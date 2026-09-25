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अब AI बनेगा किसान का सारथी: 13 जिलों के कृषि अफसरों को दी गई ट्रेनिंग, बाजार तक कनेक्टिविटी होगी आसान

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा- विभाग का लक्ष्य AI को कृषि व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बनाना है

workshop organized Agriculture Department.
कृषि विभाग में हुआ कार्यशाला का आयोजन (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2026 at 6:12 PM IST

6 Min Read
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जयपुर: कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए कृषि विभाग की ओर से शुक्रवार को पंत कृषि भवन में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई. वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Wadhwani AI) के विशेषज्ञों ने 13 जिलों के कृषि अधिकारियों को कृषि में AI के उपयोग और संभावनाओं पर जानकारी दी. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि विभाग का लक्ष्य AI को कृषि व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बनाना है. बुवाई से लेकर कटाई और विपणन तक पूरी वैल्यू चेन में AI उपयोगी साबित होगा. मौसम आधारित सलाह, फसल की स्थिति का आकलन, कीट एवं रोगों की पहचान, उत्पादन पूर्वानुमान और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में AI की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी.

मौसम और फसल संबंधी निर्णय होंगे अधिक सटीक: नरेश कुमार गोयल ने कहा- AI एवं डेटा एनालिलिस के माध्यम से कृषि, मौसम और फसल संबंधी बड़ी मात्रा में उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा. इससे किसानों को अधिक सटीक, स्थानीय और समयबद्ध सलाह दी जा सकेगी. मौसम के पूर्वानुमान और खेत में फसल की वास्तविक स्थिति के आधार पर बुवाई, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन, कीट नियंत्रण और कटाई जैसे कार्यों में किसानों को समय पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी.

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फसल बीमा योजना में बढ़ेगी पारदर्शिता: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी AI और डेटा एनालिलिस आधारित तकनीकों की अहम भूमिका होगी. रिमोट सेंसिंग, इमेज एनालिटिक्स और ड्रोन तकनीक से फसल क्षति का आकलन अधिक वैज्ञानिक और पारदर्शी होगा. इससे दावों के निस्तारण में तेजी आएगी और किसानों को योजना का लाभ प्रभावी ढंग से मिल सकेगा.

इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करने पर जोर: कृषि विभाग AI को केवल प्रशिक्षण या प्रायोगिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रखेगा. इसे कृषि प्रशासन और किसान सेवा वितरण की व्यापक व्यवस्था से जोड़ा जाएगा. AI आधारित नवाचारों और तकनीकी समाधानों के विकास, परीक्षण और विस्तार के लिए एक मजबूत इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है. इससे कृषि विभाग, तकनीकी संस्थानों, शोध संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा.

AI आधारित कृषि नवाचारों को मिलेगा प्रोत्साहन: राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस आधारित समाधानों को कृषि क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य किसानों की वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए नवाचारपूर्ण मॉडल विकसित कर उन्हें खेत स्तर तक पहुंचाना है. इसके तहत फसल एवं मौसम आधारित सलाह, कीट एवं रोगों की समयपूर्व पहचान, उत्पादन पूर्वानुमान, सिंचाई प्रबंधन, फसल क्षति का त्वरित आकलन, कृषि योजनाओं की निगरानी और बाजार संबंधी जानकारी जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग की विशेष संभावनाएं हैं.

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राज किसान पोर्टल होगा ज्यादा स्मार्ट: किसानों को कृषि योजनाओं एवं सेवाओं से जोड़ने वाले राज किसान पोर्टल को भी AI आधारित तकनीकों से और अधिक सक्षम बनाया जाएगा. AI एवं डेटा एनालिसिस के माध्यम से किसान की आवश्यकता, फसल और क्षेत्र के अनुसार योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी. इससे आवेदन प्रक्रिया, सेवा वितरण और लंबित प्रकरणों की पहचान में भी मदद मिलेगी. इससे वन-टू-वन फार्मर सर्विस डिलीवरी की दिशा में किसानों को लक्षित, त्वरित और पारदर्शी सेवाएं मिल सकेंगी.

तकनीकी बदलाव के केंद्र में होंगे किसान: नरेश कुमार गोयल ने कहा विभाग का उद्देश्य AI का उपयोग केवल प्रशासनिक दक्षता तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि किसान को इस बदलाव के केंद्र में रखना है. AI के माध्यम से फसल एवं मौसम संबंधी सलाह, कीट एवं रोगों की पहचान और बाजार संबंधी सूचनाएं सरल और समयबद्ध रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी. तकनीकी समाधान तभी प्रभावी होंगे जब वे किसान की भाषा और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप हों, इसलिए किसानों और ग्रामीण स्तर के कार्मिकों में डिजिटल जागरूकता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

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बनेगा फ्यूचर रेडी कृषि तंत्र: कृषि अधिकारियों का AI प्रशिक्षण, संस्थागत ढांचे का विकास तथा राज किसान पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को AI से जोड़ने के प्रयास राजस्थान की कृषि व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं. इससे कृषि प्रशासन की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी तथा आधुनिक तकनीक का लाभ खेत से लेकर बाजार तक प्रत्येक किसान तक पहुंचेगा.

कृषि विभाग ने किए हैं एमओयू: नरेश कुमार गोयल ने कहा राजस्थान में कृषि क्षेत्र को आधुनिक और टिकाऊ बनाने के लिए कृषि विभाग ने 38 संगठनों और 20 प्रतिष्ठित सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ एमओयू किए हैं. ये समझौते प्राकृतिक खेती, जलवायु अनुकूल कृषि, नवाचार और आधुनिक तकनीकों के प्रसार के लिए मील का पत्थर साबित होंगे. सभी संगठन एक मंच पर मिलकर काम करेंगे, जिससे किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती में लाभ मिल सकेगा. प्रत्येक तिमाही में सभी संगठन कार्य प्रगति पर चर्चा करेंगे. जिला स्तर पर सेमिनार आयोजित होंगे, जिनमें जिला प्रशासन की अहम भागीदारी होगी.

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किसानों को मिलेगा एमओयू का लाभ: किसानों को प्राकृतिक एवं जलवायु अनुकूल खेती की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे खेती की लागत घटेगी और उत्पादकता बढ़ेगी. जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को तकनीकी सहायता, प्रमाणन, मूल्य संवर्धन और बेहतर विपणन की सुविधा मिलेगी. इससे विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसान, महिला किसान और जनजातीय क्षेत्रों के कृषकों को अधिक लाभ मिलेगा.

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