RAS से IAS बने राजस्थान के 16 अफसर...लेकिन अटकी नए पद पर पोस्टिंग, जानिए वजह
आरएएस से आईएएस बने अधिकारियों में मुख्यमंत्री की संयुक्त सचिव और आरएएस एसोसिएशन अध्यक्ष का नाम शामिल.
Published : October 13, 2026 at 2:47 PM IST
जयपुर: प्रदेश में राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के 16 अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में प्रमोट हो गए. ये सभी 1998 और 1999 बैच के आरएएस अधिकारी हैं. इनमें RAS एसोसिएशन अध्यक्ष महावीर खराड़ी और मुख्यमंत्री की संयुक्त सचिव अंजू राजपाल शामिल है. इस संबंध में मंगलवार को केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी )ने आदेश जारी किए.
डीओपीटी के आदेश के मुताबिक, वर्ष 2025 की वैकेंसी के आधार पर 16 आरएएस का आईएएस में चयन किया गया है. प्रमोशन के बाद फिलहाल सभी अफसर मौजूदा पदों पर ही काम करेंगे. पंचायत चुनाव की आचार संहिता के चलते प्रमोट आईएएस अधिकारियों को नई पोस्टिंग नहीं मिल पाएगी. संभावना है कि आचार संहिता हटने के बाद तबादला सूची में इन प्रमोट आईएएस अधिकारियों को दूसरे पदों पर पोस्टिंग मिल सकती है.
पढ़ें:राजस्थान को मिले चार नए आईएएस, अन्य सेवाओं से हुई पदोन्नति
ये आरएएस अधिकारी बने आईएएस: गोपाल राम बिरधा, मेघना चौधरी, ओमप्रकाश जैन, राजेश सिंह, मुकेश शर्मा, महेंद्र शर्मा, अंजू राजपाल, मदनलाल नेहरा, पूनम प्रसाद सागर, उम्मेद सिंह, महावीर खराड़ी, डॉ. भागचंद बधाल, असलम शेर खान और नरेंद्र कुमार बंसल है. इनमें भागचंद बधाल को छोड़कर सभी आरएएस अधिकारी 1998 बैच के हैं जबकि भागचंद 1999 बैच के हैं.
सितंबर में हुई थी यूपीएससी बैठक: सितंबर में राजस्थान प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रमोशन के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की बैठक पहली बार दिल्ली की बजाय जयपुर में हुई थी. यहां बैठक में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारियों के नाम प्रमोशन के लिए प्रस्तावित किए थे. 16 आरएएस को ही आईएएस में प्रमोट किया गया है. प्रमोटी आईएएस को राजस्थान कैडर अलॉट किया गया है.
पढ़ें:राजस्थान में 16 आरएएस आईएएस बने, डीओपीटी ने जारी किए आदेश
प्रदेश में अब 292 आईएएस: इधर राजस्थान को 16 प्रमोटी आईएएस मिलने के बाद अब संख्या 292 हो गई है.इससे पहले प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की संख्या 276 थी. हालांकि इनमें से 20 आईएएस अधिकारी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर है.
पढ़ें: भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, अब तक एक आईएएस सहित 103 अफसर निलंबित और 6 बर्खास्त किए
पढ़ें: देश में IAS-IPS-IFS के 2834 पद खाली; यूपी-एमपी-महाराष्ट्र-ओडिशा में सबसे ज्यादा संकट, जानिए SC-ST-OBC से कितने अधिकारी?