कृषि मंडी के लिए आसानी से जमीन मिलने की 'जमीन' तैयार, मंडियों का सुधरेगा ढांचा

जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को राजस्थान कृषि उपज मंडी प्रांगण भूमि अर्जन नीति को मंजूरी दी. इस नीति का उद्देश्य मंडी विकास से जुड़ी भूमि अर्जन प्रक्रिया को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाना है ताकि प्रदेश की मंडियों और कृषि यार्डों का तेजी से विस्तार और विकास किया जा सके.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नई नीति लागू होने के बाद कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगणों में आधारभूत संरचनाओं का विकास अधिक व्यवस्थित ढंग से हो सकेगा. किसानों और व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. कृषि उपज विपणन प्रक्रिया अधिक सुगम और प्रभावी बनेगी. मंडी विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अवाप्ति से जुड़े मामलों में स्पष्ट प्रावधान किए गए. जिन मामलों में भूमि अवाप्ति का अवार्ड जारी हो चुका, उनमें अवाप्त या अवाप्ताधीन कुल भूमि का 15 प्रतिशत विकसित भूमि संबंधित भू-धारकों को आवंटित की जाएगी. जिन मामलों में अभी तक अवार्ड जारी नहीं हुआ, उनमें 20 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित करने का प्रावधान है. भूमि अर्जन आपसी सहमति से किया और भू-धारक मंडी समिति को स्वेच्छा से नवीन भूमि निशुल्क समर्पित करते हैं तो कुल समर्पित भूमि के बदले 20 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जाएगी. इससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और भू-धारकों के हितों का भी ध्यान रखा जा सकेगा.

