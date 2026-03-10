ETV Bharat / state

कृषि मंडी के लिए आसानी से जमीन मिलने की 'जमीन' तैयार, मंडियों का सुधरेगा ढांचा

मुख्यमंत्री ने राजस्थान कृषि उपज मंडी प्रांगण भूमि अर्जन नीति को मंजूरी दी. इससे मंडियों और कृषि यार्डों का विस्तार और विकास की उम्मीद जगी.

Bhajanlal Sharma, Chief Minister
भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री (Photo Courtesy: CMO)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 10, 2026 at 6:04 PM IST

2 Min Read
जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को राजस्थान कृषि उपज मंडी प्रांगण भूमि अर्जन नीति को मंजूरी दी. इस नीति का उद्देश्य मंडी विकास से जुड़ी भूमि अर्जन प्रक्रिया को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाना है ताकि प्रदेश की मंडियों और कृषि यार्डों का तेजी से विस्तार और विकास किया जा सके.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नई नीति लागू होने के बाद कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगणों में आधारभूत संरचनाओं का विकास अधिक व्यवस्थित ढंग से हो सकेगा. किसानों और व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. कृषि उपज विपणन प्रक्रिया अधिक सुगम और प्रभावी बनेगी. मंडी विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अवाप्ति से जुड़े मामलों में स्पष्ट प्रावधान किए गए. जिन मामलों में भूमि अवाप्ति का अवार्ड जारी हो चुका, उनमें अवाप्त या अवाप्ताधीन कुल भूमि का 15 प्रतिशत विकसित भूमि संबंधित भू-धारकों को आवंटित की जाएगी. जिन मामलों में अभी तक अवार्ड जारी नहीं हुआ, उनमें 20 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित करने का प्रावधान है. भूमि अर्जन आपसी सहमति से किया और भू-धारक मंडी समिति को स्वेच्छा से नवीन भूमि निशुल्क समर्पित करते हैं तो कुल समर्पित भूमि के बदले 20 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जाएगी. इससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और भू-धारकों के हितों का भी ध्यान रखा जा सकेगा.

22 करोड़ के विकास कार्य स्वीकृत: सरकार का मानना है कि इस नीति के लागू होने से मंडियों के लिए आवश्यक भूमि समय पर उपलब्ध हो सकेगी. नए कृषि यार्डों का निर्माण तेज गति से होगा. भूमि अवाप्ति से संबंधित लंबित न्यायिक मामलों के समाधान में मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री ने प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में विकास कार्यों के लिए 22 करोड़ रुपए स्वीकृत किए. इनसे मंडी प्रांगणों में यार्ड निर्माण, विद्युत संबंधी कार्यों तथा संपर्क सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी.

इन मंडियों का होगा विकास: स्वीकृत कार्यों के तहत कृषि उपज मंडी समिति अटरू (बारां), बारां, रामगंज मंडी (कोटा), गुलाबपुरा (भीलवाड़ा), गजसिंहपुर (श्रीगंगानगर), सुजानगढ़ (चूरू), सरदारशहर (चूरू), दूदू (जयपुर) तथा सूरजपोल (अनाज) जयपुर सहित अन्य मंडियों में विकास कार्य कराए जाएंगे.

