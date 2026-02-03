ETV Bharat / state

राजस्थान में MSP पर 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य, बोनस की घोषणा बाकी

कोटा: प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 10 मार्च से शुरू होने वाली है. इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी 1 फरवरी से शुरू हो गए हैं. राजस्थान में गेहूं खरीद के लिए टारगेट 23 लाख मीट्रिक टन रखा गया है. कोटा डिवीजन का लक्ष्य 6.29 लाख मीट्रिक टन है. इसमें कोटा संभाग के चारों जिलों के साथ सवाई माधोपुर जिला भी शामिल है. केंद्र सरकार ने एमएसपी 2585 रुपए घोषित कर दी है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी बोनस की घोषणा नहीं की है. बीते साल सरकार ने 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस किसानों को दिया था.

फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के डिवीजनल मैनेजर प्रणव मुदगिल ने बताया कि राजस्थान में 23 लाख मीट्रिक टन खरीद की जानी है. इनमें से 6.29 लाख मीट्रिक टन कोटा डिवीजन के अधीन होगी. इसमें भी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2.47 लाख मीट्रिक टन खरीद करेगा. स्टेट एजेंसियां 3.82 लाख मीट्रिक टन खरीद करेगी. मुदगिल के अनुसार प्रदेश में बीते साल की तुलना में इस बार गेहूं का रकबा बढ़ गया है. मानसून अच्छा होने से फसल भी अच्छी है. ऐसे में खरीद के टारगेट भी पूरे होने की उम्मीद है.

उन्होंने बताया कि 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं. किसान अपना रजिस्ट्रेशन स्टेट पोर्टल पर कर सकता है. खरीद 10 मार्च से शुरू होगी. यह 30 जून तक चलने वाली है. इसमें एफसीआई के अलावा राजफैड, तिलक संघ, नेफेड और एनसीसीएफ के साथ-साथ आरसीएफ सीएससी भी गेहूं की खरीद करेगी. कोटा में 80 हजार 704 किसानों ने साल 2025 में गेहूं एमएसपी पर तुलाई के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था.

राजस्थान में 2700 रुपए प्रति क्विंटल हो सकती है एमएसपी: केंद्र सरकार ने 2025-26 की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 प्रति क्विंटल घोषित किया था, इसमें राजस्थान सरकार ने 2025 में 150 रुपए का बोनस बजट में घोषित कर दिया था. इसके बाद 2025 में हुई खरीद में किसानों को 2575 मिले थे. केंद्र सरकार ने बीते साल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 रुपए बढ़ाते हुए इस बार 2585 रुपए कर दिया है. राजस्थान सरकार भी बोनस देगी. हालांकि बोनस राशि घोषित नहीं की गई है. भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री रूपनारायण यादव ने सरकार से बोनस घोषणा जल्द करने की मांग की.