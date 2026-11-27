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शीत लहर और पाले से फसलों के बचाव के लिए कृषि विभाग ने जारी की एडवाइजरी, किसानों को यह सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह

फसलों के बचाव के लिए कृषि विभाग ने जारी की एडवाइजरी ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: सर्दी के मौसम में संभावित शीत लहर और पाले के प्रकोप से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कृषि विभाग ने कृषक हित में आवश्यक दिशा-निर्देश और सुरक्षा उपाय जारी किए गए हैं. शीत लहर और पाले के प्रभाव से सभी फसलों को क्षति पहुंचती है. साथ ही पाला पड़ने से पौधों की पत्तियां और फूल झुलसकर झड़ जाते हैं. इससे अधपके फल सिकुड़ जाते हैं. इसके अलावा फलियों और बालियों में दाने नहीं बन पाते हैं और बन रहे दाने भी सिकुड़ जाते हैं. इससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है.

कृषि विभाग में संयुक्त निदेशक संतोष तंवर ने बताया कि फसलों की सुरक्षा के लिए कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि पौधशालाओं के पौधों और सीमित क्षेत्र वाले उद्यानों या नकदी सब्जी वाली फसलों में भूमि के ताप को कम न होने देने के लिए फसलों को टाट, पॉलीथिन या भूसे से ढक दें. तंवर ने बताया कि वायुरोधी टाटियां हवा आने वाली दिशा मसलन उत्तर-पश्चिम की तरफ बांधनी चाहिए. नर्सरी, किचन गार्डन और कीमती फसल वाले खेतों में उत्तर-पश्चिम की ओर टाटियां बांधकर क्यारियों के किनारों पर लगाएं. साथ ही दिन के समय धूप निकलने पर इन्हें हटा दें. उन्होंने बताया कि जब पाला पड़ने की प्रबल संभावना होने पर फसलों में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, ताकि नमीयुक्त जमीन में काफी देर तक गर्मी बनी रहे, साथ ही भूमि का तापक्रम एकदम कम नहीं हो. इससे तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता और फसलों को पाले के नुकसान से बचाया जा सकता है.