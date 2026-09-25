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अब AI बनेगा किसान का सारथी: 13 जिलों के कृषि अफसरों को दी गई ट्रेनिंग, बाजार तक कनेक्टिविटी होगी आसान

जयपुर: कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए कृषि विभाग की ओर से शुक्रवार को पंत कृषि भवन में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई. वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Wadhwani AI) के विशेषज्ञों ने 13 जिलों के कृषि अधिकारियों को कृषि में AI के उपयोग और संभावनाओं पर जानकारी दी. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि विभाग का लक्ष्य AI को कृषि व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बनाना है. बुवाई से लेकर कटाई और विपणन तक पूरी वैल्यू चेन में AI उपयोगी साबित होगा. मौसम आधारित सलाह, फसल की स्थिति का आकलन, कीट एवं रोगों की पहचान, उत्पादन पूर्वानुमान और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में AI की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी.

मौसम और फसल संबंधी निर्णय होंगे अधिक सटीक: नरेश कुमार गोयल ने कहा- AI एवं डेटा एनालिलिस के माध्यम से कृषि, मौसम और फसल संबंधी बड़ी मात्रा में उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा. इससे किसानों को अधिक सटीक, स्थानीय और समयबद्ध सलाह दी जा सकेगी. मौसम के पूर्वानुमान और खेत में फसल की वास्तविक स्थिति के आधार पर बुवाई, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन, कीट नियंत्रण और कटाई जैसे कार्यों में किसानों को समय पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी.

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फसल बीमा योजना में बढ़ेगी पारदर्शिता: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी AI और डेटा एनालिलिस आधारित तकनीकों की अहम भूमिका होगी. रिमोट सेंसिंग, इमेज एनालिटिक्स और ड्रोन तकनीक से फसल क्षति का आकलन अधिक वैज्ञानिक और पारदर्शी होगा. इससे दावों के निस्तारण में तेजी आएगी और किसानों को योजना का लाभ प्रभावी ढंग से मिल सकेगा.

इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करने पर जोर: कृषि विभाग AI को केवल प्रशिक्षण या प्रायोगिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रखेगा. इसे कृषि प्रशासन और किसान सेवा वितरण की व्यापक व्यवस्था से जोड़ा जाएगा. AI आधारित नवाचारों और तकनीकी समाधानों के विकास, परीक्षण और विस्तार के लिए एक मजबूत इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है. इससे कृषि विभाग, तकनीकी संस्थानों, शोध संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा.

AI आधारित कृषि नवाचारों को मिलेगा प्रोत्साहन: राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस आधारित समाधानों को कृषि क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य किसानों की वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए नवाचारपूर्ण मॉडल विकसित कर उन्हें खेत स्तर तक पहुंचाना है. इसके तहत फसल एवं मौसम आधारित सलाह, कीट एवं रोगों की समयपूर्व पहचान, उत्पादन पूर्वानुमान, सिंचाई प्रबंधन, फसल क्षति का त्वरित आकलन, कृषि योजनाओं की निगरानी और बाजार संबंधी जानकारी जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग की विशेष संभावनाएं हैं.

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