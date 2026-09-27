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अब सिर्फ क, ख, ग नहीं...राजस्थान के नवसाक्षर सीखेंगे डिजिटल, बैंकिंग और कानूनी दांव-पेंच, 35 लाख का लक्ष्य

जयपुर: राजस्थान को इस साल भारत सरकार की ओर से 35 लाख नवसाक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य दिया है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए साक्षरता अभियान के तहत प्रदेश में सर्वे का काम तेजी से चल रहा है. अब तक करीब 29 लाख लोगों का सर्वे पूरा किया जा चुका है. सर्वे के आधार पर ऐसे लोगों को चिह्नित किया जा रहा है, जिन्हें पढ़ने-लिखने और व्यावहारिक ज्ञान से जोड़कर नवसाक्षर बनाया जाना है.

वॉलंटियर टीचर निभा रहे अहम भूमिका : साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग के निदेशक महेंद्र कुमार खींची ने कहा - साक्षरता अभियान में नवसाक्षरों को पढ़ाने की जिम्मेदारी वॉलंटियर टीचर्स के माध्यम से पूरी की जा रही है. इन स्वयंसेवी शिक्षकों के जरिए लोगों को सिर्फ अक्षर ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली जरूरी जानकारी भी दी जा रही है. राजस्थान साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग के निदेशक महेंद्र कुमार खींची ने बताया कि अभियान का उद्देश्य ऐसे लोगों को सक्षम बनाना है, जो पढ़-लिख सकें, संख्याओं को समझ सकें और सामान्य वाक्य बनाकर अपनी बात कह सकें.

खास बात यह है कि वॉलंटियर टीचर इन्हें न सिर्फ अक्षर ज्ञान दे रहे हैं, बल्कि बैंकिंग और कानूनी साक्षरता से भी जोड़ रहे हैं. यही नहीं, विभाग की तैयारी है कि आगे इन्हें सतत शिक्षा से जोड़ते हुए स्टेट ओपन स्कूल से परीक्षा भी दिलवाई जाए.

अब किताबों से आगे डिजिटल और कानूनी साक्षरता: खींची ने बताया कि इस बार साक्षरता अभियान के पाठ्यक्रम में कई नए कंपोनेंट जोड़े गए हैं. डिजिटल साक्षरता के साथ बैंकिंग और कानूनी साक्षरता को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है. यानी नवसाक्षरों को अब केवल पढ़ना-लिखना सिखाने तक अभियान सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें डिजिटल माध्यमों और बैंकिंग से जुड़ी जरूरी जानकारियां भी दी जाएंगी. इसका उद्देश्य नवसाक्षरों को बदलते दौर के साथ जोड़ना है, ताकि वे डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल कर सकें और बैंकिंग जैसी जरूरी सुविधाओं को समझ सकें. साथ ही उन्हें अपने अधिकारों और सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी भी मिल सके.

सतत शिक्षा से जोड़ने की तैयारी: भारत सरकार के साक्षरता अभियान की गाइडलाइन के अनुसार किसी व्यक्ति को साक्षर बनाने के बाद उसे सतत शिक्षा से जोड़ने का प्रावधान है. इसी दिशा में राजस्थान में अब नवाचार किया जा रहा है. विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देशों के तहत कोशिश है कि नवसाक्षरों को साक्षर बनाने के बाद उनकी शिक्षा को आगे भी जारी रखा जाए. साक्षरता निदेशक ने बताया कि इसके लिए नवसाक्षरों को किसी स्किल से जोड़ने या राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से परीक्षा दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है. इससे अभियान सिर्फ साक्षरता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नवसाक्षरों को आगे की शिक्षा और कौशल विकास के अवसर भी मिल सकेंगे.

जयपुर स्थित शिक्षा संकुल (ETV Bharat Jaipur)

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अगले मॉडल में AI का भी होगा इस्तेमाल: खींची ने बताया कि साक्षरता अभियान को तकनीक के साथ और मजबूत करने की तैयारी भी की जा रही है. आने वाले समय में तैयार होने वाले नए मॉडल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के उपयोग पर भी काम किया जाएगा. इसका मकसद साक्षरता कार्यक्रम को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप बनाना और तकनीक के जरिए इसकी पहुंच और प्रभाव को बढ़ाना है.

राजस्थान को पूर्ण साक्षर बनाने पर फोकस: महेंद्र कुमार खींची के अनुसार इस वर्ष राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा सर्वे किया गया है. करीब 29 लाख लोगों का सर्वे पूरा होना इस अभियान के बड़े स्तर को दिखाता है. अब कोशिश है कि सर्वे के बाद चिह्नित लोगों को जल्द से जल्द साक्षरता कार्यक्रम से जोड़ा जाए और राजस्थान को पूर्ण साक्षरता की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके. यानी इस बार साक्षरता अभियान का फोकस सिर्फ 'क, ख, ग' और गिनती सिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि नवसाक्षर को डिजिटल दुनिया, बैंकिंग, कानून, कौशल और आगे सतत शिक्षा से जोड़कर उसे ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है.

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