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RAS से IAS बने राजस्थान के 16 अफसर...लेकिन अटकी नए पद पर पोस्टिंग, जानिए वजह

शासन सचिवालय, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur (File Photo) )

जयपुर: प्रदेश में राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के 16 अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में प्रमोट हो गए. ये सभी 1998 और 1999 बैच के आरएएस अधिकारी हैं. इनमें RAS एसोसिएशन अध्यक्ष महावीर खराड़ी और मुख्यमंत्री की संयुक्त सचिव अंजू राजपाल शामिल है. इस संबंध में मंगलवार को केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी )ने आदेश जारी किए.

डीओपीटी के आदेश के मुताबिक, वर्ष 2025 की वैकेंसी के आधार पर 16 आरएएस का आईएएस में चयन किया गया है. प्रमोशन के बाद फिलहाल सभी अफसर मौजूदा पदों पर ही काम करेंगे. पंचायत चुनाव की आचार संहिता के चलते प्रमोट आईएएस अधिकारियों को नई पोस्टिंग नहीं मिल पाएगी. संभावना है कि आचार संहिता हटने के बाद तबादला सूची में इन प्रमोट आईएएस अधिकारियों को दूसरे पदों पर पोस्टिंग मिल सकती है.