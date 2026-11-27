शीत लहर और पाले से फसलों के बचाव के लिए कृषि विभाग ने जारी की एडवाइजरी, किसानों को यह सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह
कृषि विभाग में संयुक्त निदेशक ने बताया कि वायुरोधी टाटियां हवा आने वाली दिशा, मसलन उत्तर-पश्चिम की तरफ बांधनी चाहिए.
Published : November 27, 2026 at 8:33 PM IST
अजमेर: सर्दी के मौसम में संभावित शीत लहर और पाले के प्रकोप से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कृषि विभाग ने कृषक हित में आवश्यक दिशा-निर्देश और सुरक्षा उपाय जारी किए गए हैं. शीत लहर और पाले के प्रभाव से सभी फसलों को क्षति पहुंचती है. साथ ही पाला पड़ने से पौधों की पत्तियां और फूल झुलसकर झड़ जाते हैं. इससे अधपके फल सिकुड़ जाते हैं. इसके अलावा फलियों और बालियों में दाने नहीं बन पाते हैं और बन रहे दाने भी सिकुड़ जाते हैं. इससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है.
कृषि विभाग में संयुक्त निदेशक संतोष तंवर ने बताया कि फसलों की सुरक्षा के लिए कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि पौधशालाओं के पौधों और सीमित क्षेत्र वाले उद्यानों या नकदी सब्जी वाली फसलों में भूमि के ताप को कम न होने देने के लिए फसलों को टाट, पॉलीथिन या भूसे से ढक दें. तंवर ने बताया कि वायुरोधी टाटियां हवा आने वाली दिशा मसलन उत्तर-पश्चिम की तरफ बांधनी चाहिए. नर्सरी, किचन गार्डन और कीमती फसल वाले खेतों में उत्तर-पश्चिम की ओर टाटियां बांधकर क्यारियों के किनारों पर लगाएं. साथ ही दिन के समय धूप निकलने पर इन्हें हटा दें. उन्होंने बताया कि जब पाला पड़ने की प्रबल संभावना होने पर फसलों में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, ताकि नमीयुक्त जमीन में काफी देर तक गर्मी बनी रहे, साथ ही भूमि का तापक्रम एकदम कम नहीं हो. इससे तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता और फसलों को पाले के नुकसान से बचाया जा सकता है.
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रासायनिक उपचार से भी होता है बचाव : तंवर ने बताया कि रासायनिक उपचार के रूप में विभाग ने सुझाव दिया है कि जिन दिनों पाला पड़ने की आशंका हो, तब फसलों पर घुलनशील गन्धक 0.2 प्रतिशत (2 ग्राम प्रति लीटर पानी) का घोल बनाकर अच्छी तरह छिड़काव करें. इस छिड़काव का असर लगभग दो सप्ताह तक रहता है और यदि इसके बाद भी शीत लहर और पाले की संभावना बनी रहे तो छिड़काव को 15-15 दिन के अंतर से दोहराते रहें या थायो यूरिया 500 पीपीएम (आधा ग्राम प्रति लीटर पानी) का घोल बनाकर छिड़काव करें. विशेष रूप से सरसों, गेहूं, चना, आलू और मटर जैसी फसलों को पाले से बचाने में गन्धक का छिड़काव लाभकारी है. इससे न केवल पाले से बचाव होता है, बल्कि पौधों में लौह तत्व की जैविक और रासायनिक सक्रियता बढ़ जाती है, जो पौधों में रोग रोधिता बढ़ाने और फसल को जल्दी पकाने में सहायक होती है.
बचाव और उपचार के लिए विशेषज्ञों से करें यहां संपर्कों : कृषि विभाग में संयुक्त निदेशक संतोष तंवर ने बताया कि दीर्घकालीन सुरक्षा उपाय के तहत किसानों को सलाह दी गई है कि वे खेत की उत्तरी-पश्चिमी मेड़ों पर या बीच-बीच में उचित स्थानों पर वायु अवरोधक पेड़ जैसे शहतूत, शीशम, बबूल, खेजड़ी और अरडू आदि लगाएं. इससे पाले और ठंडी हवा के झोंकों से फसलों का स्थायी बचाव हो सके. कृषि विभाग ने कृषकों से आग्रह किया है कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए वे अपने निकटतम कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. विभागीय वेबसाइट www.agriculture.rajasthan.gov.in का भी अवलोकन कर सकते हैं या किसान कॉल सेंटर के निःशुल्क दूरभाष नंबर 18001801551 पर बात कर विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं.