. पश्चिमी विक्षोभ की कम सक्रियता और बारिश की गतिविधियां कम रहने की संभावना भी सर्दी के प्रभाव को सीमित कर सकती है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार नवंबर में राजस्थान समेत दक्षिण-पश्चिमी और उत्तरी भारत के कई राज्यों में सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है. राजस्थान और गुजरात में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री तक ऊपर रह सकता है.
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