राजस्थान में MSP पर 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य, बोनस की घोषणा बाकी
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 10 मार्च से शुरू होने वाली है. इसके लिए रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी से शुरू हो गए हैं.
Published : February 3, 2026 at 4:08 PM IST
कोटा: प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 10 मार्च से शुरू होने वाली है. इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी 1 फरवरी से शुरू हो गए हैं. राजस्थान में गेहूं खरीद के लिए टारगेट 23 लाख मीट्रिक टन रखा गया है. कोटा डिवीजन का लक्ष्य 6.29 लाख मीट्रिक टन है. इसमें कोटा संभाग के चारों जिलों के साथ सवाई माधोपुर जिला भी शामिल है. केंद्र सरकार ने एमएसपी 2585 रुपए घोषित कर दी है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी बोनस की घोषणा नहीं की है. बीते साल सरकार ने 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस किसानों को दिया था.
फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के डिवीजनल मैनेजर प्रणव मुदगिल ने बताया कि राजस्थान में 23 लाख मीट्रिक टन खरीद की जानी है. इनमें से 6.29 लाख मीट्रिक टन कोटा डिवीजन के अधीन होगी. इसमें भी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2.47 लाख मीट्रिक टन खरीद करेगा. स्टेट एजेंसियां 3.82 लाख मीट्रिक टन खरीद करेगी. मुदगिल के अनुसार प्रदेश में बीते साल की तुलना में इस बार गेहूं का रकबा बढ़ गया है. मानसून अच्छा होने से फसल भी अच्छी है. ऐसे में खरीद के टारगेट भी पूरे होने की उम्मीद है.
उन्होंने बताया कि 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं. किसान अपना रजिस्ट्रेशन स्टेट पोर्टल पर कर सकता है. खरीद 10 मार्च से शुरू होगी. यह 30 जून तक चलने वाली है. इसमें एफसीआई के अलावा राजफैड, तिलक संघ, नेफेड और एनसीसीएफ के साथ-साथ आरसीएफ सीएससी भी गेहूं की खरीद करेगी. कोटा में 80 हजार 704 किसानों ने साल 2025 में गेहूं एमएसपी पर तुलाई के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था.
राजस्थान में 2700 रुपए प्रति क्विंटल हो सकती है एमएसपी: केंद्र सरकार ने 2025-26 की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 प्रति क्विंटल घोषित किया था, इसमें राजस्थान सरकार ने 2025 में 150 रुपए का बोनस बजट में घोषित कर दिया था. इसके बाद 2025 में हुई खरीद में किसानों को 2575 मिले थे. केंद्र सरकार ने बीते साल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 रुपए बढ़ाते हुए इस बार 2585 रुपए कर दिया है. राजस्थान सरकार भी बोनस देगी. हालांकि बोनस राशि घोषित नहीं की गई है. भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री रूपनारायण यादव ने सरकार से बोनस घोषणा जल्द करने की मांग की.
136 खरीद केंद्रों पर होगी गेहूं की खरीद: प्रणव मुदगिल के अनुसार साल 2025 में 100 खरीद केंद्र कोटा डिवीजन में बनाए गए थे. इनमें एफसीआई के 36 और स्टेट एजेंसी के 64 केंद्र थे, लेकिन इस बार एफसीआई के खरीद केंद्र पांच कम हो गए हैं, लेकिन स्टेट एजेंसी के खरीद केंद्र बढ़ गए हैं. इस बार 136 खरीद केंद्र कोटा संभाग में हैं. इनमें एफसीआई के 31 व अन्य एजेंसी के 105 केंद्र हैं. शुरुआती प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन स्टेट पोर्टल के जरिए हो रहे हैं. जिसमें कुछ तकनीकी खामी आ रही है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो गए हैं.
बीते साल टारगेट का 60 फीसदी ज्यादा खरीद: कोविड-19 के बाद साल 2022 व 2023 में खरीद काफी कम हुई थी, क्योंकि गेहूं के दाम काफी बढ़ गए थे, लेकिन एमएसपी पर गेहूं की खरीद कम हुई थी. बीते साल राजस्थान का टारगेट 20 लाख मीट्रिक टन था, जिसमें से खरीद 21 लाख मीट्रिक टन हो गई थी. कोटा डिवीजन का टारगेट 3.24 लाख मीट्रिक टन था. यहां करीब 60 फीसदी से ज्यादा खरीद 5.20 लाख मीट्रिक टन हो गई थी.
इस तरह से होगी राजस्थान में खरीद:
- किसान अपनी गिरदावरी और अन्य दस्तावन के आधार पर ऑनलाइन करवाना होगा रजिस्ट्रेशन
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में ही देनी होगी बैंक की डिटेल
- यह रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी से शुरू हो गए और 25 जून तक होंगे
- किसान को रजिस्ट्रेशन करने के बाद 10 मार्च से शुरू हो रही खरीद पर मिलेगा
- किसानों का माल 30 जून तक खरीदा जाएगा
- चुने गए खरीद केंद्र पर दिए गए टोकन के अनुसार माल लेकर पहुंचना होगा
- किसान की दी गई बैंक डिटेल के अनुसार उसके खाते में माल का पैसा दे दिया जाएगा
राजस्थान में खरीद का लक्ष्य और केंद्र की संख्या
|एजेंसी
|लक्ष्य (लाख मीट्रिक टन में)
|खरीद केंद्र
|FCI
|9.06
|167
|राजफैड
|2.41
|85
|तिलम संघ
|4.20
|56
|नैफेड
|2.10
|31
|NCCF
|1.84
|28
|RSFCSC
|3.38
|14
|कुल
|23.00
|381